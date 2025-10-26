Theo khảo sát tại một số chuỗi bán lẻ điện máy như MediaMart, Nguyễn Kim và Điện Máy Xanh, tủ lạnh có dung tích lớn, từ 450 lít trở lên, phù hợp cho gia đình có từ 5-7 thành viên hoặc có nhu cầu lưu trữ thực phẩm nhiều, đang trở thành lựa chọn được ưa chuộng.

Các mẫu phổ biến như side-by-side (hai cánh đối xứng), hoặc multi-door (đa ngăn) có tổng thể tích sử dụng từ 450-650 lít, trong đó ngăn mát chiếm 60-70% và ngăn đông có thể linh hoạt điều chỉnh.

Xu hướng công nghệ tủ lạnh năm 2025 tập trung vào yếu tố “thông minh” và “bền vững”. Nhiều hãng đã tích hợp các tính năng như AI Hybrid Cooling (Samsung) - tự điều chỉnh nhiệt độ theo thói quen sử dụng, Bespoke AI Family Hub - hiển thị công thức nấu ăn, LG InstaView Door-in-Door giúp giảm mở cửa 30%, hay Panasonic Nanoe-X - kháng khuẩn đến 99,9%.

Các model mới nhấn mạnh khả năng tiết kiệm điện (cấp 5 sao), sử dụng gas thân thiện môi trường (R600a) và tích hợp IoT cho phép điều khiển từ xa qua ứng dụng.

Nhiều mẫu tủ lạnh dung tích lớn. Ảnh: Duy Anh

Mức giá phổ biến hiện nay dao động từ 10-20 triệu đồng cho các model 450–550 lít (như Casper, Hitachi) và 20-30 triệu đồng cho dòng cao cấp (Samsung, LG trên 600 lít). So với đầu năm, giá đã giảm 20-30% nhờ chương trình xả kho, tạo cơ hội mua sắm hấp dẫn cho người tiêu dùng.

Để đẩy mạnh kích cầu mua sắm, các nhà bán lẻ tung ra nhiều ưu đãi lên tới 50% trong dịp cuối tháng 10/2025. Đơn cử, mẫu Coex Inverter Side-by-Side 535L được giảm giá trực tiếp từ mức niêm yết hơn 27 triệu đồng xuống còn 13,99 triệu đồng, tương đương mức giảm gần 48%. Tương tự, mẫu Samsung Side-by-Side 647L cũng được bán với giá chỉ 13,49 triệu đồng.

Tủ lạnh Sharp Inverter 572 lít SJ-FXP640VG-BK giảm từ 39,29 triệu đồng, xuống 20,29 triệu đồng (giảm 48%). Tủ lạnh LG Inverter 519 lít GR-B256BL giảm 37%, từ 20,99 triệu đồng, xuống còn 13,29 triệu đồng. LG InstaView 583L từ 25 triệu đồng giảm còn 17,5 triệu đồng.

Các nhà bán lẻ điện máy còn tung ra loạt ưu đãi phụ trợ, tạo nên gói kích cầu toàn diện nhằm thu hút người tiêu dùng mua sắm tủ lạnh cỡ lớn như trả góp 0 đồng, quà tặng kèm (lò vi sóng, nồi chiên không dầu) hoặc phiếu mua hàng...

Dù sở hữu nhiều ưu điểm về dung tích và công nghệ, nhược điểm của dòng sản phẩm này vẫn là kích thước lớn, yêu cầu không gian bếp rộng rãi, và giá thành còn cao hơn đáng kể so với các dòng tủ lạnh truyền thống.

Mức giá phổ biến của tủ lạnh lớn dao động từ 15 triệu đến hơn 50 triệu đồng, trong khi nhu cầu phổ thông chỉ cần một chiếc tủ lạnh dưới 10 triệu đồng. Điều này khiến số lượng khách hàng tiềm năng bị thu hẹp đáng kể.

Tủ lạnh side-by-side hay multi-door đòi hỏi diện tích sàn và không gian mở cửa lớn. Nhiều gia đình sống trong căn hộ chung cư hoặc nhà phố có bếp nhỏ không thể lắp đặt do hạn chế về không gian.

Mặc dù hầu hết đều sử dụng công nghệ Inverter, người tiêu dùng vẫn lo ngại rằng một chiếc tủ lạnh lớn sẽ tiêu thụ điện năng nhiều hơn so với tủ lạnh dung tích nhỏ, ảnh hưởng đến hóa đơn tiền điện hàng tháng.

Do đó, nếu gia đình đông người, không gian bếp đủ rộng, và thường xuyên lưu trữ nhiều thực phẩm hoặc trữ đông dài ngày, việc mua một chiếc tủ lạnh cỡ lớn là một lựa chọn hợp lý, đặc biệt khi có chương trình giảm giá mạnh như hiện nay.