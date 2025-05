Ngày 29/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Giang (SN 1976, ở Tây Hồ, Hà Nội) mức án 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, năm 2010, ông C. (SN 1968, ở Bắc Ninh) thành lập Công ty Hùng Phát hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, tái chế phế liệu... Ông C. giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV và toàn quyền điều hành công ty từ năm 2010 đến 10/2022.

Năm 2017, Công ty Hùng Phát bắt đầu tham gia đấu thầu, sau đó trúng một số hạng mục về xử lý phế liệu và chất thải tại các gói thầu của 2 công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Tập đoàn Samsung) tại tỉnh Bắc Ninh (gọi tắt là Công ty SEV) và Thái Nguyên (gọi tắt là Công ty SEVT).

Theo cáo buộc, về quy trình thủ tục đấu thầu của Tập đoàn Samsung, theo danh mục được đấu thầu để xử lý chất thải, rác thải công nghiệp, hàng năm tập đoàn này có khoảng 50-52 hạng mục được đăng tải trên website của tập đoàn để các doanh nghiệp lựa chọn đấu thầu.

Sau khi DN nộp hồ sơ, nếu đáp ứng đủ điều kiện năng lực để tham gia đấu thầu, Tập đoàn Samsung sẽ thông báo ngày đấu thầu và tổ chức đấu thầu công khai trực tuyến trên website.

Do Tập đoàn Samsung có những yêu cầu cao về năng lực nhà thầu nên năm 2018, Công ty Hùng Phát của ông C. chỉ trúng thầu được 2-5 hạng mục trong tổng số trên 50 hạng mục xử lý chất thải, rác thải công nghiệp của tập đoàn.

Quá trình thực hiện hợp đồng với Công ty SEV và Công ty SEVT, ông C. muốn tìm kiếm các mối quan hệ có thể giúp ký được thêm các hợp đồng thu mua và xử lý các phế liệu khác như đồng, nhôm, sắt, giấy… trong các hạng mục đấu thầu của Tập đoàn Samsung.

Tháng 5/2018, ông C. nhờ bạn giới thiệu mối quan hệ. Người này liên hệ cho ông gặp Phạm Hoàng Giang.

Giang từng là kỹ sư xây dựng, ký hợp đồng lao động với Ban Quản lý dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Văn phòng Chính phủ (Ban Quản lý) và đã chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 20/6/2017.

Tuy nhiên, bị cáo lại tự giới thiệu mình đang làm Phó trưởng phòng kỹ thuật thuộc Ban Quản lý, có nhiều mối quan hệ quen biết với những người có chức vụ cao trong Chính phủ.

Khi được giới thiệu gặp ông C., Giang nói dối rằng có mối quan hệ thân thiết với một phu nhân của lãnh đạo cấp cao, có thể giúp Công ty Hùng Phát không phải tham gia đấu thầu mà sẽ được Tập đoàn Samsung trực tiếp chỉ định trúng thầu toàn bộ các hạng mục thu mua phế liệu, xử lý chất thải tại 2 nhà máy thuộc Công ty SEV và Công ty SEVT.

Điều kiện Giang đưa ra là ông C. phải chi 1 triệu USD để Giang đi lo việc. Từ tháng 8-12/2018, Giang nhiều lần gọi điện thoại cho ông C. yêu cầu chuyển tiền để lo "chạy" chỉ định nhà thầu với Tập đoàn Samsung. Ông C. đã 3 lần trực tiếp giao tiền mặt cho Giang tổng số tiền 570.000 USD (tương đương gần 13 tỷ đồng).

Sau khi nhận tiền của chủ doanh nghiệp, bị cáo cam kết, hứa hẹn với ông C. đến ngày 10/1/2019 Công ty Hùng Phát sẽ được Tập đoàn Samsung chỉ định trúng thầu tất cả các hạng mục thu mua phế liệu, xử lý chất thải công nghiệp.

Hết thời hạn, ông C. thấy nhiều công ty đã trúng thầu các gói thầu của Tập đoàn Samsung nhưng không thấy Công ty Hùng Phát được chỉ định thầu hạng mục nào. Lúc này ông C. biết mình đã bị lừa.

Cáo trạng xác định, bị cáo Phạm Hoàng Giang đã dùng số tiền chiếm đoạt được của ông C. để sử dụng chi tiêu cá nhân hết.