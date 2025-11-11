Theo RT, một vụ nổ bom xe đã xảy ra ở bên ngoài ga tàu điện ngầm Red Fort ở New Delhi vào tối 10/11, khiến 8 người tử vong tại chỗ và 30 người bị thương.

"Vụ nổ xảy ra khi một chiếc ô tô di chuyển chậm tới ngã tư gần ga tàu để dừng đèn đỏ. Vụ nổ đã khiến rất nhiều phương tiện gần đó bốc cháy và làm hư hại các cửa hàng xung quanh. Các nhân chứng tại hiện trường kể, họ đã nghe thấy một tiếng động lớn, sau đó là một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện", ông Satish Golcha, đại diện cảnh sát New Delhi cho biết.

Hiện trường vụ nổ bom xe ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Video: RT

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, đã có khoảng 20 xe cứu hỏa được huy động tới hiện trường để khống chế đám cháy. Thủ tướng Narendra Modi cũng được Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah báo cáo về vụ việc. Ông Modi sau đó đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, nhấn mạnh rằng những người bị ảnh hưởng sẽ được chính phủ hỗ trợ.

Đáng chú ý, vụ nổ xảy ra chỉ vài giờ sau khi cơ quan an ninh Ấn Độ phát hiện 360kg vật liệu nổ trong một vụ bắt giữ các đối tượng tình nghi cực đoan tại thành phố Faridabad, cách hiện trường 50km.

"Chúng tôi đã yêu cầu Cơ quan Điều tra quốc gia, Lực lượng An ninh quốc gia và Phòng thí nghiệm Khoa học Pháp y phối hợp với cảnh sát New Delhi để tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân và bản chất của vụ nổ", Bộ Nội vụ Ấn Độ thông tin.