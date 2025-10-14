Theo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình, sau hơn 6 năm triển khai tích cực Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tính đến nay, Ninh Bình có 980 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 153 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 5 sao. Trên 80% sản phẩm OCOP của tỉnh thuộc các nhóm thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ và dược liệu.

Không dừng ở số lượng, chất lượng sản phẩm OCOP của Ninh Bình cũng được đánh giá cao. Hầu hết các sản phẩm sau khi được công nhận đều có mức tăng trưởng rõ rệt về doanh thu, tạo thêm việc làm, thu nhập ổn định cho người dân nông thôn.

“Gạo sinh thái ruộng rươi” là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia của tỉnh Ninh Bình.

Minh chứng nổi bật là Ninh Bình trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước có sản phẩm OCOP 5 sao trong lĩnh vực du lịch cộng đồng – Ecohost Hải Hậu. Đây không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn mở ra hướng phát triển mới cho du lịch cộng đồng Việt Nam, tiên phong trong kết nối giá trị nông nghiệp với dịch vụ du lịch bền vững.

Ngoài ra, “Gạo sinh thái ruộng rươi” cũng là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia của Ninh Bình, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận vào tháng 6/2025. Sản phẩm được sản xuất từ giống lúa ST25 – gạo ngon nhất thế giới, canh tác hoàn toàn theo quy trình hữu cơ, thân thiện môi trường.

Năm 2025, Ninh Bình phấn đấu phát triển thêm 20 – 30 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, đồng thời tập trung xây dựng câu chuyện sản phẩm gắn với truyền thống, văn hóa và lịch sử địa phương, tạo nên sức hấp dẫn và nét đặc trưng riêng của từng vùng quê.

Những sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương không chỉ giúp bảo tồn giá trị văn hóa Cố đô Hoa Lư mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại Ninh Bình.