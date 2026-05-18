Ngày 18/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Yến Ngọc (SN 1991, trú tỉnh Ninh Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thị Yến Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, vào tháng 2/2026, Ngọc quen biết với một người phụ nữ trú tại xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình, biết chị này có chồng đang bị bắt tạm giam chờ xét xử.

Lúc này, Ngọc đã đưa ra thông tin bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng người phụ nữ này xuống mức thấp hơn quy định của pháp luật.

Tin tưởng lời hứa hẹn của Ngọc, người phụ nữ trên đã nhiều lần chuyển cho Ngọc tổng số tiền 650 triệu đồng để nhờ “chạy án” cho chồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Ngọc không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.