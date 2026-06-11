Hai trận bán kết Cúp Quốc gia 2025/26 diễn ra hấp dẫn với tổng cộng 11 bàn thắng, trong đó CA TPHCM và Ninh Bình là hai đội giành vé vào chung kết.
Ở cặp đấu giữa Nam Định và CA TPHCM, đội khách nhập cuộc đầy hiệu quả và sớm tạo ra lợi thế lớn. Phút 19, Raphael Schorr Utzig mở tỷ số cho CA TPHCM. Chỉ 5 phút sau, Matheus tiếp tục ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 37, Williams Lee lập công giúp CA TP.HCM dẫn 3 bàn. Trước khi hiệp 1 khép lại, Gia Bảo ghi bàn ở phút 44, đưa đội khách vượt lên dẫn 4-0.
Nam Định nỗ lực vùng lên trong hiệp 2. Xuân Son rút ngắn tỷ số ở phút 72, trước khi Hoàng Anh ghi thêm bàn ở phút 79. Tuy nhiên, hai bàn thắng muộn là không đủ để đội bóng thành Nam lật ngược tình thế.
Ở trận còn lại, Ninh Bình đánh bại Thể Công Viettel 4-1. Gia Hưng mở tỷ số phút 15, Hoàng Đức nhân đôi cách biệt ở phút 43. Dù Lucao đá phạt đền thành công ở phút 85 cho Thể Công, Ninh Bình vẫn bùng nổ cuối trận với các bàn của Bảo Toàn phút 87 và Fred Friday phút 90.
Đội hình xuất phát trận Nam Định vs CA TPHCM
Nam Định: Nguyên Mạnh, Kevin Pham Ba, Tuấn Dương, Lucas, Romulo, A Mít, Văn Đạt, Caio Cesar, Văn Vũ, Xuân Son, Ti Phông
CA TPHCM: Lê Giang, Quốc Cường, Matheus, Gia Bảo, Minh Trọng, Ngọc Hà, Đức Phú, Ngọc Long, Khoa Ngo, Endrick, Williams
Ghi bàn:
Nam Định: Xuân Son (72'), Hoàng Anh (79')
CA TPHCM: Raphael Schorr Utzig (19'), Matheus (24'), Williams Lee (37'), Gia Bảo (44')
Đội hình xuất phát trận Ninh Bình vs Thể Công
Ninh Bình: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Tiến Anh, Quang Nho, Ngọc Bảo, Văn Thuận, Đức Chiến, Hoàng Đức, Geovane, Gia Hưng, Fred Friday.
Thể Công: Văn Việt, Colonna Kyle, Tiến Dũng, Tuấn Tài, Hoàng Minh, Xuân Tiến, Văn Trâm, Wesley, Damian An, Paulo, Lucas.
Ghi bàn:
Ninh Bình: Gia Hưng (15'), Hoàng Đức (43'), Bảo Toàn (87'), Friday (90')
Thể Công: Lucao (85' pen)
90'+6
Cả hai cặp đấu bán kết khép lại với việc Ninh Bình hạ Thể Công Viettel 4-1, trong khi Nam Định bất ngờ nhận thất bại 2-4 trước CA TPHCM.
90'
Sân Ninh Bình Arena: Fred Friday đánh đầu cận thành bị Văn Việt ngăn cản, ngay lập tức tiền đạo ngoại này đá bồi nâng tỷ số lên 4-1 cho đội chủ nhà.
Sân Thiên Trường: Nam Định vẫn liên tục tổ chức ép sân khiến hàng thủ và Patrik Lê Giang làm việc hết công suất.
87'
Sân Ninh Bình Arena: Cầu thủ vào sân Bảo Toàn tả đột hữu xung rồi dứt điểm trong vòng vây của ba cầu thủ Thể Công Viettel, nâng tỷ số lên 3-1 cho Ninh Bình.
85'
Sân Ninh Bình Arena: Lê Phát mới vào sân phạm lỗi với Tuấn Tài trong vòng cấm, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho Thể Công Viettel. Trên chấm 11m, Lucao sút bóng rất căng khiến thủ môn Văn Lâm dù bay đúng hướng cũng không thể cản phá.
79'
Sân Thiên Trường: Xuân Son không thắng được Patrik Lê Giang trong pha đối mặt, tuy nhiên sau đó Lý Công Hoàng Anh từ tuyến hai băng lên sút xa rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4.
78'
Sân Ninh Bình Arena: Thủ thành Văn Lâm tiếp tục là chốt chặng vững chắc của Ninh Bình khi cú hai pha cản phá liên tiếp trước những cú dứt điểm của Lucao và đồng đội bên phía Thể Công Viettel.
71'
Sân Ninh Bình Arena: Thủ môn Văn Lâm có 3 tình huống cản phá cứu thua liên tiếp cho Ninh Bình.
Sân Thiên Trường: Xuân Son có pha ghi bàn kiểu "ngả bàn đèn" đẹp mắt tung lưới thủ môn Patrik Lê Giang, thắp lên hi vọng mong manh cho Nam Định.
65'
Sân Thiên Trường: Bị dẫn trước với cách biệt khó tin 4-0, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt không còn cách nào khác là buộc phải tổ chức tấn công liên tục trong hiệp hai.
Sân Ninh Bình Arena: Các cầu thủ Thể Công Viettel đang làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt vào lưới của đội chủ nhà.
45'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+4
Hiệp một hai cặp bán kết Cúp Quốc gia khép lại với kết quả rất bất ngờ, Ninh Bình dẫn trước Thể Công Viettel 2-0, trong khi Nam Định bị CA TPHCM ghi tới 4 bàn vào lưới của thủ môn Nguyên Mạnh.
44'
Sân Thiên Trường: Hàng thủ của Nam Định chơi như mơ ngủ khi để Khổng Minh Gia Bảo đánh đầu tung lưới Nguyên Mạnh lần thứ tư.
43'
Sân Ninh Bình Arena: Friday tỉa khe tinh tế cho cho Hoàng Đức thoải mái dứt điểm hiểm hóc về góc xa đánh bại thủ môn Văn Việt lần thứ hai. Hoàng Đức không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới của đội bóng cũ.
36'
Sân Ninh Bình Arena: Hoàng Đức treo bóng từ tình huống cố định bên cánh phải để Quốc Việt đánh đầu lái bóng về góc gần nhưng thủ môn Văn Việt đã cảnh giác, đấm bóng chịu phạt góc.
Sân Thiên Trường: CĐV chủ nhà Nam Định tiếp tục choáng váng khi CA TPHCM có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Minh Trọng tạt bóng từ cánh phải vào để Williams Lee đánh đầu hiểm hóc khiến Nguyên Mạnh chôn chân đứng nhìn.
32'
Sân Thiên Trường: Xuân Son đột phá rồi tung cú sút chéo góc nhưng không đủ khó để có thể làm khó thủ môn Patrik Lê Giang.
24'
Sân Thiên Trường: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi CA TPHCM có bàn nhân đôi cách biệt sau tình huống đá phạt góc. Matheus là người chớp cơ hội đem về bàn thắng thứ hai cho đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác.
19'
Sân Thiên Trường: Bất ngờ xảy ra khi CA TPHCM có bàn mở tỷ số vào lưới của Nguyên Mạnh. Lâm Ti Phông chuyền về lỗi để Endrick tỉa bóng cho Raphael Schorr Utzig băng xuống dứt điểm chính xác, đưa đội khách vượt lên.
17'
Sân Thiên Trường: Xuân Son khoan phá bên cánh trái rồi tạt bóng ra nhưng Lâm Ti Phông dứt điểm vọt xà ngang trước sự theo kèm sát của hậu vệ CA TPHCM.
15'
Sân Ninh Bình Arena: Fred Friday trừng phạt sai lầm của đội khách trước khi kiến tạo dọn cỗ cho Gia Hưng thoải mắt dứt điểm đánh bại thủ môn Văn Việt mở tỷ số cho chủ nhà.
11'
Sân Ninh Bình Arena: Đến lượt Lucao đe doạ khung thành của chủ nhà Ninh Bình với cú dứt điểm căng khiến Văn Lâm buộc phải đấm bóng ra trước khi đồng đội bọc lót.
9'
Sân Ninh Bình: Tiền vệ Văn Khang tung cú sút chéo góc đưa bóng đi căng và chìm khiến thủ môn Văn Lâm vất vả cản phá chịu phạt góc.
5'
Sân Thiên Trường: Lợi thế sân nhà giúp các cầu thủ Nam Định chủ động chơi tấn công ngay từ đầu trận.
Sân Ninh Bình Arena: Ninh Bình cho thấy quyết tâm tìm kiếm danh hiệu đầu tiên trong mùa giải đầu tiên thăng hạng, trong khi Thể Công Viettel cũng không muốn trắng tay.
18h00
Hiệp một hai cặp đấu bán kết được chính thức khởi tranh.
17h55
Cả hai sân Thiên Trường và Ninh Bình Arena cùng làm thủ tục trước trận đấu.
17h36
17h30
16h25
Nhận định trước trận
Cúp Quốc gia 2025/26 bước vào vòng bán kết với hai cặp đấu rất đáng chờ đợi: Nam Định gặp CA TPHCM và Ninh Bình đối đầu Thể Công Viettel. Đây đều là những trận đấu hứa hẹn căng thẳng, bởi cả bốn đội đều có mục tiêu rõ ràng trong chặng cuối mùa giải.
Ở cặp Nam Định vs CA TPHCM, lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình giúp Nam Định được đánh giá nhỉnh hơn. Đội bóng thành Nam sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, lối chơi tấn công đa dạng và khả năng tạo sức ép lớn. Tuy nhiên, CA TPHCM không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng này có thể lựa chọn cách chơi phòng ngự phản công, chờ cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh.
Trận bán kết còn lại giữa Ninh Bình và Thể Công Viettel cũng rất đáng chú ý. Ninh Bình đang có mùa giải ấn tượng sau khi thăng hạng, cho thấy sự ổn định và khát vọng lớn. Dù vậy, Thể Công Viettel lại là đội bóng giàu bản lĩnh ở các trận đấu loại trực tiếp.
Nếu Nam Định có lợi thế về sức mạnh tấn công, thì Thể Công Viettel lại nổi bật ở kinh nghiệm và sự lì lợm. Hai trận bán kết vì thế hứa hẹn sẽ rất khó đoán.