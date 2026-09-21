'Festival Thăng Long - Hà Nội 2025' thu hút gần 200.000 lượt khách tham gia, gần 1 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội, trở thành dấu ấn văn hóa, sáng tạo nổi bật của Thủ đô năm 2025.