Khảo sát thị trường điện máy cho thấy, mẫu mã nồi cơm điện phân khúc cao cấp hiện khá đa dạng, với giá trên 20 triệu đồng/chiếc. Không chỉ đắt vì thương hiệu, các mẫu nồi cơm điện này được trang bị công nghệ, vật liệu và trải nghiệm vượt trội so với các dòng phổ thông.

Nồi cơm điện cao cấp thường sử dụng công nghệ cao tần (IH - Induction Heating) hoặc cao tần áp suất, giúp nhiệt lan tỏa đều từ mọi phía; hạt gạo chín sâu, dẻo thơm và giữ nguyên dưỡng chất. Lòng nồi làm từ hợp kim nhiều lớp, phủ chống dính mạ Platinum giúp truyền nhiệt đều và bền hơn theo thời gian.

Ngoài ra, nồi còn được tích hợp hệ thống cảm biến thông minh có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu phù hợp với từng loại gạo. Một số mẫu còn có màn hình cảm ứng, chế độ nấu đa dạng, khả năng giữ ấm lâu mà không làm khô cơm, cùng thiết kế tinh tế, sang trọng.

Tại một hệ thống điện máy, một chiếc nồi cơm điện cao cấp thương hiệu Nhật Bản (1,8 lít) có giá 26,76 triệu đồng - thuộc nhóm đắt nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam.

Nhiều nồi cơm điện có mức giá rất cao. Ảnh: Duy Anh

Chiếc nồi cơm điện này có giá tương đương, thậm chí cao hơn nhiều thiết bị gia dụng lớn khác trong gia đình, như tủ lạnh dung tích 300-400 lít hay máy giặt cửa trước cao cấp có chức năng sấy và tiết kiệm điện.

Theo giới thiệu, sản phẩm được trang bị lòng nồi mạ platinum chống dính, giúp cơm không bám, dễ vệ sinh và đặc biệt là tăng khả năng hấp thụ nhiệt, cho hạt cơm chín đều và dẻo thơm hơn. Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ thông minh tự động thay đổi mức nhiệt theo từng loại gạo, với 7 chế độ nấu linh hoạt từ cơm trắng, cơm gạo lứt đến cháo.

Một số mẫu nồi cơm điện khác có mức giá thấp hơn, dao động từ 15 đến 20 triệu đồng, thuộc dòng cao tần áp suất (Pressure IH) của các thương hiệu Nhật Bản danh tiếng. Những nồi này đều được trang bị công nghệ nấu tiên tiến, giúp hạt gạo nở đều, dẻo thơm và giữ trọn dưỡng chất tự nhiên.

Ngoài ra, còn có các mẫu nồi cơm điện giá từ 12-14 triệu đồng. Giá bán thấp hơn so với các dòng trên 20 triệu đồng do khác biệt về công nghệ và vật liệu. Phần lớn các model ở tầm giá này không có công nghệ áp suất; lòng nồi thường chỉ có 3-5 lớp hợp kim và hệ thống cảm biến nhiệt, độ ẩm cũng ít tinh vi hơn, chủ yếu điều chỉnh theo chương trình cài sẵn thay vì tự nhận diện loại gạo.

Bên cạnh đó, một số mẫu còn được lắp ráp tại Thái Lan hoặc Malaysia thay vì sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản, giúp giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

Ưu điểm của những nồi cơm điện đắt tiền này là công nghệ nấu hiện đại, giúp cơm ngon hơn, giữ trọn dưỡng chất và đảm bảo an toàn sức khỏe. Bên cạnh đó là thiết kế sang trọng, độ bền cao và thương hiệu uy tín.

Điểm hạn chế của dòng sản phẩm này là giá thành cao, chỉ phù hợp với nhóm khách hàng thu nhập khá trở lên. Ngoài ra, cấu tạo phức tạp và nhiều chế độ nấu khiến việc sử dụng khó khăn hơn, đặc biệt với người lớn tuổi vốn quen các loại nồi truyền thống.

Việc bảo trì, vệ sinh và thay linh kiện cũng đòi hỏi sự cẩn thận và đôi khi tốn kém hơn. Một số tính năng cao cấp như kết nối thông minh hay cảm biến tự động có thể chưa được tận dụng hết, khiến người dùng cảm thấy “dư thừa” so với nhu cầu thực tế.