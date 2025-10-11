Về đây bốn cánh chim trời là chương trình âm nhạc đầu tiên kết hợp 4 tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến.

4 nhạc sĩ đại diện tiêu biểu cho các thế hệ trong dòng chảy nhạc Việt từ buổi bình minh của nền tân nhạc cho đến nay. Âm nhạc của họ đã đi cùng năm tháng, theo tâm hồn khán giả yêu nhạc Việt suốt gần 1 thế kỷ qua.

Nhạc sĩ Trần Tiến.

Nhạc sĩ Trần Tiến bày tỏ niềm vinh dự, hạnh phúc khi được tham gia chương trình ý nghĩa cùng 3 người anh đáng kính.

Trong đêm nhạc, bên cạnh các ca sĩ thể hiện âm nhạc của 4 nhạc sĩ, chính nhạc sĩ Trần Tiến cũng sẽ thể hiện bài hát của 3 người mà ông gọi bằng "tiền bối".

"3 vị kia đã là 'chim trời', tôi thì chưa nhưng có lẽ cũng gần rồi. Biết đâu sau chương trình này thôi, tôi cũng sẽ thành "chim trời".

Nhưng được làm chương trình thế này tôi rất vui vì được là 1 trong những đại diện cho một thế hệ âm nhạc Việt", ông chia sẻ.

Nhạc sĩ Trần Tiến kể cả 4 nhạc sĩ có mối liên hệ rất lạ. Họ là những người anh em, đồng nghiệp yêu thương, kính trọng nhau trong âm nhạc và đời sống.

Trịnh Công Sơn là người đã cưu mang, giúp đỡ Trần Tiến những năm tuổi trẻ khi ông lang bạt từ Bắc vào Nam. Chính nhạc sĩ họ Trịnh cũng là người khuyên Trần Tiến tiếp tục viết ca khúc, đừng tập trung vào khí nhạc. Nhờ thế, ông có thêm động lực sáng tác và cho ra đời nhiều ca khúc.

Với nhạc sĩ Văn Cao, Trần Tiến xem ông là "người ơn". Từ lúc 18 tuổi, ông được đến nhà nhạc sĩ đàn anh và bày tỏ đam mê sáng tác nhạc. Ông được Văn Cao khuyên bỏ hát, tập trung vào sáng tác vì có chất riêng.

Nhạc sĩ Trần Tiến đàn hát trong sự kiện, bày tỏ sự tri ân cho các đàn anh nhạc sĩ.

"Ngày cưới của tôi và vợ, cụ Văn Cao tới muộn nhất - lúc 22h đêm khi khách đã về hết. Cụ gõ cửa và đưa quà cưới là 1 tập chép tay bản dịch các kinh nghiệm quý báu nhất của nhà soạn nhạc nổi tiếng Olivier Messiaen dành tặng tôi", ông kể.

Nhận món quà cưới đặc biệt, Trần Tiến xúc động, trong khi những người đồng nghiệp như nhạc sĩ Nguyễn Cường liên tục xuýt xoa, ghen tỵ thốt lên: "Ôi trời! sao mày sướng thế".

Trần Tiến cũng ngưỡng mộ tài năng của nhạc sĩ Phạm Duy. Khi thành danh, nam nhạc sĩ trong 1 lần xuất ngoại biểu diễn đã có cơ hội gặp Phạm Duy. Cả 2 hẹn nhau cà phê, trò chuyện thân tình giữa xứ người.

Trần Tiến nghe nhạc của Phạm Duy để học hỏi, còn Phạm Duy khi được hỏi người nhạc sĩ mình yêu thích đã không ngần ngại tiết lộ đó là Trần Tiến.

Với Trần Tiến, chính các đàn anh là những "cánh chim trời" đáng kính, góp phần chắp cánh cho đàn em được bay cao, phát huy tài năng trên bầu trời nghệ thuật.

"Cả 4 nhạc sĩ đều có những mối quan hệ gần gũi, thân thiết cả trong âm nhạc và ngoài đời. Và nay lần đầu tiên, họ ở “bên nhau” trong một đêm nhạc", ban tổ chức chia sẻ.

Diva Hà Trần sẽ góp mặt trong đêm nhạc.

Về đây bốn cánh chim trời diễn ra ngày 28/12 tại Hà Nội có sự tham gia của các ca sĩ nhiều thế hệ như diva Hồng Nhung, diva Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Tuấn Anh cùng các giọng hát trẻ Lâm Bảo Ngọc và Thanh Thụy - Quán quân Điểm hẹn tài năng 2025...

Có mặt tại buổi gặp gỡ, diva Hà Trần nói đây là 1 trong những đêm nhạc ấn tượng nhất từng tham gia trong sự nghiệp ca hát. Nữ ca sĩ nói mỗi lần hát những bài hát của tác giả, chị như gián tiếp sống cuộc đời của họ.

Ban tổ chức cho biết mỗi ca sĩ với tài năng và phong cách riêng sẽ góp phần phác thảo chân dung của các nhạc sĩ qua từng ca khúc kinh điển.

Nhạc sĩ Trần Tiến hát "Cao bồi" - sáng tác mới của ông

