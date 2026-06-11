Thất bại đáng tiếc

Trước khi bước vào lượt trận cuối vòng bảng, U19 Việt Nam nắm trong tay lợi thế không nhỏ. Chỉ cần một kết quả hòa trước U19 Indonesia, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi giành quyền vào bán kết mà không cần quan tâm đến diễn biến ở bảng đấu khác. Thế nhưng, điều kiện tưởng như đơn giản ấy lại không thể hoàn thành.

Trận thua trước đội chủ nhà khiến U19 Việt Nam tự đánh mất quyền tự quyết. Từ chỗ chủ động định đoạt số phận, đoàn quân của ông Ikeuchi buộc phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu còn lại. Và kịch bản tệ nhất đã xảy ra khi U19 Australia bị U19 Campuchia cầm hòa 2-2, khiến U19 Việt Nam trở thành đội nhì bảng có thành tích không đủ để đi tiếp.

U19 Việt Nam (áo trắng) sớm dừng bước ở vòng bảng U19 Đông Nam Á 2026

Nỗi thất vọng càng trở nên lớn hơn khi đặt trong bối cảnh bóng đá trẻ Việt Nam đang trải qua giai đoạn khá khởi sắc. U23 Việt Nam va U17 Việt Nam gây tiếng vang bằng màn trình diễn đầy bản lĩnh ở đấu trường châu Á.

Chính những thành công ấy vô tình nâng cao kỳ vọng dành cho lứa U19 hiện tại. Cho nên, khi không thể vượt qua vòng bảng, cảm giác hụt hẫng là điều khó tránh khỏi. Nhưng thất vọng là một chuyện, còn bi kịch hóa thất bại lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Nhưng hãy bình thường hóa

Thoạt nhìn, việc bị loại ngay từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á là một bước lùi đáng kể. Tuy nhiên, trong bóng đá trẻ, không có quốc gia nào duy trì được sự vượt trội ở mọi lứa tuổi.

Một nền bóng đá mạnh không đồng nghĩa tất cả các đội trẻ đều mạnh như nhau. Ngược lại, việc một lứa cầu thủ không đạt thành tích như kỳ vọng cũng không có nghĩa cả hệ thống đào tạo đang gặp vấn đề.

Không thể coi việc U19 Việt Nam lỡ bước vào bán kết U19 Đông Nam Á là thảm hoạ

Bóng đá trẻ vốn mang tính chu kỳ. Có những lứa tuổi bùng nổ, có những lứa tuổi chỉ ở mức trung bình. Điều quan trọng không nằm ở việc vô địch hay bị loại ở một giải đấu trẻ, mà là con đường phát triển sau đó.

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến không ít đội trẻ giành thành tích cao nhưng nhiều cầu thủ sau này không thể vươn tới đỉnh cao sự nghiệp. Ngược lại, cũng có những lứa tuổi không quá nổi bật ở cấp độ trẻ nhưng lại sản sinh ra các trụ cột cho U23 và đội tuyển quốc gia.

Vì thế, thất bại của U19 Việt Nam hôm nay chỉ thực sự trở thành thất bại lớn nếu vài năm nữa, những cầu thủ này không thể tiếp tục tiến bộ, không thể góp mặt ở U23 Việt Nam, ĐTQG hay các sân chơi đỉnh cao của bóng đá chuyên nghiệp.

Do đó, thay vì nhìn nhận đây là một bi kịch, có lẽ điều cần làm là tiếp tục theo dõi, kiên nhẫn và tạo điều kiện để lứa U19 hôm nay trưởng thành. Giá trị của bóng đá trẻ không nằm ở một giải đấu, mà nằm ở những gì sẽ đóng góp cho bóng đá Việt Nam sau này.