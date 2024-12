Liên tiếp phát hiện nội tạng hôi thối

Đêm 5/12, tại quốc lộ 6, địa phận huyện Tân Lạc (Hòa Bình), lực lượng chức năng đã phát hiện xe khách có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Trên xe có 8 thùng xốp chứa khoảng 1 tấn nội tạng động vật (chủ yếu là trâu, bò), không có hệ thống làm lạnh, bốc mùi hôi thối.

Đến ngày 6/12, Đội Quản lý thị trường số 2 và các cơ quan chức năng đã tiến hành phun thuốc khử trùng, đào hố tiêu hủy số nội tạng động vật trên.

Trước đó, ngày 13/11, tại Hòa Bình, lực lượng chức năng đã giữ 1 xe khách chở 9 thùng xốp chứa khoảng 1,2 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc. Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng, không có giấy tờ quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo khai nhận, số nội tạng động vật này vận chuyển từ địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) lên tỉnh Điện Biên để tiêu thụ.

Nội tạng là món ăn dễ nhiễm vi sinh vật. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 12/11, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã phối hợp với Công an phường Phước Tân kiểm tra cơ sở chế biến mỡ lợn trên địa bàn. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 10 công nhân đang sơ chế lòng lợn phế phẩm, bốc mùi hôi thối. Toàn bộ đều đặt trên nền đất ẩm bẩn. 4 lò nấu mỡ đang chiên lòng lợn có màu đen, hôi thối. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 kho đông lạnh chứa đầy nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thống kê của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Quốc tế, mỗi tháng người Việt ăn tới 4.000 tấn nội tạng, nước ta là thị trường tiêu thụ nội tạng lớn thứ 4 thế giới. Những mặt hàng này thường được bán tại các quán nướng, lẩu hay quán nhậu với giá thành rẻ.

Theo Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa, Hà Nội, nội tạng động vật là món ăn phổ biến ở nước ta. Tuy nhiên, thực phẩm này chứa nhiều protein, cholesterol… nên thường được khuyến cáo hạn chế sử dụng. Ăn nhiều có thể dẫn tới các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, mỡ máu cao…

Phó giáo sư Thịnh thông tin, nội tạng chứa nhiều dinh dưỡng nên dễ bị vi khuẩn xâm nhập sinh sôi lên nhanh chóng.

Nội tạng thường có nguồn gốc từ các cơ sở giết mổ, được làm sạch sơ rồi vận chuyển tới các nơi tiêu thụ, thường không có xe lạnh nên phải tẩm hóa chất bảo quản. Tại các cơ sở kinh doanh, người bán hàng cho thêm các phụ gia, hóa chất khử mùi, làm trắng nội tạng. Những loại hóa chất công nghiệp này thường chứa nhiều tạp chất, độc chất có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng.

Ông Thịnh khuyến cáo người dân nên hạn chế ăn nội tạng chế biến sẵn bên ngoài. Nên mua lòng mới, sạch vừa được lấy ra trong quá trình giết mổ. Lòng mua về rửa sạch với dấm, chanh để khử mùi hôi. Không nên ăn các món từ nội tạng để qua đêm, hàng đông lạnh. Một tháng mỗi người chỉ ăn 1 lần để tránh tăng cholesterol gây ra các bệnh lý tim mạch.