Hơn 9h sáng nay (15/8), Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Tân Sơn Nhì khám nghiệm hiện trường vụ nổ xảy ra bên trong một công ty trên đường Dương Văn Dương, gây hư hại nhiều nhà dân xung quanh.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ ở TPHCM. Ảnh: TK.

Khoảng 1h cùng ngày, người dân sống trên đường Dương Văn Dương hoảng loạn khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ Công ty TNHH Kính màu Ngọc Hân.

Sau tiếng nổ, khu vực rung chuyển dữ dội, nhiều người bàng hoàng tỉnh giấc và tháo chạy ra ngoài. Họ chứng kiến cảnh tượng tan hoang: một phần khu nhà xưởng của công ty bị san phẳng, khung sắt và mái tôn văng xa, biến dạng hoàn toàn; hàng ngàn mảnh kính vỡ vụn vương vãi khắp nơi; tường của nhiều nhà dân lân cận bị nứt, cửa kính vỡ nát.

Vụ nổ khiến nhiều nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng, có nơi tường nhà đổ sập, hư hỏng nặng.

Vụ nổ làm nhiều nhà dân xung quanh xưởng kính bị hư hại nặng. Ảnh: TK

Công an phong toả, khám nghiệm hiện trường vụ nổ. Ảnh: TK.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 13 cùng 3 xe chuyên dụng và 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng đang gấp rút thống kê thiệt hại về tài sản và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.