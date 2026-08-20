LỜI TÒA SOẠN Thượng tá công an Thanh Tâm, ca sĩ Thuỳ Dung và Mỹ Lệ đều có sự nghiệp riêng từng được đông đảo khán giả yêu nhạc một thời yêu mến. Sau này họ có những ngã rẽ khác nhau, người chọn sự nghiệp giảng dạy, người vẫn miệt mài phục vụ trong lực lượng công an nhưng cũng có người rẽ hướng kinh doanh, hạn chế ca hát. Dù vậy họ đều có điểm chung là có những người con tài năng khiến cha mẹ tự hào. VietNamNet xin giới thiệu loạt bài phỏng vấn các ca sĩ nổi tiếng có con tài giỏi với những câu chuyện về gia đình lần đầu được chia sẻ với công chúng.

Nói 6 thứ tiếng, đỗ 5 trường đại học

Ca sĩ Mỹ Lệ và chồng - doanh nhân Đức Bình có 2 con gái là Janet Ngô và Jennifer Ngô. Trong đó, con lớn - Janet Ngô sinh năm 2005. Năm 2023, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại Schule Schloss Salem, Đức, cô trúng tuyển 5 trường đại học tại Đức và chọn theo học ngành y tại Đại học UMCH (University Targu Mures Medical Campus Hamburg).

Theo Mỹ Lệ, Janet có thể nói 6 thứ tiếng, sở hữu một số tài lẻ như vẽ tranh, thiết kế thời trang, làm bánh... Cô có cá tính mạnh, sống hướng nội giống bố và tự lập từ sớm.

Con thứ - Jennifer Ngô sinh năm 2006. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại Schule Schloss Salem, Đức hồi năm 2024, cô nộp hồ sơ xét tuyển vào một số trường đại học ở Anh theo nguyện vọng của bố và trúng tuyển ngành y tại 5 trường công lập ở London cùng Cambridge gồm: University of Huddersfield, King's College London, Regent's University London, London Metropolitan University và Anglia Ruskin University.

Gia đình ca sĩ Mỹ Lệ.

Vợ chồng Mỹ Lệ bất đồng quan điểm khi chọn trường cho Jennifer. Doanh nhân Đức Bình luôn mong các con trở thành bác sĩ hoặc làm việc, nghiên cứu ở lĩnh vực y tế và đây là lý do Janet trở thành sinh viên ngành y.

Từng chứng kiến Jennifer bị khủng hoảng hậu Covid-19, Mỹ Lệ không muốn con đi học xa nên khuyến khích cô học trong nước, chọn khối kinh tế vì chỉ mất khoảng 3 năm là có thể đi làm, phụ giúp việc kinh doanh của gia đình, lại có điều kiện gần gũi bố mẹ và em trai.

Sau khi bố mẹ nói hết quan điểm, Jennifer quyết định chọn ở lại Việt Nam học ngành Quản trị Kinh doanh Đại học RMIT, TPHCM.

Tuổi 20, Jennifer Ngô cao hơn 1,7m, sở hữu nét đẹp hiện đại, gương mặt thu hút với bờ môi dày. Cô có ý thức chăm sóc ngoại hình từ sớm qua thói quen ăn uống và tập luyện. Hằng ngày, 10X tập gym, chạy bộ và áp dụng thực đơn có lợi cho sức khỏe.

Theo Mỹ Lệ, trái ngược Janet, Jennifer hoạt bát và hướng ngoại, từ thời cấp 3 đã nổi bật trong các hoạt động ngoại khóa. Jennifer biết 4 ngoại ngữ, ngoài nói thạo tiếng Anh còn có thể giao tiếp được tiếng Trung Quốc, Tây Ban Nha và Đức.

Jennifer Ngô có phong cách thời trang cá tính. Ảnh: FBNV

Đời thường, Jennifer Ngô yêu thích thời trang, thể hiện cá tính mạnh mẽ, phóng khoáng qua cách ăn mặc và chuộng lối trang điểm Âu Mỹ sắc sảo. Mỹ Lệ nói không khuyến khích các con dùng hàng hiệu, những món đắt mà ưu tiên chọn thứ dễ sử dụng, giá hợp lý, dạy con trân quý đồng tiền.

Việc Jennifer chọn học đại học trong nước khiến Mỹ Lệ yên lòng. Theo chị, học ngành y danh giá nhưng vất vả, có thể mất đến 9-10 năm. Nữ ca sĩ muốn con gái chọn một ngành học vừa sức để có thời gian trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống.

Canh cánh vì thương con

Có 2 con gái xinh đẹp, học giỏi, Mỹ Lệ thương tự hào nhưng cũng không ít nỗi lo. Do bố mẹ sở hữu cơ nghiệp lớn, các con từ bé đã chịu áp lực, được định hướng để lớn lên tiếp quản những gì mà vợ chồng chị đã gầy dựng.

Có 2 nàng "công chúa" xinh đẹp, giỏi giang, Mỹ Lệ tự hào song cũng không ít lần "đau đầu". Ảnh: FBNV

Hồi bé, Janet thích làm kỹ sư còn Jennifer muốn làm kiến trúc sư, luật sư. Doanh nhân Đức Bình nói khéo dần dà hai con gái bị thuyết phục nên đồng ý theo con đường mà bố mẹ vạch ra.

Mỹ Lệ cũng muốn các con theo nghề của mẹ do có tài năng nghệ thuật thiên bẩm nhưng cả hai cô gái đều không thích môi trường showbiz thị phi, phức tạp.

Mỹ Lệ khẳng định vợ chồng chị chỉ định hướng chứ không ép buộc các con làm điều mình không thích.

Biết các con chịu áp lực, Mỹ Lệ bù đắp bằng tình yêu thương. Giai đoạn Jennifer bị khủng hoảng hậu Covid-19, chị đưa con gái về nước để chăm sóc, thái độ vừa cứng rắn vừa mềm mỏng nhưng luôn cho cô sự ấm áp.

Thỉnh thoảng, Mỹ Lệ dẫn con tham gia một số sự kiện giải trí, các buổi ghi hình show truyền hình. Ảnh: FBNV

Khi Jennifer quyết định học ngành Quản trị Kinh doanh ở Việt Nam thay vì ngành y ở Đức, doanh nhân Đức Bình vẫn đồng ý.

Cuộc sống sinh viên của Jennifer hiện tại hầu như chỉ xoay quanh việc học với mục tiêu đạt kết quả cao nhất. Cô có cá tính mạnh, độc lập, ngay cả bố mẹ cũng khó can thiệp sâu vào cuộc sống riêng. Xưa nay, cô làm gì cũng tự quyết, bố mẹ chỉ góp ý thêm.

"Bố mẹ nào cũng muốn con cái nối nghiệp. Lỡ các bạn gặp được tình yêu ở đâu đó trên thế giới này, chọn ở lại đó thì chúng tôi làm gì hơn được? Hoặc biết đâu bỗng một ngày chúng chọn thừa hưởng cơ nghiệp sẵn có thay vì vất vả đặt từng viên gạch từ con số 0? Chúng tôi luôn mở sẵn cánh cửa, các con bước qua rồi tự quyết định làm gì chứ không áp đặt", Mỹ Lệ chia sẻ với VietNamNet.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ: "Thời gian con cái trong vòng tay chúng tôi không còn nhiều, vài năm nữa sẽ 'bay' đi khắp nơi thôi. Mấy năm dịch, chúng tôi chỉ có thể gặp con qua màn hình, ban đầu khó chịu rồi cũng dần quen. Chúng tôi bảo nhau tập quen với suy nghĩ các con lớn lên sẽ không ở với mình nữa".

Mỹ Lệ đau đáu vì 3 con. Ảnh: Tư liệu

Ngoài 2 con gái, vợ chồng Mỹ Lệ còn sinh con trai - bé út Jonathan năm 2016. Mỹ Lệ luôn canh cánh trong lòng chuyện hai vợ chồng quá bận rộn với công việc nên không còn nhiều thời gian cho con. "Hồi xưa, vợ chồng bận mấy vẫn đưa Janet và Jennifer đi chơi mỗi cuối tuần, du lịch vào kỳ nghỉ. Hiện tại, ông xã quá bận, không thể thu xếp đưa Jonathan đi chơi như các chị, kể ra khá thiệt thòi cho bé. Tôi đành tự làm điều đó. Đổi lại, những dịp lễ, Tết, ông xã đều có ý thức gác công việc ở bên vợ con", chị nói.

Mỹ Lệ diện áo dài dạo phố cùng 2 con gái

Mi Lê