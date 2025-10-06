Trong Lưới tình, diễn viên Ngân Quỳnh đóng bà Hai Thân - một bà mẹ nông thôn lam lũ. Nhân vật là hình mẫu điển hình của phụ nữ Việt, thương yêu gia đình và luôn lo nghĩ cho con cháu.

Ngân Quỳnh trở lại với vai bà mẹ quê lam lũ.

Ở đầu phim có phân đoạn Ngân Quỳnh đóng vai thời trẻ. Ban đầu chị từ chối vì ngại bị đánh giá “cưa sừng làm nghé”. Nhờ đạo diễn thuyết phục, chị nhận lời để đảm bảo mạch chuyện được diễn ra xuyên suốt.

Ngân Quỳnh trước nay luôn được các đạo diễn “đóng đinh” vào dạng vai người mẹ, người bà trên màn ảnh. Nhiệm vụ của chị là nghiên cứu kịch bản, tìm nét diễn mới để các nhân vật không lặp lại, gây nhàm chán cho khán giả.

“Khán giả giờ rất tinh và khó, mình phải làm sao diễn cho ra kịch bản và nhân vật mới mẻ. Tôi nhận nhiều lời khen và cả chê bai. Cũng có lúc tôi diễn không hay, chưa ưng khán giả góp ý, phê bình là điều dễ hiểu. Tôi không cho phép mình tự mãn”, chị chia sẻ với VietNamNet.

Lúc này, Ngân Quỳnh có cuộc sống đủ đầy. Diễn viên duy trì công việc đóng phim, bán hàng online, vừa mở kênh TikTok nấu ăn thu hút triệu view. Vốn có giọng hát hay, chị cũng chạy show ở nhiều sân khấu ca nhạc.

Ngân Quỳnh được chồng - nghệ sĩ Văn Chung làm điểm tựa trong nghề nghiệp, cuộc sống.

Trong đời sống, chị có tổ ấm hạnh phúc cùng ông xã - nghệ sĩ Văn Chung. Cả hai có 1 cậu con trai du học và định cư tại Australia. Thỉnh thoảng con trai về đoàn tụ cả nhà hoặc vợ chồng Ngân Quỳnh sắp xếp sang thăm con.

Sau ánh đèn sân khấu, Ngân Quỳnh luôn ý thức trở về nhà đúng vai trò người phụ nữ của gia đình, tránh xa những thú vui phù phiếm.

"Từ nhỏ, mẹ và bà ngoại đã dạy chúng tôi rằng làm nghệ sĩ thì phải giữ tâm sạch, sống làm sao để đừng bị chê cười.

Đối với chúng tôi, gia đình là quan trọng. Chị Thanh Hằng, Thanh Ngân cũng như tôi, đều yêu thương con cái, lo cho gia đình", Ngân Quỳnh chia sẻ.

Nữ diễn viên giữ sức khỏe, nỗ lực làm nghề để mong về già được thoải mái.

Điều khiến chị trăn trở lúc này là giữ sức khỏe để tiếp tục làm nghề lâu dài. Mỗi ngày, chị tập luyện thể thao, ăn uống khoa học và nghỉ ngơi điều độ.

Ngân Quỳnh không nghỉ hưu, muốn làm việc tới ngày cuối cùng của cuộc đời. Thu nhập hàng tháng, chị chi tiêu tiết kiệm, tích góp để lo cho cuộc sống về già của 2 vợ chồng.

Không chỉ là một bộ phim về tình yêu, Lưới tình còn phản chiếu những mặt đối lập trong cuộc sống: Sự hy sinh và ích kỷ, tình thương và tham vọng, tha thứ và trả giá.

Bộ phim đặt ra câu hỏi: Con người sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự ở đâu - trong quyền lực và tiền bạc, hay trong tình yêu chân thành và lòng bao dung?

Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc: Lê Thu, Thanh Duy, Mai Tâm Như, Lê Minh Thuấn, Phúc An, Cao Hoàng, Trọng Hiếu… Phát sóng lúc 19h45 hằng ngày trên kênh SCTV14.

Trailer phim "Lưới tình"

Ảnh, clip: ĐPCC