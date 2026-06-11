Hai trận bán kết Cúp Quốc gia 2025/26 diễn ra hấp dẫn với tổng cộng 11 bàn thắng, trong đó CA TPHCM và Ninh Bình là hai đội giành vé vào chung kết.

Ở cặp đấu giữa Nam Định và CA TPHCM, đội khách nhập cuộc đầy hiệu quả và sớm tạo ra lợi thế lớn. Phút 19, Raphael Schorr Utzig mở tỷ số cho CA TPHCM. Chỉ 5 phút sau, Matheus tiếp tục ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 37, Williams Lee lập công giúp CA TP.HCM dẫn 3 bàn. Trước khi hiệp 1 khép lại, Gia Bảo ghi bàn ở phút 44, đưa đội khách vượt lên dẫn 4-0.

Ninh Bình đè bẹp Thể công Viettel để vào chung kết - Ảnh: Cao Oanh

Nam Định nỗ lực vùng lên trong hiệp 2. Xuân Son rút ngắn tỷ số ở phút 72, trước khi Hoàng Anh ghi thêm bàn ở phút 79. Tuy nhiên, hai bàn thắng muộn là không đủ để đội bóng thành Nam lật ngược tình thế.

Ở trận còn lại, Ninh Bình đánh bại Thể Công Viettel 4-1. Gia Hưng mở tỷ số phút 15, Hoàng Đức nhân đôi cách biệt ở phút 43. Dù Lucao đá phạt đền thành công ở phút 85 cho Thể Công, Ninh Bình vẫn bùng nổ cuối trận với các bàn của Bảo Toàn phút 87 và Fred Friday phút 90.

Đội hình xuất phát trận Nam Định vs CA TPHCM

Nam Định: Nguyên Mạnh, Kevin Pham Ba, Tuấn Dương, Lucas, Romulo, A Mít, Văn Đạt, Caio Cesar, Văn Vũ, Xuân Son, Ti Phông

CA TPHCM: Lê Giang, Quốc Cường, Matheus, Gia Bảo, Minh Trọng, Ngọc Hà, Đức Phú, Ngọc Long, Khoa Ngo, Endrick, Williams

Ghi bàn:

Nam Định: Xuân Son (72'), Hoàng Anh (79')

CA TPHCM: Raphael Schorr Utzig (19'), Matheus (24'), Williams Lee (37'), Gia Bảo (44')

Đội hình xuất phát trận Ninh Bình vs Thể Công

Ninh Bình: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Tiến Anh, Quang Nho, Ngọc Bảo, Văn Thuận, Đức Chiến, Hoàng Đức, Geovane, Gia Hưng, Fred Friday.

Thể Công: Văn Việt, Colonna Kyle, Tiến Dũng, Tuấn Tài, Hoàng Minh, Xuân Tiến, Văn Trâm, Wesley, Damian An, Paulo, Lucas.

Ghi bàn:

Ninh Bình: Gia Hưng (15'), Hoàng Đức (43'), Bảo Toàn (87'), Friday (90')

Thể Công: Lucao (85' pen)