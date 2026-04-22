Không dao động trước làn sóng tranh cãi về nhân vật

- Khán giả phim "Bóng ma hạnh phúc" tràn vào trang cá nhân diễn viên, thậm chí nhắn tin trực tiếp cho Lương Thế Thành để phản ứng với nhân vật. Với Lê Nguyên Bảo, khán giả có những bày tỏ trực tiếp nào?

Tôi nhận được nhiều tin nhắn riêng nhưng đa phần không phải là trách mà muốn tâm sự về nhân vật Tấn Minh. Có người nói: "Anh Minh sai, anh Minh nhu nhược nhưng coi mà thấy thương quá". Có người kể về chính câu chuyện hôn nhân của họ như thể đang đi tìm sự đồng cảm. Điều đó cho tôi thấy nhân vật đã chạm đến những vùng rất thật trong đời sống.

Khi phim tạo hiệu ứng, tôi vừa bất ngờ vừa xúc động. Vai Tấn Minh không có cao trào lớn nhưng đòi hỏi diễn rất kỹ về nội tâm, đặc biệt là ánh mắt. Chính những khoảng lặng đó khiến tôi tin câu chuyện sẽ đi xa và khán giả đặt ra nhiều câu hỏi về nhân vật này.

Lê Nguyên Bảo vào vai Tấn Minh trong "Bóng ma hạnh phúc".

- Khán giả nhận xét nhân vật Tấn Minh khiến họ không thể ghét hoàn toàn nhưng cũng khó đồng cảm trọn vẹn. Có khi nào anh chọn lối thể hiện dễ chiều lòng khán giả hơn?

Tranh cãi về Tấn Minh rất nhiều từ đầu đến nay và tôi xem đó là phản ứng tích cực. Khán giả không ghét hẳn, không thương trọn vẹn, nghĩa là họ đang thực sự sống cùng nhân vật đó.

Đọc những ý kiến trái chiều, tôi không bị dao động để chiều lòng tất cả mà ngược lại càng tin mình cần giữ sự chân thật của nhân vật. Nếu diễn để chiều khán giả, Tấn Minh sẽ trở nên rõ ràng hơn, tốt hẳn hoặc tệ hẳn. Nhưng cuộc đời không thẳng như vậy. Tôi chọn giữ nhân vật ở trạng thái lưng chừng để khán giả tự đặt dấu hỏi và nhận ra hình ảnh quen thuộc của chính mình trong đó.

- Tuyến Minh - Hiền không có biến cố lớn mà là quá trình rạn nứt âm ỉ, đòi hỏi diễn viên duy trì cảm xúc ổn định xuyên suốt thay vì chỉ tập trung vào các điểm cao trào. Anh duy trì cảm xúc nền bằng cách nào? Có cảnh nào phải quay đi quay lại nhiều lần?

Toàn bộ cảnh nặng của tuyến Minh - Hiền được quay liên tục trong khoảng 7-8 ngày, từ 6h sáng đến 11-12h khuya, lịch dày đặc. Áp lực tâm lý rất lớn, đòi hỏi sự tập trung không ngừng.

Cái khó không phải là những cảnh khóc hay gào thét mà là duy trì được sự mệt mỏi âm ỉ bên trong nhân vật qua nhiều phân đoạn, không được đẩy lên đỉnh nhưng cũng không được để rớt hẳn xuống.

Ngay cả những cảnh đơn giản như ngồi ăn cơm, Minh chỉ nhìn rồi quay lưng bỏ đi, hay trả lời 1-2 câu - tôi vẫn thường xin quay lại. Chỉ cần ánh mắt lệch đi một chút là mất ngay cảm giác xa cách âm ỉ đó. Với tôi, khi bản thân cảm thấy chưa đủ thật thì chưa thể dừng.

Nguyên Bảo cùng các diễn viên của phim.

- Nguyên Bảo có tìm đến người thật ngoài đời để tham chiếu cho nhân vật?

Tôi có quan sát và tìm hiểu, thậm chí hỏi thăm một số gia đình thực tế. Và tôi nhận ra nhiều người đàn ông chọn lùi lại để gia đình tiến lên, không ồn ào, không phô trương nhưng lại bị xem là người không có giá trị.

Điều đó cho tôi thấy Tấn Minh không phải nhân vật hiếm gặp. Anh không phải hình mẫu lý tưởng mà là một lát cắt rất thật của nhiều gia đình Việt Nam hiện tại.

- Gia đình Nguyên Bảo xem phim phản ứng thế nào?

Gia đình tôi hầu như ngày nào cũng xem và luôn trong trạng thái căng thẳng. Tập nào có gia đình Dũng - Mai thì phẫn nộ, tập nào có Minh - Hiền bực tức. Người bênh, người trách - ý kiến trái chiều ngay trong nhà.

Nhưng chính điều đó khiến tôi trân trọng vì họ xem rất kỹ và góp ý thẳng thắn. Với tôi, đó là những khán giả khó tính nhất nhưng cũng chân thành nhất.

Diễn viên Lê Nguyên Bảo trong "Bóng ma hạnh phúc":

Nghề diễn bấp bênh - lý do MC nổi tiếng vẫn kinh doanh online 10 năm

- Nguyên Bảo từng ám ảnh vì cái nghèo, sự thiếu thốn ngày nhỏ và buôn bán đồ ăn online hơn 10 năm nay để lo cho gia đình. Khi sự nghiệp ổn định, nỗi ám ảnh đã giảm chưa? Việc bán hàng online với anh là mưu sinh hay là công việc hiện nay?

Tôi thấy việc nghệ sĩ bán hàng online - dù là người mẫu, ca sĩ, diễn viên hay hoa hậu - là chuyện rất bình thường ở thời điểm này.

Việc bán hàng online với tôi không còn đơn thuần là mưu sinh, nó đã trở thành một phần cuộc sống. Quan trọng hơn, đó là cách tôi giữ sự chủ động, không phụ thuộc hoàn toàn vào nghệ thuật. Vì thực tế, nghề diễn rất bấp bênh, có lúc show dày, có lúc ế show, đó là chuyện bình thường nên có thêm nguồn thu chủ động là điều tôi coi trọng.

Lê Nguyên Bảo buôn bán đồ ăn online hơn 10 năm nay để lo cho gia đình.

- Ranh giới giữa năng động đa nghề và dàn trải mất trọng tâm với Nguyên Bảo thế nào? Có thời điểm nào anh cảm thấy mình đang chạy quá nhanh đến mức quên mất mình đang chạy về đâu?

Ranh giới đó khá mong manh. Tôi từng trải qua giai đoạn làm nhiều thứ cùng lúc - MC, kinh doanh online, diễn viên, thậm chí chụp ảnh mẫu hồi còn là sinh viên. Lúc đó như đang chạy đua nhưng không có đích đến rõ ràng, không có mục đích cụ thể cho nghệ thuật của mình.

Sau đó tôi học cách tự hỏi: điều gì là cốt lõi? Câu trả lời là diễn xuất - đó là trung tâm, mọi thứ khác chỉ là bổ trợ. Tôi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, máu nghệ thuật là diễn, đặc biệt những vai nội tâm. Và con đường đó, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, không chỉ bây giờ mà còn nhiều năm về sau.

- Ngoài đời, nếu nhận ra điều gì không ổn trong tình cảm, Nguyên Bảo sẽ chọn cách đối diện và nói ra sớm hơn - khác hẳn Tấn Minh. Sống nội tâm như anh, điều đó có thực sự dễ?

Tôi không đi tìm một mối quan hệ hoàn hảo vì cuộc đời không có 2 từ đó. Tôi tìm sự rõ ràng và sự tôn trọng. Với tôi, một mối quan hệ lý tưởng không phải là không có vấn đề mà là khi có vấn đề, cả 2 cùng chọn cách đối diện và giải quyết. Đó là cách tôi yêu và cũng là quan điểm tôi giữ.

- Nguyên Bảo có biệt danh "hotboy bông lan trứng muối" khi tự mày mò làm và bán bánh suốt 10 năm. Một người đàn ông làm MC truyền hình, đóng phim vào vai sếp nghiêm túc lại có những lúc cực kỳ tỉ mẩn ngồi làm bánh. Hai thái cực này nói lên điều gì về con người anh?

Nghe lại cái tên "hotboy bánh bông lan trứng muối" sau 10 năm - thấy quê ghê, mình già rồi! (cười)

Nhưng thật ra tôi không nghĩ đó là 2 thái cực mà là 2 phần rất thật trong con người mình. Trước ống kính, tôi phải kỷ luật, kiểm soát từng hành động và biểu cảm. Còn khi làm bánh, mọi thứ chậm lại, thư giãn hơn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mẩn.

Nghề diễn cho tôi va chạm với cảm xúc của nhiều người. Còn làm bánh là lúc tôi trở về với cảm xúc của chính mình. Sự tỉ mỉ, mềm mại, lặng lẽ không làm mình yếu đi mà ngược lại, đó là cách để hiểu bản thân hơn và từ đó sống trọn vẹn, chân thật hơn trong từng vai diễn.

