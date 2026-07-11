MS 2026.182

Được cán bộ thôn dẫn đường, chúng tôi tìm đến gia đình chị Tương Thị Mai (SN 1994) và anh Hà Đức Anh (SN 1992). Căn nhà cấp bốn đã xuống cấp, ngoài bộ bàn ghế cũ, trong nhà gần như không có vật dụng nào đáng giá.

Gia đình nghèo khó không có điều kiện cho con đi bệnh viện chữa bệnh. Ảnh Thu Hiền

Chị Mai kể, do hoàn cảnh quá khó khăn, nhà ở xa trung tâm nên cả hai lần mang thai, chị không có điều kiện đi khám thường xuyên. Hai con gái lần lượt chào đời trong cảnh nghèo khó. Con gái lớn là bé Tương Thị Hoài Thu (SN 2017) và bé út Hà Quỳnh Như (SN 2022) không may mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

"Lúc mới sinh, Như rất yếu. Được 1 tuổi, vợ chồng tôi vay mượn tiền đưa con xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang khám thì bác sĩ kết luận con bị tan máu bẩm sinh. Từ đó, tháng nào con cũng phải truyền máu. Trước đây chúng tôi còn vay mượn được, giờ không vay mượn được đành phải để con ở nhà", chị Mai chia sẻ.

Những lần đưa con đi điều trị trước đây, vợ chồng chị Mai phải vay mượn khắp nơi. Có thời điểm không vay được tiền, họ đành bán cả đàn gà mới nở để đi lại và chi phí lúc vào viện. Dù bé Như được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, nhưng tiền đi lại và sinh hoạt trong những ngày bé nằm viện vẫn là gánh nặng quá sức đối với gia đình.

Nguồn thu nhập của cả nhà chị Mai chỉ trông vào mảnh nương trồng ngô, sắn trên đồi. Chồng chị sức khỏe yếu, lại chậm chạp nên chỉ thi thoảng mới xin được việc phụ hồ. Nhiều năm nay, gia đình luôn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Có những ngày hết gạo, cả nhà phải lên rừng hái măng về ăn qua bữa.

Những ngày bé nằm viện là gánh nặng quá sức đối với gia đình chị Mai

Khó khăn càng chồng chất khi căn nhà của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng. Tháng 9/2025, trận lũ quét gây sạt lở khiến đất đá tràn vào nhà, ngôi nhà bị nghiêng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Mặc dù đã được sửa lại nhưng mỗi khi mưa lớn, nước vẫn dột khắp nơi, cả gia đình phải mang chậu, thau ra hứng.

Trong căn nhà xập xệ ấy, hai chị em Như không có nổi một góc học tập riêng. Mỗi tối, các em lại trải vở xuống nền nhà học dưới ánh đèn vàng leo lét.

Theo chị Mai, lúc đưa bé Như vào viện điều trị, các bác sĩ nói bệnh tan máu bẩm sinh của bé cần được theo dõi thường xuyên, dùng thuốc và truyền máu định kỳ hằng tháng. Nếu việc truyền máu bị gián đoạn, tình trạng thiếu máu kéo dài có thể khiến bé kiệt sức, chậm phát triển thể chất và đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm.

Thế nhưng, khi bữa cơm hằng ngày còn chưa đủ đầy, việc duy trì điều trị cho con đã vượt quá khả năng của vợ chồng chị Mai.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Văn Tân, Phó Bí thư Chi bộ thôn 3, xã Lực Hành, cho biết, gia đình chị Tương Thị Mai thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Gia đình có 2 con, cháu thứ hai Hà Quỳnh Như mắc bệnh tan máu bẩm sinh phải điều trị lâu dài. Trong khi kinh tế gia đình khó khăn, không đủ điều kiện cho con chữa bệnh.

Thông qua Báo VietNamNet, ông Tân mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bé Hà Quỳnh Như có điều kiện tiếp tục điều trị, vượt qua bệnh hiểm nghèo.

Bạn đọc giúp em Hà Quỳnh Như có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.182 (em Hà Quỳnh Như) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Tương Thị Mai, ở thôn 3, xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0377154962

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