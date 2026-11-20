Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, qua kiểm tra camera giám sát và rà soát các tài liệu liên quan, đến nay chưa đủ căn cứ xác định người lái đò tại Tam Cốc có hành vi chạy theo, kéo tay hoặc đề nghị du khách tiền tip như phản ánh trên mạng xã hội.

Ngày 20/11, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thông tin kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc người lái đò tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động bị phản ánh có hành vi vòi tiền tip (tiền boa) của du khách.

Theo Sở Du lịch, ngay sau khi nắm bắt thông tin phản ánh, Giám đốc Sở đã chỉ đạo thành lập tổ kiểm tra, xác minh. Ngày 16/11/2026, tổ công tác phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh trực tiếp làm việc với Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động để kiểm tra hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan.

Qua làm việc, Ban Quản lý đã báo cáo về những tồn tại trong công tác quản lý, phục vụ khách du lịch, trong đó có tình trạng một số người lái đò có biểu hiện xin tiền boa, gây phiền hà cho du khách.

Đơn vị cho biết đã triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý những trường hợp vi phạm quy chế phục vụ khách du lịch.

Chưa đủ căn cứ kết luận người lái đò vi phạm

Đối với vụ việc đang được dư luận quan tâm, tổ kiểm tra đã rà soát dữ liệu camera giám sát tại khu vực bến thuyền và trên tuyến tham quan. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng chưa ghi nhận hình ảnh thể hiện hành vi người lái đò chạy theo, kéo tay hoặc đề nghị du khách tiền boa như nội dung phản ánh trên mạng xã hội.

Sở Du lịch và Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động cũng đã liên hệ, đề nghị cá nhân đăng tải thông tin cung cấp hình ảnh, video và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng chưa nhận được tài liệu bổ sung.

Vì vậy, với những thông tin, tài liệu hiện có, Sở Du lịch cho biết chưa đủ căn cứ để xác định, kết luận hành vi vi phạm của người lái đò trong vụ việc cụ thể được phản ánh.

Khu du lịch Tam Cốc nổi tiếng thu hút khách du lịch. Ảnh Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình