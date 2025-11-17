Tối 16/11, sau hơn 2 tuần diễn ra sôi động Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 khép lại với lễ bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 với chủ đề Di sản - Kết nối - Thời đại khẳng định di sản là nguồn lực phát triển bền vững, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, củng cố vị thế Hà Nội - Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vinh danh và trao chứng nhận cho các nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia Festival Thăng Long - Hà Nội 2025. Ảnh: BTC

Nhiều chương trình mang yếu tố quốc tế đã tạo dấu ấn mạnh mẽ như: Hội thảo quốc tế và giao lưu trình diễn nghi lễ và trò chơi kéo co (kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh), chương trình nghệ thuật Khoảnh khắc vĩnh cửu tại Bảo tàng Hà Nội với sự tham gia của nhà soạn nhạc người Thụy Sĩ Dominique Barthassat.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình Hội tụ di sản kết nối giá trị truyền thống của ba kinh đô Thăng Long - Huế - Hoa Lư cùng đại diện các tỉnh Tây Nguyên mang đến không gian giao lưu văn hóa đa sắc.

Festival cũng đẩy mạnh các hoạt động kết hợp di sản với sáng tạo đương đại, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Nổi bật có chương trình thời trang Bách hoa bộ hành trên con đường di sản, hội thảo Ứng dụng di sản trong sáng tạo, các workshop thủ công sáng tạo…

Suốt 16 ngày diễn ra, Festival thu hút gần 200.000 lượt khách, gần 1 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội, gần 40.000 lượt theo dõi kênh thông tin chính thức.

Tại Bảo tàng Hà Nội, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 đón gần 25.000 lượt khách. Khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám ghi nhận 75.000 lượt khách trải nghiệm.

Lễ bế mạc khép lại với chương trình nghệ thuật tôn vinh vị thế Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến. Có 8 cộng đồng kéo co trong nước và đoàn Gijisi (Dangjin, Hàn Quốc) tham gia trình diễn nghi lễ - trò chơi kéo co. Lễ hội múa rối lớn nhất từ trước tới nay quy tụ 19 đoàn nghệ thuật với gần 800 nghệ sĩ, nghệ nhân, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Một điểm nhấn quan trọng là sự tham gia chủ động của cộng đồng. Festival trở thành sân chơi sáng tạo, nơi di sản của các phường, xã Hà Nội được tôn vinh qua 15 chương trình trình diễn như múa Bài Bông, múa Bồng, hội vật Cầu Thúy Lĩnh và các loại hình rối truyền thống.

Tại lễ bế mạc, UBND TP Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã trao giấy chứng nhận cho các nghệ nhân ưu tú, tập thể và cá nhân có đóng góp cho Festival.

Thành công của Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 mở ra một chu kỳ sáng tạo mới cho Thủ đô - nơi tinh hoa di sản nghìn năm tiếp tục kết nối với dòng chảy văn hóa toàn cầu, hướng tới mục tiêu trở thành Thành phố Di sản trong tương lai.