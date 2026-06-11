"Chung kết sớm" Ninh Bình vs Thể Công Viettel

Cuộc đối đầu Ninh Bình vs Thể Công Viettel là tâm điểm của vòng bán kết Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26. Cách đây ít ngày, cả hai có cuộc đua tranh vị trí á quân LPBank V-League 2025/26 vô cùng căng thẳng, và đội về đích thành công là Thể Công Viettel.

Với quyết tâm giành thêm danh hiệu ở mùa giải năm nay, cả Ninh Bình và Thể Công Viettel đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. Tại V-League mùa rồi, hai đội thi đấu cân tài, cân sức trong mỗi lần gặp nhau (hòa 1-1 ở lượt đi và về), nên cơ hội chiến thắng ở trận bán kết Cúp Quốc gia được đánh giá là 50-50.

Thể Công Viettel và Ninh Bình bất phân thắng bại tại V-League 2025/26.

Với Ninh Bình, sau khi HLV Chu Đình Nghiêm về dẫn dắt, đội bóng cố đô Hoa Lư được kỳ vọng sẽ trở thành một thế lực của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, trước khi nghĩ về điều đó, đội chủ sân Ninh Bình phải đánh bại được Thể Công Viettel và giành vé vào chung kết, qua đó có cơ hội nâng Cúp.

Ngoài lợi thế sân nhà, Ninh Bình có nhiều cầu thủ cũ của Thể Công Viettel và đang là tuyển thủ quốc gia như Hoàng Đức, Đức Chiến, Tiến Anh... Việc hiểu rõ về đối thủ giúp cho Ninh Bình có thể chủ động trong lối chơi ở trận bán kết.

Trong khi đó, Thể Công Viettel có tâm lý rất thoải mái sau khi giành Á quân V-League. Ngoài việc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng với sự dẫn dắt của HLV Popov, đội bóng áo lính thi đấu rất ấn tượng ở sân chơi Cúp Quốc gia (thắng những đối thủ mạnh như Hà Nội FC, CAHN), nên hoàn toàn có thể chơi một trận sòng phẳng với Ninh Bình.

Thép Xanh Nam Định gỡ gạc danh hiệu

Đội bóng thành Nam có một mùa giải không như kỳ vọng. Họ trở thành nhà cựu vô địch V-League (đứng hạng 6 chung cuộc), chia tay sân chơi Cúp châu lục và khu vực. Vì vậy, Thép Xanh Nam Định đang dồn toàn lực để giành Cúp Quốc gia.

Xuân Son giúp Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng?

Đối thủ của Xuân Son và các đồng đội ở trận bán kết Cúp Quốc gia là CA TP.HCM cũng có một mùa giải chưa quá hoàn hảo. Đại diện phía Nam làm tất cả để có được danh hiệu Cúp Quốc gia.

Đặt lên bàn cân, Thép Xanh Nam Định được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ về chất lượng đội hình. Đội bóng thành Nam hiện nay vẫn có nhiều tuyển thủ quốc gia và những ngoại binh chất lượng. Tuy nhiên, vấn đề với đội chủ nhà là sự ổn định về phong độ, lối chơi. Nếu thể hiện được hết khả năng, đội chủ sân Thiên Trường có cơ hội giành chiến thắng.

Hai trận bán kết Cúp Quốc gia giữa Ninh Bình vs Thể Công Viettel và Nam Định vs CA TP.HCM đều diễn ra vào lúc 18h ngày 11/6.