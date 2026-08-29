Dịp Lễ Quốc khánh 2/9, NSND Thanh Hoa tham gia góp giọng trong dự án Bầu trời Tổ quốc của ca - nhạc sĩ Dương Quốc Hưng. Sản phẩm mang ý nghĩa khơi dậy lòng tự hào dân tộc, với hình ảnh “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc” trở thành thông điệp xuyên suốt cả ca khúc và MV.

NSND Thanh Hoa, ca sĩ Dương Quốc Hưng và Nhím V kết hợp trong ca khúc "Bầu trời Tổ quốc".

Màn kết hợp của 3 thế hệ ca sĩ: NSND Thanh Hoa cùng Dương Quốc Hưng và Nhím V mang những màu sắc khác nhau, vừa là sự tiếp nối của dòng chảy âm nhạc lẫn văn hóa dân tộc.

Ở tuổi 76, nữ nghệ sĩ nói lý do nhận lời tham gia dự án là tình yêu quê hương, đất nước được thể hiện đẹp và nhân văn qua góc nhìn của những người trẻ. Theo bà, một ca khúc dành cho Tổ quốc không chỉ để thế hệ đi trước hát mà còn cần giúp lớp trẻ nhớ về quê hương, lịch sử và những hy sinh của cha ông.

Trong 2 năm qua, NSND Thanh Hoa xuất hiện trong nhiều dự án âm nhạc cùng Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Võ Hạ Trâm, DTAP, Đức Phúc... Chính những lần đứng chung sân khấu với lớp nghệ sĩ trẻ đã mang đến cho bà nguồn năng lượng đặc biệt.

“Tôi thấy mình trẻ lại rất nhiều, như được tái sinh. Sự hăng hái, nhiệt huyết của các bạn mang đến cho tôi một điều kỳ lạ ở tuổi này. Niềm vui khôn xiết của 1 người nghệ sĩ già đôi khi là được tận hưởng những điều giản dị nhưng đong đầy như thế thôi”, bà chia sẻ với VietNamNet.

NSND Thanh Hoa miệt mài ca hát ở tuổi xế chiều.

Nữ nghệ sĩ tếu táo ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, đôi khi bà cũng quên mất tuổi tác khi đứng trên sân khấu. Có lúc đang hào hứng hòa theo giai điệu, bà chợt nhớ mình đã nhiều tuổi rồi lại phải “khựng lại”. Song với bà, chừng nào còn đam mê, khát vọng và còn muốn hát tuổi tác không phải lý do để giải nghệ.

NSND Thanh Hoa đã chuyển về ngoại thành Hà Nội sống từ nhiều năm nay, dành phần lớn thời gian chăm sóc khu vườn và tận hưởng điều bình dị bên gia đình.

“Tôi sống giản dị như một người nông dân. Chỉ khi đi diễn tôi mới ở Hà Nội, còn bình thường về nhà là suốt ngày đi xem cây, xem hoa hồng, hoa mười giờ rồi ra vườn xem rau mồng tơi, rau lang thế nào... thế mà hết 1 ngày”, bà kể.

Nghệ sĩ Thanh Hoa và ông xã - nghệ sĩ xiếc Tôn Thất Lợi trong khu vườn nhà.

Cuộc sống của nữ nghệ sĩ ở tuổi xế chiều không gắn với những thú vui xa hoa. Niềm vui của bà đến từ khu vườn, với sự chăm lo chồng, các con cháu và những công việc nhỏ bé lặp lại mỗi ngày.

Bầu trời Tổ quốc là dự án do Dương Quốc Hưng sáng tác, thể hiện và trực tiếp đạo diễn thực hiện MV. Theo nam nghệ sĩ, ca khúc bắt đầu từ một ý niệm giản dị: Mỗi người có thể sinh ra và lớn lên ở những miền quê khác nhau, mang theo những ký ức, văn hóa và bản sắc riêng nhưng tất cả vẫn cùng chung một bầu trời.

Ca - nhạc sĩ Dương Quốc Hưng dồn nhiều tâm huyết cho dự án ra mắt dịp đại lễ.

Dương Quốc Hưng xây dựng nhân vật là một người con Việt Nam bình dị lên đường khám phá quê hương với chiếc ba lô màu đỏ có gắn lá cờ Tổ quốc nhỏ. Lá cờ ấy đã theo nam ca sĩ qua Hà Nội, Hà Giang, TPHCM, Côn Đảo và Cà Mau.

"Tôi không muốn chỉ đến một nơi thật đẹp, đứng hát rồi rời đi. Tôi muốn được ngồi cùng các em, hát cùng các em và cảm nhận nét văn hóa của vùng đất ấy. Với tôi, Tổ quốc không chỉ là cảnh sắc mà còn là con người và bản sắc trên mỗi miền quê", anh bày tỏ.

MV "Bầu trời Tổ quốc" của ca sĩ Dương Quốc Hưng

Ảnh, clip: NVCC