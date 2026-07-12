MS 2026.183

Ba con lần lượt mang bệnh, mọi sinh hoạt của các con đều đặt lên đôi vai người mẹ trẻ. Điều chị Yến sợ nhất không phải là những năm tháng vất vả chăm con, mà là một ngày vợ chồng chị già yếu, không đủ sức chăm sóc, rồi các con biết trông cậy vào ai.

Bi kịch của gia đình chị Yến bắt đầu từ năm 2004, khi con trai đầu lòng Nguyễn Việt Hoàng chào đời. Khi Hoàng được 7 tháng tuổi, một trận sốt cao khiến gia đình vội đưa con vào Bệnh viện Thanh Nhàn rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Sau quá trình thăm khám, bác sĩ kết luận bé mắc bại não bẩm sinh.

Từ đó, chị Yến bắt đầu hành trình chữa bệnh cho con. Hai vợ chồng thuê trọ gần bệnh viện để đưa con đi phục hồi chức năng. Nhưng tiền thuê trọ cộng với chi phí tập phục hồi mỗi tháng tốn kém, vượt quá đồng lương công nhân ít ỏi của 2 vợ chồng trẻ. Khoảng vài tháng sau, vợ chồng chị đành đưa con về nhà.

Khi mang thai người con thứ hai, do không có người chăm sóc Hoàng, chị đành gửi con về quê ngoại nhờ bố mẹ chăm sóc để tiếp tục đi làm công nhân cầu đường với mức lương 35.000 đồng mỗi ngày.

Đến năm Hoàng 17 tuổi, ông ngoại qua đời, bà ngoại tuổi cao sức yếu, vợ chồng chị mới đón con trở về. Nay ở tuổi 22, Hoàng liệt hoàn toàn, cơ thể co quắp, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào mẹ.

Năm 2007, con gái Nguyễn Vân Anh ra đời, mang theo hy vọng về một đứa trẻ khỏe mạnh. Thế nhưng đến 4 tuổi, thấy con gái có những biểu hiện khác thường, đưa con đi thăm khám gia đình nghe bác sĩ chẩn đoán con mắc hội chứng tăng động giảm chú ý và chậm phát triển trí tuệ.

Hai con trai của vợ chồng chị Yến mắc bệnh bại não nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải nhờ người thân chăm sóc

Để con có cơ hội hoà nhập, chị Yến chắt bóp chi tiêu cho con theo học tại trường dành cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển. Dù đã can thiệp trong nhiều năm, đến nay Vân Anh vẫn thường xuyên mất kiểm soát hành vi, có lúc lao vào đánh cả mẹ.

"Những lúc con đánh tôi, tôi chỉ thấy thương vì biết đầu óc con không bình thường. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó con không kiểm soát được hành vi sẽ ảnh hưởng đến người khác", chị Yến chia sẻ.

Năm 2014, khi sinh con út Nguyễn Minh Đức, chị lại nuôi hy vọng có một đứa con khoẻ mạnh. Nhưng khi Đức được 4 tháng tuổi vẫn chưa biết lẫy, cơ thể mềm nhũn, chị Yến đưa đi khám và thêm một lần nữa nhận tin dữ: Đức cũng mắc bại não giống anh trai mình.

Từ đó, chị nghỉ việc ở nhà chăm sóc các con. Suốt nhiều năm, người phụ nữ gầy gò ngày ngày bế con bắt xe buýt từ sáng sớm đến Bệnh viện Nhi Trung ương chữa bệnh. Mỗi tháng, riêng tiền thuốc, đi lại và phục hồi chức năng của Đức đã khoảng 4 triệu đồng. Hiện Đức cũng liệt tứ chi như anh trai, mọi sinh hoạt của 2 anh em đều cần mẹ chăm sóc.

Mọi gánh nặng kinh tế của gia đình 5 người dồn lên vai chồng chị, anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1975). Ngoài công việc công nhân với thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, anh Hiếu còn nhận sửa điện nước, hàn xì và nhiều việc khác để có tiền mua thuốc, sữa cho các con. Dù vậy, sau nhiều năm chạy chữa cho các con, gia đình vẫn còn khoản nợ khoảng 40 triệu đồng.

Ba người con được hưởng trợ cấp xã hội khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, cùng 500.000 đồng tiền hỗ trợ người chăm sóc. Tuy nhiên, khoản tiền này chỉ đủ trang trải một phần rất nhỏ chi phí thuốc men, bỉm sữa và sinh hoạt hằng ngày.

Chị Yến nghỉ việc ở nhà chăm sóc các con bệnh tật, mọi gánh nặng kinh tế của gia đình dồn lên vai chồng chị

Nhìn 3 con đều mang bệnh, chị Yến nghẹn ngào: "Vợ chồng tôi làm quần quật cả đời cũng chỉ mong các con có thể tự sinh hoạt như người bình thường. Chúng tôi ngày một già đi, chỉ sợ sau này không còn đủ sức chăm sóc các con nữa".

Ông Dương Văn Cường, Tổ trưởng tổ 11, phường Vĩnh Hưng, xác nhận gia đình chị Nguyễn Thị Yến thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hai người con trai nằm liệt giường nhiều năm, con gái mắc bệnh tăng động giảm chú ý và chậm phát triển trí tuệ. Hiện chỉ mình anh Hiếu còn đi làm, trong khi chị Yến ở nhà chăm sóc 3 con.

“Chúng tôi mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình chị Yến có thêm điều kiện chữa bệnh cho các con và vượt qua khó khăn”, ông Cường nói thêm.

Bạn đọc giúp gia đình chị Nguyễn Thị Yến có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.183 (gia đình chị Nguyễn Thị Yến) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Yến theo địa chỉ: phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội. Số điện thoại: 0793861499.

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