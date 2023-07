Ở tập trước, khi bà Tâm rơi vào trạng thái lẫn, ông Sang lại phải nhắn tin cầu cứu Mai Anh. Biết bà phát bệnh, cô lập tức vào viện dưỡng lão. Trước sự quan tâm của bà, Mai Anh vô cùng xúc động vì đây là lần hiếm hoi cô nhận được sự đồng cảm từ người khác. Từ trước đến nay, mọi người đều cho rằng cô là một tiểu thư đỏng đảnh, đáng ghét. Bà Tâm tuy là người xa lạ nhưng lại mang đến cho cô cảm giác ấm áp và sự thấu hiểu, giúp cô giải tỏa những điều khó chịu đang chất chứa trong lòng.

Lúc Mai Anh đang trò chuyện cùng bà Tâm, Gia An đã vô tình lắng nghe được câu chuyện của hai người. Nhìn thấy cử chỉ ân cần của cô dành cho bà Tâm khi ở viện, dường như cái nhìn Gia An về Mai Anh đã tích cực hơn. Phải chăng cô chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương lấy sự kênh kiệu, đáng ghét của mình làm vỏ bọc?

Đau đớn vì bị phụ tình, lần này Mai Anh quyết định đi xa để cân bằng cuộc sống. Cô nhớ lại những lời động viên của bà Tâm, ông Kình và nhìn nhận thêm về tình cảm của mình. Không còn là một Mai Anh tiểu thư “lá ngọc cành vàng” ngang bướng, khó chiều, đằng sau đó chỉ là một cô gái yếu đuối và cô đơn. Trong ngày sinh nhật, cô nhớ lại chuỗi ngày một mình ngồi chờ bố mẹ, ước rằng mình có nhiều bạn bè và không còn phải cô đơn nữa. Cô tự an ủi: Từ giờ đã có em bé rồi, có thể cô không phải là người mẹ hoàn hảo, nhưng cô sẽ không để cho con của mình phải rơi vào hoàn cảnh giống mình.

Chưa nguôi ngoai việc bị người mình yêu chối bỏ, Mai Anh lại điếng người khi nhận được tin từ Hùng "lùn". Người này cũng đưa cho cô một chiếc hộp, là món đồ phòng thân mà bố mẹ cô gửi lại cho cô trước khi bị bắt. Sau khi Hùng “lùn” ra về, cô mở chiếc hộp. Trong đó là một cái lắc tay nhỏ bằng vàng, những tấm ảnh ngày bé của cô cùng cuốn nhật ký bố cô để lại. Đọc những dòng nhật ký cô mới biết được rằng bố mẹ cô yêu thương cô đến nhường nào, chỉ là họ yêu thương cô theo cách riêng của mình mà thôi.

Về phía Phương, cô vẫn ra sức giữ khoảng cách với Gia An. Khi hai người đang trên đường trở về thì nghe tin Mai Anh mất tích; lập tức hai người về Hải Phòng để đi tìm cô. Sau những nỗ lực, cuối cùng Gia An cũng tìm thấy Mai Anh ở nơi ngày trước hai người thường xuyên lui tới. Gặp anh cô khóc nấc lên, Gia An ôm cô vào lòng an ủi. Từ sau những biến cố, Gia An đã nhìn nhận lại tình cảm mà anh dành cho Mai Anh. Đó không đơn thuần chỉ là trách nhiệm mà nó còn là cả một sự quan tâm lo sợ nếu bị mất cô và đứa con.

Hùng “lùn” vào viện thăm Mai Anh. Cuộc nói chuyện giữa hai người có liên quan đến ông Kình bị Gia An vô tình nghe được, từ đây anh tỏ ra nghi vấn và quyết định về quê một chuyến để tìm hiểu về con người này. Liệu Gia An sẽ tìm ra được thông tin về ông Kình? Khi nào những bí mật của ông Kình và bà Lan bị bóc trần?

"Nơi giấc mơ tìm về" của đạo diễn Trịnh Lê Phong quy tụ dàn diễn viên gạo cội, là bộ phim nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Sau hơn 35 tập phim, phim ngày càng hấp dẫn khi liên tục có những tình tiết hé lộ về gia cảnh, thân phận thật của các nhân vật.

Bộ phim được lên sóng vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần trên VTV1.

Bích Đào