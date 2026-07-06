Ngày 5/7, UBND xã Kim Phú tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị công nhận Khu du lịch Kim Phú là khu du lịch cấp tỉnh.

Theo quyết định, khu du lịch có diện tích hơn 329km², phía bắc giáp các xã Đồng Lê, Minh Hóa và Tuyên Phú; phía nam giáp xã Thượng Trạch và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; phía tây giáp xã Kim Điền, phía đông giáp xã Phong Nha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân trao quyết định công nhận Khu du lịch Kim Phú là khu du lịch cấp tỉnh cho xã Kim Phú. Ảnh: H. S

Kim Phú được xem là một trong những vùng giàu tài nguyên du lịch tự nhiên của Quảng Trị. Địa hình đặc trưng của dãy Trường Sơn với những khối núi đá vôi, hệ thống hang động, rừng nguyên sinh cùng mạng lưới sông, suối, hồ tự nhiên tạo nên cảnh quan hùng vĩ, thích hợp để phát triển các loại hình du lịch khám phá, trekking, cắm trại, chèo kayak, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.

Điểm nhấn nổi bật nhất là hệ thống hang động Tú Làn - quần thể gồm hàng chục hang động lớn nhỏ được hình thành qua hàng triệu năm. Những dòng sông ngầm, hồ nước xanh trong, các khối thạch nhũ cùng địa hình nguyên sơ đã đưa Tú Làn trở thành một trong những sản phẩm du lịch mạo hiểm nổi tiếng của Việt Nam, thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Hồ Yên Phú, một trong những điểm đến lý tưởng tại Khu du lịch Kim Phú - Ảnh: X.P

Không xa Tú Làn là làng du lịch Tân Hóa - địa phương được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023".

Nằm giữa thung lũng đá vôi, người dân nơi đây phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với thích ứng thiên tai bằng những ngôi nhà nổi, homestay và các tour khám phá thiên nhiên, mang đến cho du khách trải nghiệm khác biệt về cuộc sống vùng rốn lũ.

Làng du lịch Tân Hóa nằm giữa thung lũng đá vôi. Ảnh: Oxalis

Không chỉ sở hữu cảnh quan ấn tượng, Kim Phú còn nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh thế giới. Những thung lũng, cánh rừng và hang động nơi đây từng được lựa chọn làm bối cảnh cho các bộ phim Kong: Skull Island (Đảo đầu lâu), Người bất tử, Truyền thuyết Quán Tiên; đồng thời xuất hiện trong nhiều chương trình, phóng sự của Netflix, BBC và The New York Times.

Bên cạnh tài nguyên thiên nhiên, Kim Phú còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử. Trên địa bàn có các điểm thuộc hệ thống Đường Hồ Chí Minh huyền thoại như ngầm Khe Rinh, đèo Đá, đình Kim Bảng, hang Lèn Cây Quýt.

Hang Sơng nằm trong hệ thống hang động Tú Làn, có hệ thống thạch nhũ độc đáo. Ảnh: Oxalis

Đây cũng là không gian lưu giữ nhiều giá trị văn hóa phi vật thể như Ca trù, Hò thuốc cá cùng bản sắc của đồng bào Chứt với các nhóm người Rục, Sách, Mã Liềng, tạo nên sức hút cho các sản phẩm du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kim Phú được xác định là một trong những khu du lịch trọng điểm của địa phương.

Bình yên Tân Hoá. Ảnh: Oxalis

Tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân trao quyết định công nhận Khu du lịch Kim Phú là khu du lịch cấp tỉnh cho lãnh đạo xã Kim Phú. Ông đề nghị địa phương tiếp tục thu hút đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa để từng bước xây dựng Kim Phú trở thành điểm đến tiêu biểu của Quảng Trị.

Những món ăn đặc sản địa phương là một trong những trải nghiệm hấp dẫn du khách khi đến Kim Phú. Ảnh: Oxalis

Việc được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Kim Phú thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng và khai thác bền vững những giá trị nổi bật về thiên nhiên, văn hóa. Đây cũng được xem là bước đệm để vùng đất hội tụ hang động, rừng nguyên sinh và làng du lịch nổi tiếng này khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.