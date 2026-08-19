LỜI TOÀ SOẠN Thượng tá công an Thanh Tâm, ca sĩ Thuỳ Dung và Mỹ Lệ đều có sự nghiệp riêng từng được đông đảo khán giả yêu nhạc một thời yêu mến. Sau này họ có những ngã rẽ khác nhau, người chọn sự nghiệp giảng dạy, người vẫn miệt mài phục vụ trong lực lượng công an nhưng cũng có người rẽ hướng kinh doanh, hạn chế ca hát. Dù vậy họ đều có điểm chung là có những người con tài năng khiến cha mẹ tự hào. VietNamNet xin giới thiệu loạt bài phỏng vấn các ca sĩ nổi tiếng có con tài giỏi với những câu chuyện về gia đình lần đầu được chia sẻ với công chúng.

Tôi rất hiểu sự khắc nghiệt trong môi trường nghệ thuật

- Gần đây, khán giả nhắc đến Thượng tá Thanh Tâm (Nguyên Phó giám đốc Nhà hát Công an Nhân dân - PV) gắn liền với danh xưng "mẹ của Á vương, diễn viên trẻ Minh Tuấn". Cảm xúc của chị thế nào và điều gì ở con khiến chị tự hào nhất?

Đối với một người nghệ sĩ, khi được khán giả nhắc đến tên mình là đã thấy vui rồi, nay lại được nhắc tên mình đi liền với con trai, điều đó thật sự hạnh phúc. Điều khiến tôi tự hào về con trai là con đã hết sức cố gắng học hỏi, rèn luyện để vượt qua chính mình.

Thượng tá - ca sĩ Thanh Tâm và con trai - Á vương Minh Tuấn.

- Á vương Du lịch Việt Nam 2026 Minh Tuấn mới thử sức với phim ảnh và âm nhạc, hướng tới một nghệ sĩ đa năng. Chị nhận ra con có khả năng nghệ thuật từ khi nào và có từng định hướng hay khuyến khích con trai vào showbiz?

Minh Tuấn có khả năng ngoại ngữ tốt nên con theo Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội). Con yêu thích nghệ thuật nhưng để thực sự tham gia học về nghệ thuật lại hơi muộn so với các bạn cùng trang lứa, lúc ấy Minh Tuấn đã 20 tuổi.

Con ưa thích khám phá nên thích học nhiều thứ. Lúc đầu tôi cũng hơi lo con mất tập trung nhưng dần nhận thấy con tiếp thu nhanh và bỏ mọi sự yêu thích cá nhân, chỉ tập trung cho các bộ môn về nghệ thuật như MC, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, học vũ đạo. Tôi nghĩ chỉ có đam mê mãnh liệt với nghệ thuật nên mới có nhiều năng lượng và nỗ lực như thế.

Ngày xưa thế hệ chúng tôi cuộc sống còn có nhiều khó khăn nên có lẽ chỉ có một lựa chọn. Bây giờ các con có nhiều lựa chọn, có nhiều điều kiện để phát triển kỹ năng của bản thân nên tôi khuyến khích và đồng hành cùng con. Trong chặng đường làm nghệ thuật, tôi hiểu những khát khao và thương vì con chăm chỉ lắm nên động viên rất nhiều.

- Là "con nhà tông" vừa là lợi thế, vừa là áp lực lớn. Chị chuẩn bị tâm lý cho con thế nào trước một showbiz vốn nhiều thị phi và khắc nghiệt?

Tôi hiểu sự khắc nghiệt trong môi trường nghệ thuật. Trước khi đầu tư và đồng hành, tôi nói với con rằng: "Môi trường nghệ thuật vô cùng vất vả, nếu không quyết tâm hết lòng vì nghề sẽ rất khó trụ được. Mẹ sẽ cho con thời gian 1 năm để cảm nhận và vẫn kịp thay đổi". Con trai nói rằng: "Tuổi trẻ cần phải sống với đam mê, với những trải nghiệm để vượt qua những vùng an toàn, khám phá bản thân nên con sẽ quyết tâm, mong bố mẹ hãy tin con. Bây giờ có rất nhiều thuận lợi về thông tin đại chúng, không gian mạng để có thể phát triển về thương hiệu cá nhân".

Tôi cũng nói với con: "Mẹ mong muốn con vẫn tiếp tục học tập. Mẹ muốn con là người nghệ sĩ có tri thức sẽ đối mặt với áp lực và thị phi một cách vững vàng hơn".

Mẹ con tôi cùng học với nhau ngoại ngữ. Con cũng dạy tôi kỹ năng về công nghệ. Tôi ngoan ngoãn học hỏi vì là người phụ nữ luôn thích cập nhật cái mới, yêu những năng lượng trẻ nên dễ làm bạn với các con. Tôi nói với con: "Mình làm hết sức, lao động hết mình vì nghệ thuật nhưng đôi khi cũng phải dựa vào sự may mắn nữa".

- Lần đầu tiên cùng con bước vào phòng thu và đứng chung sân khấu, cảm xúc trong chị ra sao?

Lần đầu tiên hát cùng con trong phòng thu, cảm giác của tôi rất hồi hộp, hát trên sân khấu rất lo lắng và xúc động. Còn gì hạnh phúc hơn khi được hát cùng con. Có lần ca sĩ Anh Thơ comment Facebook tôi: "Em chúc mừng chị vì đã có con đi theo nghề". Trọng Tấn cũng động viên tôi. Nhìn hai bố con Trọng Tấn hát với nhau tôi cũng xúc động lắm vì ngày xưa đã từng có thời gian tôi hát song ca ở các tụ điểm cùng với Trọng Tấn.

- Chị có con gái đang du học và nhiều năm sống xa con. Những lúc mệt mỏi cần tâm sự như những người phụ nữ với nhau chị làm thế nào?

Con gái rất tâm lý, luôn điện thoại động viên tôi vào hỗ trợ em trai trong mọi việc. Ngày nào cũng trò chuyện nên lúc nào cũng cảm giác con ở gần. Gần như năm nào con cũng về thăm tôi và gia đình. Cháu tình cảm luôn gửi thuốc men và thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe cho bà nội, bà ngoại và cả gia đình.

May mắn vì có ông xã tâm lý



Thượng tá Thanh Tâm.

- Người đàn ông đằng sau Thượng tá Thanh Tâm là người như thế nào?

Tôi may mắn được ở cạnh người đàn ông rất yêu nghệ thuật. Ngày xưa anh ấy là fan hâm mộ của tôi. Cả gia đình anh ấy, bố mẹ chồng và các em chồng luôn ủng hộ và tạo điều kiện hết mức có thể để tôi được làm nghệ thuật. Anh sống rất trầm tính, tâm lý, kín đáo và đặc biệt là làm nhiều hơn nói. Tôi thấy mình là người phụ nữ may mắn.

- Có vợ là ca sĩ, con trai cũng vào showbiz, anh ấy chắc hẳn đã phải hy sinh rất nhiều?

Khi mới lấy nhau, anh thực sự là người đàn ông hy sinh cho vợ. Lúc ấy chúng tôi chưa có con. Có những năm tôi đi diễn ở nước ngoài qua Tết mới về, anh luôn cần mẫn chăm sóc gia đình cho vợ yên tâm đi biểu diễn. Rồi khi có con, tôi phải theo Đoàn múa nhạc Công an Nhân dân.

Là người nghệ sĩ - chiến sĩ, tôi đã đi công tác hàng tháng trời khắp mọi miền của tổ quốc, anh ở nhà chăm lo con cái và gia đình. Bây giờ con trai cũng hoạt động nghệ thuật, tôi thấy ánh mắt hạnh phúc của anh. Anh tự hào vì con. Tôi thực sự biết ơn anh ấy rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi mà chưa bao giờ than vãn. Anh luôn cho tôi cảm giác yên tâm.

- Rực rỡ trên sân khấu nhưng không rõ Thượng tá Thanh Tâm ở nhà trong đời thường là một người phụ nữ thế nào?

Bạn gọi tôi là Thượng tá tôi thấy áp lực lắm. Tôi thích sự giản dị, không phô trương. Tôi thích sống nội tâm, muốn được ngồi nghĩ nhiều hơn, thích đọc sách. Tôi thích được chở đi vòng quanh phố phường Hà Nội, đôi khi chỉ là chén nước trà vỉa hè, ngắm những hàng cây của Hà Nội mỗi lần thay lá, nghe những bản nhạc yêu thích, được ngồi bàn luận chuyện xã hội, những tác phẩm hay cùng với các con ở góc phố nào đó là sung sướng lắm rồi. Tôi yêu những điều tự nhiên và giản dị ấy.

Gia đình ca sĩ Thanh Tâm.

- Cuộc sống của chị dường như êm ả và bằng phẳng, không có những cú sốc hay sóng gió gì?

Có người nói với tôi: "Lúc nào em cũng thấy chị tràn đầy năng lượng". Tôi bảo: "Vì lúc chị ốm, chị chẳng bao giờ đưa lên Facebook". Cuộc sống ai cũng có nhiều sự vất vả, tôi cũng phải lo toan từ thời trẻ, cũng có những sóng gió riêng nhưng may mắn là luôn có gia đình ở bên hỗ trợ những lúc mình đuối nhất.

Tôi cũng phải cảm ơn ngành công an đã xây dựng cho tôi nếp nghĩ, nếp sống có kỷ luật, kế hoạch cho cuộc sống cá nhân để có thể chủ động hơn trong cuộc sống vì vậy cũng tránh được nhiều sự rủi ro trong cuộc sống, biết tổ chức sắp xếp khoa học hơn cho gia đình và nuôi dạy con tốt hơn.

- Ở thời điểm hiện tại, có điều gì khiến chị nuối tiếc hay muốn thay đổi?

Tôi không có nuối tiếc gì cả, chỉ là những khát khao của tôi chưa bao giờ dừng lại. Tôi mong muốn có nhiều sức khỏe và năng lượng để được làm nghề cùng con lâu dài hơn, được hát hay đóng phim cùng con. Về làm nghệ thuật tôi là người ôm đồm và tham lam.

Thượng tá Thanh Tâm với "Bài ca không quên" (Nguồn: VTV)

Ảnh: NVCC