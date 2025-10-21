Chia sẻ với VietNamNet, Lương Thế Thành (vai Lỗ Đạt) cho biết khi nhận được lời mời từ đạo diễn Trần Hữu Tấn, anh không do dự và lập tức đến casting sau gần 10 năm tập trung vào sân khấu và phim truyền hình.

Theo Lương Thế Thành, ngoài yếu tố nghề nghiệp, sự hợp vai vẫn quan trọng nhất. Vì vậy, anh cho rằng nên đi thử vai để đạo diễn và nhà sản xuất đánh giá mức độ phù hợp, bởi diễn giỏi chưa chắc đã có thần thái hợp với nhân vật.

Diễn viên Lương Thế Thành trở lại với vai diễn cổ trang trong 'Hoàng tử quỷ'.

Nam diễn viên hào hứng với thể loại cổ trang kinh dị - dòng phim anh chưa từng thử sức. Anh đánh giá cao tinh thần học hỏi và sự nhiệt huyết của các diễn viên trẻ, giúp không khí làm việc thoải mái.

"Tôi tập luyện các pha hành động ở TPHCM và từng bị chấn thương khi tập võ. Khi lên Đà Lạt quay, tôi vẫn đau lưng, phải bóp dầu. Hy vọng những cảnh hành động này sẽ mang đến trải nghiệm thú vị cho khán giả", anh chia sẻ. Lương Thế Thành tiết lộ có cảnh quay hành động kéo dài từ 9h tối đến 6h sáng hôm sau.

Lương Thế Thành hoá trang vai Lỗ Đạt trong phim.

Không chỉ Lương Thế Thành, toàn bộ diễn viên Hoàng tử quỷ đều trải qua tuyển chọn nghiêm ngặt. Đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết, ê-kíp không chọn diễn viên nổi tiếng để bán vé mà tìm người phù hợp bởi trong phim kinh dị, câu chuyện và người hóa thân nhân vật mới là yếu tố quyết định.

Anh Tú Atus (vai Hoàng tử Thân Đức), vượt qua 2 vòng casting trực tuyến và trực tiếp. Khác với những vai diễn trước đây, vai Hoàng tử Thân Đức buộc Anh Tú phải giữ tâm lý nặng nề suốt phim. Anh dành nhiều thời gian để nuôi cảm xúc, hạn chế trò chuyện trên phim trường.

"Vai này khác hẳn các vai trước, phân đoạn nào cũng nặng về tâm lý. Đây là nhân vật mới lạ và thú vị, khiến tất cả diễn viên khi đọc kịch bản đều yêu thích," Anh Tú chia sẻ.

Anh Tú cho hay các cảnh quay nhạy cảm được đạo diễn Trần Hữu Tấn chuẩn bị kỹ lưỡng, xử lý tinh tế và nghệ thuật nên quá trình thực hiện diễn ra nhẹ nhàng.

Diễn viên Anh Tú Atus và Hoàng Linh Chi với tạo hình nhân vật khác lạ

Dù là gương mặt mới, Hoàng Linh Chi (vai Đào Trúc Anh) đã thuyết phục được ê-kíp giao vai chính. "Ban đầu tôi khá áp lực nhưng khi đạo diễn và ê-kíp đã tin tưởng, tôi cũng phải tin vào bản thân. Tôi biến áp lực thành động lực để hiểu sâu hơn về nhân vật", Linh Chi nói.

Hoàng Linh Chi cho biết để hóa thân vào vai Đào Trúc Anh, cô viết nhật ký cho nhân vật, quan sát và sống cùng nhân vật nhiều hơn. Trong các cảnh tình cảm với Anh Tú, cô chủ động giữ khoảng cách để giữ đúng cảm xúc vai diễn.

Anh Tú và Hoàng Linh Chi phối hợp diễn xuất ăn ý nhau trong phim

Diễn viên Anh Tú Atus và Hoàng Linh Chi chia sẻ về vai diễn:

Ngoài dàn diễn viên chính, phim còn có Thanh Trực trong vai Phan Cuồng và Rima Thanh Vy vai Đào Mộng Yên - em gái nữ chính.

Hoàng tử quỷ được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị Lý Triều dị truyện, kể về hoàng tử Thân Đức – người sinh ra từ tà thuật, nuôi tham vọng giải thoát Quỷ Xương Cuồng để khôi phục Xương Cuồng Giáo. Giả dạng lang y hiền lành, Thân Đức đến làng Hủi và đối đầu trưởng làng Lỗ Đạt trong những trận chiến khốc liệt.

Phim dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 5/12/2025.