Thời gian qua, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động nhân dân nói chung, các tôn giáo và đồng bào có đạo nói riêng treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ, tết và những sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước.

Công an tỉnh luôn phối hợp, tuyên truyền, vận động các tôn giáo và đồng bào có đạo thực hiện việc treo cờ Tổ quốc. Ảnh: CACC

Việc treo cờ Tổ quốc trong những dịp lễ, tết, và những sự kiện quan trọng luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực, không chỉ từ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân mà còn từ các cơ sở tôn giáo và đồng bào có đạo.

Hoạt động treo cờ Tổ quốc góp phần củng cố và phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Công an Ninh Bình trao tặng cờ Tổ quốc. Ảnh: CACC

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức tuyên truyền, vận động các tôn giáo, cơ sở tôn giáo và đồng bào có đạo treo cờ Tổ quốc. Đồng thời, lực lượng công an phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở tổ chức trao tặng cờ và thực hiện treo cờ Tổ quốc trang trọng, đúng quy định.

Việc các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo luôn ủng hộ hoạt động treo cờ Tổ quốc đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc.

Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 3 giáo phận, 25 giáo hạt, 354 giáo xứ và gần 2.000 ngôi chùa.