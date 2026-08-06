Phát biểu tại tổ, ông Quản Minh Cường thông tin một số thành tựu, chỉ tiêu mà Quảng Ninh đạt được, đáp ứng các tiêu chí trở thành thành phố.

Cụ thể, năm 2025, tỉnh ghi nhận tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 11,89%. Đây là mức cao nhất cả nước và cũng cao nhất trong toàn bộ giai đoạn 2021-2025. Thu nhập bình quân đầu người của Quảng Ninh năm 2025 đạt 10.402 USD, gấp 2,08 lần bình quân cả nước.

Theo ông Quản Cường, tỉnh có các yếu tố lợi thế sẵn có là cảng biển, kinh tế xuất - nhập khẩu, khoáng sản, du lịch, yếu tố địa lý rất thuận lợi. Trong nhiều năm qua, hệ thống chính trị của tỉnh nỗ lực phấn đấu nên tỉnh đạt nhiều thành quả trong kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu tại tổ. Ảnh: QH

Bí thư Quảng Ninh cũng thông tin việc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có công văn gửi Chủ tịch Quốc hội, trong đó đề nghị xem xét, cho phép làm đường cao tốc nối Vành đai 5, dài khoảng 55km với 6 làn xe và xin phép cơ chế để tỉnh tự bỏ tiền ra làm. Khi kết nối, tuyến đường này sẽ tạo điều kiện cho tỉnh phát triển kinh tế, xã hội và du lịch.

Ông Quản Minh Cường cũng chia sẻ về 10 điểm sáng trong giáo dục địa phương. Ông cho biết học sinh đoạt giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế được hưởng mức thưởng tương ứng với thành tích. Trong đó, mức cao nhất ở cấp tỉnh là 3,5 triệu đồng, cấp quốc gia là 70 triệu, cấp khu vực là 500 triệu. Đối với cấp quốc tế, học sinh đoạt huy chương vàng hoặc giải nhất được thưởng 700 triệu. Nếu học sinh đoạt giải là người dân tộc thiểu số ở địa bàn khó khăn, mức thưởng được nhân hệ số 1,5, tức là lên tới 1,05 tỷ đồng.

Quảng Ninh sẽ thực hiện phát sách giáo khoa miễn phí, hướng tới mục tiêu tất cả phòng học trong trường công lập có máy điều hòa nhiệt độ. Tỉnh dự kiến triển khai miễn phí xe buýt điện đưa đón học sinh từ năm học 2026-2027 tại 3 phường trung tâm. Đến nay, khoảng 3.000 học sinh đã đăng ký đi xe. Nếu nhu cầu tăng, tỉnh sẽ cân đối nguồn lực để bổ sung phương tiện, tối đa là 100 xe.

Ngoài ra, tỉnh có nhiều chính sách với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo...

Một góc tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Hà

Bí thư Quảng Ninh cũng thông tin về một số cơ sở hạ tầng tiêu biểu mới được xây dựng của tỉnh.

"Đến nay, với 7 tiêu chuẩn theo quy định để lập thành phố thì Quảng Ninh đều đạt, không nợ bất kỳ tiêu chí nào" - ông cho biết. Tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt trong nhóm cao nhất của cả nước, trên 11% trong 6 tháng đầu năm. Năm nay, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đưa tổng thu ngân sách nhà nước đạt mốc 100.000 tỷ đồng.

Câu hỏi của người dân và sự trăn trở của lãnh đạo tỉnh

"Người dân có hỏi lãnh đạo tỉnh và đại biểu Quốc hội là lên thành phố thì được cái gì và thành phố thì khác gì tỉnh. Đây là câu hỏi mà chúng tôi trăn trở, đau đáu và suy nghĩ rất nhiều.

Việc tỉnh lên thành phố là điều mong mỏi của nhân dân, đồng bào các dân tộc, cán bộ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Nhưng chúng tôi suy nghĩ rằng vấn đề quan trọng hơn hết là sau khi lên thành phố thì sẽ làm gì để phát triển đúng với danh xưng trong đời sống, văn hóa, vật chất, tinh thần, công nghiệp, quốc phòng, an ninh... Điều quan trọng nhất là tỉnh sẽ phát triển thế nào. Đây là bài toán đòi hỏi toàn hệ thống chính trị, cấp ủy các cấp của tỉnh phải cố gắng" - Bí thư Quảng Ninh chia sẻ.

Bí thư Quản Minh Cường phát biểu tại tổ. Ảnh: QH

Tỉnh đã đặt mục tiêu vào năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 20.000 USD, cao nhất cả nước, trong khi cả nước phấn đấu đạt 8.500 USD. Ông Quản Minh Cường nêu rõ đây là chỉ tiêu vô cùng áp lực, cần sự cố gắng. Bộ máy chính quyền làm việc liên tục, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Ông cũng thông tin về dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có chiều dài khoảng 120km, tốc độ thiết kế trên tuyến chính đạt 350km/h, điểm đầu tại khu vực Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) và điểm cuối tại khu công viên rừng thuộc phường Tuần Châu (Quảng Ninh). Dự án sẽ rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội - Quảng Ninh chỉ còn 23 phút.

Nêu mục tiêu đưa dự án vào khai thác trong năm 2028, Bí thư Quảng Ninh cho biết đây là tốc độ thi công kỷ lục. Hiện tỉnh đã bàn giao khoảng 99% đất cho chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, Bí thư Quảng Ninh cũng đề nghị đại biểu Quốc hội ủng hộ việc thành lập thành phố Bắc Ninh khi tỉnh này cơ bản đã đáp ứng được các tiêu chí.