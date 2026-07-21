Phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu do Huỳnh Lập đạo diễn vừa có buổi giới thiệu tại TPHCM với dàn diễn viên Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Phương Thanh, NSƯT Cao Minh, Cody Nam Võ…

Phim xoay quanh Trí Bình (Cody Nam Võ), một cậu cháu trai gen Z trở về quê, vô tình bước vào hành trình khám phá những bí mật về ông nội Thời (NSƯT Cao Minh) - cựu chiến binh với quá khứ nhiều câu chuyện chưa được kể.

NSƯT Cao Minh có vai chính điện ảnh ở tuổi 65.

Vai ông Thời - 1 cựu chiến binh được Huỳnh Lập mời NSƯT Cao Minh đảm nhận. Đây là vai chính điện ảnh của NSƯT Cao Minh ở tuổi 65 sau khi ông ghi dấu ấn với vai chú Sáu trong phim Địa đạo năm ngoái.

Chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Cao Minh nói vui khi nhìn lại hành trình đã qua với dự án. Dù là giọng ca nổi bật của dòng nhạc cách mạng, Cao Minh khá có duyên với phim ảnh. Ông từng đóng nhiều phim, trong đó có vai chính trong Con khỉ mồ côi, Dạo chơi giữa Sài Gòn… đoạt các giải thưởng quốc tế.

Với nam nghệ sĩ, niềm hạnh phúc lớn nhất ở tuổi này không chỉ đến từ một vai diễn hay mà còn ở việc vẫn được làm nghề và khán giả đón nhận sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

NSƯT Cao Minh chia sẻ về vai diễn

NSƯT Cao Minh bất ngờ khi chứng kiến nhiều bạn trẻ đến xin chữ ký, nắm tay và chụp ảnh mình ở cuối sự kiện. Có khán giả trẻ tuổi vừa đặt câu hỏi cho ông, giọng run run nghẹn ngào vì nhớ đến hình ảnh thời thơ ấu của mình bên người ông, người bà ở quê.

“Từ phim Địa đạo, tôi thấy rõ giới trẻ rất yêu nước. Có chăng trước nay chúng ta làm không đủ hay, chưa đủ lôi cuốn họ. Tôi mừng vì các em, cháu ngày nay tuy lớn lên trong thời bình, năng động và hiện đại nhưng vẫn mang trong mình tình yêu quê hương, đất nước sâu nặng”, NSƯT Cao Minh chia sẻ.

Huỳnh Lập mạo hiểm với đề tài về người lính từ góc nhìn của thế hệ trẻ.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là dự án mới của Huỳnh Lập ở vai trò đạo diễn, sau Nhà gia tiên - tác phẩm thành công năm 2025, thu về gần 250 tỷ đồng.

Huỳnh Lập kể trong một lần đến viếng các phần mộ tại nghĩa trang, anh trông thấy những ngôi mộ đã có tên và những phần mộ vẫn chưa được xác định danh tính. Hình ảnh ấy khiến anh suy nghĩ, ám ảnh khôn nguôi.

Đạo diễn do đó muốn thực hiện 1 tác phẩm để kể những câu chuyện mình cảm nhận về tình yêu quê hương, sự quan tâm của người trẻ dành cho lịch sử và đặc biệt là hình ảnh người lính trong kháng chiến.

Diễn viên Cody Nam Võ và Tín Nguyễn - những gương mặt trẻ trong phim.

Huỳnh Lập xem đây là bước đi mạo hiểm bởi chủ đề lớn, nặng về nội dung lẫn mặt hình ảnh. Qua dự án, anh mong tạo ra sự kết nối giữa các thế hệ, từ cha ông ở thời chiến đến những người trẻ nhìn về lịch sử bằng thái độ trân trọng, tự hào. Phim thuộc thể loại gia đình - tâm linh - hài, chính thức khởi chiếu từ ngày 21/8.

Ảnh, clip: MN, ĐPCC