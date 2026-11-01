Dù thắng kiện nhà sản xuất nhưng diễn viên Thuỳ Anh phải chấp nhận vết sẹo trên mặt sau tai nạn phim trường sẽ theo mình mãi mãi mà không thể làm gì thêm.

Vai càng khó càng thích

- Cảm giác của Thuỳ Anh khi khoảnh khắc "cô gái Việt đẹp nhất ở Busan" được lan truyền?

Tôi chỉ biết là sẽ được ghi hình thôi chứ không rõ mọi người quay ở góc nào. Thực ra trong suốt quá trình tham dự LHP Busan, tôi tự trang điểm và làm tóc. Mọi khi ở nhà có người hỗ trợ, nhưng đợt này quyết định đi gấp quá nên tôi không kịp tìm được ê-kíp bên Hàn vì lịch của mọi người đã kín. Giữa một bài toán khó như vậy mình phải tự làm thôi. Có ngày tôi phải dành tới 6 tiếng để tự trang điểm và làm tóc.

Thuỳ Anh tại LHP Busan 2026.

- Bộ phim "1982" đã được công chiếu tại LHP Busan. Khi phim được đón nhận cảm giác của Thuỳ Anh thế nào sau 13 năm kể từ "Đập cánh giữa không trung"?

Tôi là một trong những diễn viên khá duyên với các liên hoan phim thế giới và rất tự hào bởi không phải lúc nào mình cũng có những cơ hội như vậy. Khá lâu sau bộ phim đầu tiên, tôi mới tiếp tục đi chinh chiến tại một liên hoan phim lớn. Lần trở lại này, tôi thấy mình biết mặc đẹp, điệu đàng hơn. Ngoài việc đại diện cho bộ phim, tôi còn mang theo hình ảnh của một diễn viên Việt Nam, một con người với sự tự hào dân tộc. Tôi mong từng bước đi, từng câu nói sẽ mang lại thiện cảm cho khán giả và các nhà làm phim quốc tế về Việt Nam.

-Xem những hình ảnh Thùy Anh chia sẻ, có thể thấy trong bộ phim này chị phải làm mình "xấu" đi khá nhiều?

Thực ra trong bộ phim này các diễn viên gần như không trang điểm. Đoàn phim nhỏ, chỉ có mười mấy người. Một người phải làm 3-4 việc liền, diễn viên kiêm luôn cả stylist lẫn trang điểm. Mấy ngày đầu mọi người còn trang điểm nhẹ nhưng về sau mệt quá nên để mặt mộc luôn. Tuy nhiên, qua góc máy của anh Sven – một nhà làm phim người Đức, dù không trang điểm nhưng tôi thấy lên hình vẫn rất lung linh và đẹp theo một cách riêng.

Thuỳ Anh chấp nhận xấu trong phim mới.

- Gần như phim nào của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cũng có sự tham gia của Thùy Anh. Chị là "nàng thơ" của Nguyễn Hoàng Điệp?

Cảm giác rất vui khi được làm "nàng thơ" của một đạo diễn, điều đó chứng tỏ tôi thể hiện được đúng nhân vật mà đạo diễn luôn tìm kiếm. Chị Điệp không khác gì một người thầy, là người đưa tôi vào nghề và chỉ dạy những bước đi đầu tiên. Ngoài sự tự hào và trân trọng, việc đóng phim của chị Điệp cũng mang lại áp lực rất lớn, đòi hỏi tôi phải thể hiện tốt nhất khả năng của mình.

- Trong 'Đập cánh giữa không trung', Thuỳ Anh phải thực hiện nhiều cảnh táo bạo khi chưa đầy 18 tuổi, còn lần này phải vượt qua giới hạn hay thử thách khó nào?

Tôi rất thích những vai diễn có tâm lý phức tạp, đằng sau sự bình thản là một cơn bão nội tâm. Càng khó, càng bứt rứt, giằng xé tôi càng cảm thấy thú vị. Như vai diễn trong Không giới hạn hay Mẹ anh phán chia tay, dù chỉ là những vai xuất hiện ngắn nhưng lại đòi hỏi sự trăn trở và suy nghĩ rất nhiều cho nhân vật.

Thuỳ Anh có 17 năm kinh nghiệm đóng phim.

- Thuỳ Anh sắp trở lại với phim truyền hình chứ!

Tôi đam mê phim ảnh nên không kén những bộ phim hay. Thế nên chỉ cần vai diễn hay, trong một dự án tốt là tôi sẽ làm mà không quan tâm nó là vai nhỏ hay vai lớn, phim điện ảnh hay phim truyền hình hay phim tốt nghiệp của các bạn học sinh. Miễn đó là một kịch bản tốt, một vai diễn tốt tôi sẽ nhận.

Chia sẻ của Thuỳ Anh về dự án phim mới nhất

Tôi cũng muốn lấy chồng rồi

- Nhìn Thuỳ Anh hiện tại có thể thấy vết sẹo trên mặt trong quá trình quay phim gây ồn ào vài năm trước đã mờ đi!

Khi quay phim với chất lượng 4K, 8K hay soi cận vẫn thấy rõ. Diễn viên mà có vết sẹo trên mặt là một tổn hại rất lớn. Tôi từng đi tư vấn, thăm khám khắp nơi để điều trị laser nhưng các bác sĩ đều bảo đây là vết sẹo đẹp nhất có thể rồi, không thể xóa mất hoàn toàn được. Nên thôi, tôi đành chấp nhận nó như một "sự cố nghề nghiệp".

- Đã qua 3 năm tam tai, sự nghiệp thăng hoa trở lại, vậy còn cuộc sống riêng tư Thuỳ Anh đã có tính toán gì?

Năm nay tôi 31 tuổi cũng "có tuổi" rồi nhưng tâm hồn lúc nào cũng nghĩ mình mới 20 thôi (cười). Cuộc sống của tôi hiện tại rất ổn định với 5 con mèo. Đợt này tôi ra Hà Nội ăn cưới. Bạn bè tôi có người đã có con rồi nên cũng có lúc khá sốt ruột. Tôi cũng hay đùa với mọi người rất muốn lấy chồng nhưng người ấy chưa xuất hiện nên đó không phải lỗi của Thuỳ Anh.

Nữ diễn viên hiện vẫn độc thân và chờ "hoàng tử".

- Vậy mẫu người lý tưởng của chị là gì?

Tôi thấy phụ nữ hiện đại ai cũng tự lập và mạnh mẽ. Tôi khâm phục những người phụ nữ như vậy vì họ có thể tự làm hết tất cả mọi thứ mà chả cần ai. Nhưng điều đó cũng khiến họ khó đến được với một ai đó.

Với Thuỳ Anh, bên ngoài tôi có thể mạnh mẽ, tự lập nhưng khi bên cạnh người yêu, tôi mong muốn mình được đối xử và yêu thương như một "công chúa". Tôi nghĩ người phụ nữ hiện đại dù tự lập đến đâu thì sâu bên trong vẫn luôn muốn có một nơi chốn yên bình và được chiều chuộng.

Thuỳ Anh trên đường phố Busan:

Thuỳ Anh sinh năm 1995, gây chú ý năm 14 tuổi khi đóng chính phim sitcom Bộ tứ 10A8. Năm 2014, Thuỳ Anh gây chú ý với vai chính trong phim điện ảnh Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, tác phẩm được đánh giá cao tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Năm 2016, Thùy Anh tiếp tục ghi dấu ấn với Thành phố khác (đạo diễn Phạm Ngọc Lân) từng tham gia tranh giải tại LHP Berlin. Sau khi chuyển vào hoạt động tại TPHCM, nữ diễn viên góp mặt trong hàng loạt phim điện ảnh như: Gái già lắm chiêu 2, Gái già lắm chiêu 3, Rừng thế mạng. Cùng với đó, cô tiếp tục góp mặt trong các phim giờ vàng của VTV như: Cả một đời ân oán, Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm sau, Không giới hạn... Thùy Anh từng gặp thương tích tại phim trường, phải khâu 6 mũi. Năm 2024, sau sự cố rách mặt và phải khâu 6 mũi tại phim trường, đơn vị sản xuất phim Bước ngoặt yêu cầu diễn viên Thùy Anh thanh toán khoản tiền phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Sau gần 2 năm theo đuổi vụ tranh chấp pháp lý liên quan đến tai nạn trên phim trường, tháng 5/2026, Thùy Anh tuyên bố thắng kiện và được xác định quyền được bồi thường.

Ảnh, video: FBNV, Quỳnh An