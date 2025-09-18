Tối 18/9, cặp đôi Ninh Dương Story gồm Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương chính thức hủy sự kiện fan meeting đầu tiên tim building dự kiến diễn ra ngày 27/9 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, TPHCM. Quyết định này được đưa ra sau khi sự kiện trở thành tâm điểm tranh luận với các ý kiến trái chiều về giá vé, tính chất thương mại và nội dung liên quan đến cộng đồng LGBT+.

Sự kiện được công bố đầu tháng 9/2025, đánh dấu lần gặp gỡ trực tiếp đầu tiên với fan. Vé mở bán trên một nền tảng từ ngày 7/9 với giá 595.000 - 2,8 triệu đồng tùy hạng ghế.

Cặp đôi Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương. Ảnh: Tư liệu

Tuy nhiên, sự kiện nhanh chóng vấp phải chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng giá vé quá cao so với buổi gặp gỡ influencer. Một số người cáo buộc Ninh Dương Story "thương mại hóa tình yêu" và khai thác hình ảnh cặp đôi đồng tính để kiếm lợi nhuận.

Trên các diễn đàn, xuất hiện chiến dịch kêu gọi gửi email đến Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM để "ngăn chặn chương trình tiêu cực", với lý do lo ngại ảnh hưởng đến "thế hệ trẻ" và văn hóa "đam mỹ".

Ngày 18/9, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật cho chương trình "Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi" do Công ty Cổ phần The Bros Việt Nam đề nghị. Tuy nhiên, sở cho biết sẽ phúc khảo nội dung để đảm bảo tuân thủ quy định, đồng thời lưu ý các yếu tố thương mại không thuộc thẩm quyền quản lý.

Trong thông báo chính thức đăng tải trên fanpage Facebook ngày 18/9, Ninh và Dương bày tỏ tiếc nuối khi phải hủy sự kiện. Cặp đôi nhấn mạnh buổi gặp gỡ ban đầu chỉ nhằm tri ân người hâm mộ, nhưng đã bị biến thành "tâm điểm tranh luận không mong muốn".

"Với trách nhiệm của những người làm sáng tạo nội dung, chúng mình không muốn để những điều tiêu cực đó ảnh hưởng thêm đến cộng đồng", thông báo viết. Cặp đôi khẳng định tham khảo luật sư và phối hợp cơ quan chức năng xử lý thông tin sai lệch, đồng thời tái khẳng định bản thân là "công dân Việt Nam thượng tôn pháp luật, yêu nước và trân trọng giá trị tốt đẹp của xã hội".

Để bù đắp cho người hâm mộ, Ninh Dương Story cam kết hoàn tiền toàn bộ vé cho 1.338 người mua vé, chi trả chi phí các dự án fan đã chuẩn bị, tặng bộ quà kỷ niệm và hỗ trợ một phần chi phí phát sinh cho fan từ xa.

Cặp đôi Ninh Dương Story trong MV "anhduong" của Lâm Phúc:

Minh Dũng