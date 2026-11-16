Trước sự việc một người chèo thuyền ở khu du lịch Tam Cốc, Ninh Bình "vòi" tiền tip, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết đã nắm được thông tin, đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Ngày 16/11, mạng xã hội lan truyền phản ánh về việc người chèo thuyền tại khu du lịch Tam Cốc (Ninh Bình) chạy theo, kéo tay du khách nước ngoài để đòi tiền tip.

Anh Quang Huy, hướng dẫn viên trực tiếp chứng kiến sự việc cho biết, tình huống xảy ra khoảng 15-17h ngày 14/11, khi đoàn khách do anh phụ trách vừa kết thúc hành trình tham quan bằng thuyền và lên bờ.

Theo anh Huy, đoàn có 12 du khách Trung Quốc, đều bị đề nghị đưa tiền tip. Riêng 2 khách đi cùng anh bị 1 phụ nữ chèo thuyền chạy theo lên tận bờ, kéo tay để yêu cầu đưa thêm tiền.

Hướng dẫn viên du lịch bức xúc vì du khách nước ngoài trong đoàn bị níu tay, đòi tiền tip. Ảnh: NVCC

“Chị ấy biết một chút tiếng Trung, nói với khách rằng: ‘Các bạn phải đưa cho tôi tiền tip’. Khách lấy ra 3 tờ 10.000 đồng nhưng chị chê ít, tiếp tục đòi thêm”, anh Huy kể.

Nam hướng dẫn viên cho hay, sau đó, người phụ nữ quay sang trách anh biết ngoại ngữ nhưng không giúp đòi tiền khách. Dù không hài lòng với thái độ này, anh không tranh luận mà tập trung tập hợp đoàn, chuẩn bị ra xe về Hà Nội.

Theo anh Huy, các du khách tỏ ra khó chịu, thắc mắc liệu tiền tip có phải khoản bắt buộc hay không. Anh giải thích với khách rằng, ban quản lý không cho phép người chèo thuyền đòi tiền tip, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối vì trải nghiệm không vui của đoàn.

Anh Huy nói, bản thân hiểu công việc chèo thuyền vất vả và đã gợi ý du khách gửi thêm tiền, tuy nhiên việc khách có tip hay không cần được tôn trọng.

Tam Cốc - Bích Động là điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình, thu hút nhiều lượt khách nước ngoài đến tham quan. Ảnh: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

“Tôi đã gợi ý nhưng nếu khách không đưa thêm thì cũng phải chấp nhận. Tôi không nghĩ người chèo thuyền lại quay sang trách hướng dẫn viên vì không đòi giúp”, anh chia sẻ.

Ngoài tình huống trên bờ, anh Huy cho biết, anh còn chứng kiến một số người chèo thuyền dừng thuyền trước khi về bến, dùng cử chỉ tay kèm những từ như “money”, “tiền tip” để đề nghị khách đưa tiền. Trong hành trình, việc người chèo thuyền thường xuyên than mệt cũng khiến anh cảm thấy trải nghiệm tham quan bị ảnh hưởng.

Theo anh Huy, người chèo thuyền trong clip đã chạy theo du khách lên bờ, níu tay đòi tip. Clip: NVCC

Nam hướng dẫn viên chưa phản ánh trực tiếp sự việc tới ban quản lý do phải đưa đoàn ra xe, trở về Hà Nội. Anh mong đơn vị quản lý tăng cường giám sát, chấn chỉnh cách ứng xử với du khách.

“Chứng kiến việc đòi tiền tip quyết liệt như vậy, tôi rất thất vọng, đến mức không muốn dẫn khách quay lại Tam Cốc”, anh Huy nói.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho hay đã nắm được thông tin sự việc, đang tiến hành xác minh, làm rõ.