Lời tòa soạn Thiên nhiên luôn không khoan nhượng, nhưng trong tình huống nguy hiểm, con người vẫn chiến đấu vì mạng sống của mình cho tới phút cuối cùng. Câu chuyện về các vụ thoát chết kỳ diệu luôn khiến thế giới kinh ngạc về khả năng sinh tồn của con người.

Theo Live Science, sáng sớm ngày 26/5/2013, một tàu kéo với thủy thủ đoàn 12 người đang di chuyển qua một vùng biển động ở ngoài khơi bờ biển Nigeria. Tàu bất ngờ gặp sóng lớn và lật úp vào khoảng 4h30 sáng.

Harrison Okene. Ảnh: DCN Diving

Người đầu bếp có tên Harrison Okene đang trong phòng tắm khi tàu bị lật và bắt đầu chìm. Lúc đó, hầu hết các thành viên khác của thủy thủ đoàn đều bị khóa nhốt trong cabin của họ, một biện pháp phòng ngừa cần thiết vì hải tặc thường xuyên cướp và bắt cóc tàu thuyền ở khu vực này. Tuy nhiên, chính biện pháp an toàn đó đã định đoạt số phận của các thủy thủ.

Trong bóng tối trước bình minh, Okene bị cuốn khỏi phòng tắm khi trên người chỉ mặc chiếc quần đùi. "Tôi choáng váng, xung quanh tối đen và bị quăng từ đầu này sang đầu kia của căn buồng nhỏ", Okene kể với tờ The Nation.

Tuy nhiên, Okene may mắn hơn nhiều so với những người đi cùng trên tàu. Khi tai nạn xảy ra, không ai trong số những người còn lại của thủy thủ đoàn may mắn sống sót trong cabin bị khóa.

Okene cuối cùng cũng di chuyển được tới phòng máy và tìm thấy một túi khí nhỏ. Lúc này, con tàu đã nằm úp mặt xuống đáy biển, ở độ sâu khoảng 30m. Gần như khỏa thân, không có đồ ăn hay nước uống trong một căn phòng lạnh lẽo và ẩm ướt với nguồn cung cấp oxy ngày càng cạn kiệt, cơ hội sống sót của chàng thủy thủ 29 tuổi khi ấy dường như bằng không.

Nhờ một loạt sự trùng hợp kỳ lạ và may mắn đáng kinh ngạc, Okene đã sống sót. Ngoài túi khí nhỏ, Okene còn tìm thấy một chai Coca-Cola và một chiếc áo phao có gắn hai đèn pin nhỏ.

Toàn cảnh cuộc giải cứu Okene từ dưới đáy biển. Video: DCN Diving

Okene ước tính túi khí của anh chỉ cao khoảng 1,2m, trong khi con người thường hít vào khoảng 10m3 khí mỗi ngày. Tuy nhiên, theo nhà vật lý kiêm thợ lặn Maxim Umansky thuộc phòng thí nghiệm quốc gia Livermore (LLNL), vì Okene chịu áp suất ở đáy đại dương, nên túi khí của anh bị nén lại gấp khoảng 4 lần.

Ông Umansky nhận định, nếu túi khí nén có thể tích khoảng 6m3, nó sẽ chứa đủ oxy cung cấp cho Okene trong khoảng 2,5 ngày, tương đương 60 giờ. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một mối nguy hiểm khác là khí CO2, loại khí có thể làm con người tử vong ở nồng độ khoảng 5%.

Khi Okene hít vào dưỡng khí và thở ra CO2, nồng độ khí này từ từ tích tụ trong túi khí nhỏ bé của anh ta. Song, CO2 cũng được nước hấp thụ và bằng cách làm nước bắn lên bên trong túi khí, Okene đã vô tình làm tăng diện tích bề mặt nước, giúp tăng khả năng hấp thụ CO2 và giữ nồng độ khí này dưới mức tử vong là 5%.

Một nguy cơ khác đối với Okene là hạ thân nhiệt. Nếu thân nhiệt bị hạ quá mức, con người có thể tử vong. Tuy nhiên, may mắn đã xảy ra với Okene. Người đầu bếp này đã tạo được một bệ nhỏ, giúp anh nhô lên khỏi mặt nước. Nếu không, anh sẽ tử vong trong vòng vài giờ vì tiếp xúc với nước biển lạnh giá.

Sau khoảng 60 giờ dưới nước, Okene gần cạn kiệt oxy. Tuy nhiên, may mắn là các thợ lặn đã tìm được anh khi họ thấy một bàn tay đang ra hiệu thông qua một lỗ hổng trên xác tàu đắm.

Cuối cùng, Okene được các thợ lặn cứu hộ đưa lên mặt nước trong một khoang giảm áp. Cho tới lúc được giải cứu, anh đã ở dưới đáy biển hơn 60 giờ trong bóng tối hoàn toàn.

Sau sự kiện không thể quên, Okene muốn gửi một thông điệp dành cho bất cứ ai đang phải đấu tranh để sinh tồn: "Chỉ riêng nỗi sợ hãi cũng có thể giết chết bạn. Tôi đã trút bỏ nỗi sợ hãi và nghĩ điều gì cần đến sẽ đến. Hãy tin vào chính mình và giữ vững đức tin cũng như tinh thần của bạn".