Hà Nội là một trong những thị trường khách nội địa quan trọng của du lịch Lâm Đồng, đồng thời là đầu mối kết nối với nhiều địa phương phía Bắc.

Vì vậy, liên kết Lâm Đồng - Hà Nội - các tỉnh, thành phố phía Bắc được đánh giá có điều kiện hình thành những hành trình hai chiều, bổ trợ lẫn nhau, mở rộng lựa chọn cho du khách và nâng cao hiệu quả khai thác thị trường.

Hội nghị "Quảng bá, xúc tiến du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội" đặt ra 3 mục tiêu: Giới thiệu một Lâm Đồng mới - đa dạng, giàu tiềm năng và sẵn sàng chào đón du khách; Kết nối Lâm Đồng với thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đặc biệt thông qua hệ thống hàng không, các doanh nghiệp lữ hành và các chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch; Tìm kiếm các đối tác để đưa những cơ hội thành chương trình hợp tác cụ thể, những tour tuyến cụ thể và những dòng khách cụ thể.

Thông tin đáng chú ý tại Hội nghị là việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19/8. Theo kế hoạch, khi hoạt động trở lại, sân bay Liên Khương dự kiến khai thác 36 - 40 chuyến bay mỗi ngày, kết nối địa phương với TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng.

Đường bay quốc tế chặng Đà Lạt và Kuala Lumpur (Malaysia) sẽ nối lại vào đầu tháng 9/2026, với tần suất 4 chuyến/tuần. Đường bay thẳng Singapore - Đà Lạt cũng đang được một hãng hàng không nước ngoài tích cực xúc tiến.

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu mở rộng mạng bay kết nối sân bay Liên Khương với các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và một số điểm đến tại Nhật Bản.

Ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng, lượng khách tới Đà Lạt nói riêng, Lâm Đồng nói chung bằng đường hàng không sẽ tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và các tháng cuối năm. Địa phương đẩy mạnh công tác quảng bá, xây dựng tour, tuyến du lịch mới, các chương trình giảm giá cho du khách.

"Dự kiến trong 4 tháng cuối năm, tỉnh Lâm Đồng đón hơn 10 triệu khách, trong đó có hơn 800.000 lượt khách đến bằng đường hàng không. Việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại được coi là động lực rất lớn để thúc đẩy dòng khách đến với Đà Lạt và Lâm Đồng, nhất là trong sự kiện Festival Hoa Đà Lạt 2026", ông Tôn Thiện San cho biết.

Đà Lạt là điểm đến nghỉ dưỡng, khám phá yêu thích của du khách

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho biết việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19/8 là điều kiện thuận lợi để phục hồi và phát triển các đường bay kết nối Lâm Đồng với Hà Nội, Hải Phòng và các trung tâm nguồn khách.

Tuy nhiên, đường bay chỉ bền vững khi có sản phẩm phù hợp, chính sách giá cạnh tranh, kế hoạch bán theo mùa và nguồn khách ổn định. Do đó, kết nối hàng không cần được xem là một hợp phần trong chuỗi liên kết giữa cơ quan quản lý, hãng hàng không, cảng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu điểm và các nền tảng truyền thông - phân phối.

"Đề nghị các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và khu điểm du lịch chủ động chia sẻ kế hoạch khai thác, xây dựng gói vé máy bay - lưu trú - trải nghiệm với mức giá cạnh tranh; có chính sách cho khách đoàn, khách MICE, khách gia đình và khách đi vào ngày thường.

Các địa phương, hiệp hội cần phối hợp tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm, famtrip, presstrip tại các thị trường nguồn; đánh giá thực chất nhu cầu để duy trì đường bay hiện có và nghiên cứu phục hồi, mở mới đường bay khi đủ điều kiện. Việc kích cầu cần bảo đảm chất lượng dịch vụ, công khai điều kiện áp dụng và không chạy theo giảm giá ngắn hạn", ông Hà Văn Siêu phát biểu tại hội nghị.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhấn mạnh thêm, hoạt động quảng bá của Lâm Đồng cần thống nhất thông điệp, nội dung, tiếp tục làm rõ giá trị của thương hiệu "Lâm Đồng - Hành trình của Biển, Hoa và Đại ngàn".