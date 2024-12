Fan meeting của Anh Tú Atus vừa diễn ra tại TPHCM với hơn 700 người tham dự. Sự kiện tổ chức trong không khí thân mật giữa nghệ sĩ và các fan.

Các "anh trai" đến ủng hộ fan meeting của Anh Tú Atus.

Ngoài người hâm mộ, fan meeting còn có sự xuất hiện của những người đồng nghiệp thân thiết: Thuận Nguyễn, Hữu Thanh Tùng, các "anh trai" Quang Trung, Phạm Đình Thái Ngân, Hùng Huỳnh. Họ lần đầu thể hiện ca khúc 10/10 theo phong cách ballad.

Ngoài ra, Anh Tú Atus còn trình diễn hai ca khúc được yêu thích của mình là Mình đừng quên nhau, Nỗi đau đính kèm.

Anh Tú Atus "lật tẩy" giọng hát thật của Kiều Minh Tuấn trong sự kiện.

Điều khiến fan bất ngờ là sự xuất hiện của Kiều Minh Tuấn ở cuối ca khúc Nỗi đau đính kèm. Nam diễn viên thể hiện khả năng ca hát cùng màn lên nốt cao khiến mọi người thích thú.

“Anh Tuấn diễn xuất là quá bình thường nên Tú muốn mọi người thấy một khía cạnh đặc biệt hơn của anh. Cảm ơn anh đã có mặt ở đây, anh cũng là người đã dẫn dắt và ảnh hưởng rất lớn đến con đường làm diễn viên của tôi”, Anh Tú Atus nói.

Diệu Nhi cùng Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng biểu diễn trong sự kiện.

Diệu Nhi - bà xã Anh Tú xuất hiện ở gần cuối chương trình. Cô cùng hội chị em thân thiết Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng trình diễn ca khúc Quăng hết đi, chính thức công khai nhóm nhạc Xyntra. Đây cũng là sân khấu biểu diễn đầu tiên của nhóm trước khi MV chính thức phát hành ngày 8/1.

Tại sự kiện, Diệu Nhi gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã yêu thương ủng hộ ông xã mình.

Anh Tú Atus từng suy nghĩ sẽ “ở ẩn” sau khi tham gia "Anh trai say hi". Thế nhưng tình cảm của fan thôi thúc anh làm MV và tổ chức fan meeting.

“Buổi fan meeting này đã khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ và cách làm việc, tự nhủ mình ngày càng chăm chỉ hơn”, anh nói thêm.

Trong sự kiện, Anh Tú Atus tặng nhiều phần quà cho fan. Trong đó, người chiến thắng mini game được nam ca sĩ tặng bộ cánh từng mặc để trình diễn trong concert vừa qua. Ngoài ra, anh còn giao lưu ký tặng cho từng khán giả sau sự kiện chính.

Từng từ chối 3 lời mời đóng phim điện ảnh để tập trung cho "Anh trai say hi", nam diễn viên tiết lộ sẽ sớm trở lại màn ảnh rộng trong thời gian tới.

Anh Tú Atus (tên thật Bùi Anh Tú), quê Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Anh được biết đến qua các phim: Hà Nội, em yêu anh, Cua lại vợ bầu, Chị Mười Ba: Ba ngày sinh tử, Gặp lại chị bầu. Ngoài diễn xuất, anh còn là ca sĩ với một số ca khúc như: Mình đừng quên nhau, Bài này không để đi diễn, Nỗi đau đính kèm...

Năm 2024 anh tham gia show âm nhạc thực tế Anh trai say hi và nhận nhiều tình cảm của người hâm mộ. Trong đêm chung kết công bố trao giải, Anh Tú Atus xuất sắc lọt top 10. Ngoài ra, tiết mục Ngáo ngơ có sự góp mặt của Anh Tú Atus cũng giành giải The best group performance – Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất.

Anh Tú Atus khoe giọng trong fan meeting

Ảnh, clip: Meow, NVCC