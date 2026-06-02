Tiêu chuẩn khắt khe tạo nên chất lượng nông sản Canada

Canada là một trong những quốc gia sở hữu hệ thống kiểm định thực phẩm nghiêm ngặt hàng đầu thế giới. Từ quy trình sản xuất đến phân phối, các sản phẩm đều phải đáp ứng những tiêu chí cao về an toàn, dinh dưỡng và tính bền vững.

Thịt bò Canada gây ấn tượng với chất lượng vượt trội nhờ được nuôi dưỡng trên những đồng cỏ rộng lớn, đảm bảo độ mềm, mọng nước và hương vị đặc trưng. Bên cạnh đó, sản phẩm mang đến nhiều lựa chọn đa dạng, bao gồm: Halal, Kosher, tự nhiên, hữu cơ hoặc không sử dụng hormone - đáp ứng mọi nhu cầu và tiêu chuẩn của người tiêu dùng.

Thịt bò Canada gây ấn tượng với chất lượng vượt trội

Hải sản Canada cũng là một thế mạnh nổi bật khi quốc gia này được bao quanh bởi ba đại dương - Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương - cùng hệ thống hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Từ cá hồi, tôm hùm đến sò điệp, các sản phẩm đều được quản lý theo hướng bền vững, cung cấp quanh năm với chất lượng ổn định, dưới nhiều hình thức như tươi, đông lạnh hay chế biến sẵn.

Hải sản Canada được quản lý theo hướng bền vững với chất lượng ổn định

Trái cây và rau củ Canada được trồng trong điều kiện khí hậu đặc trưng và hệ thống nhà kính hiện đại, giúp giảm thiểu sâu bệnh và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Các sản phẩm như việt quất, nam việt quất, nấm hay bông cải xanh luôn được đánh giá cao về độ an toàn và giá trị dinh dưỡng.

Trái cây Canada được trồng trong điều kiện khí hậu đặc trưng giúp giảm thiểu sâu bệnh

Mở rộng tiếp cận qua GrabMart & Shopee

Các sản phẩm từ Canada được đưa đến gần người tiêu dùng thông qua hệ thống thương mại điện tử.

Trên GrabMart, người dùng có thể dễ dàng tìm mua các nguyên liệu Canada chính hãng với nhiều ưu đãi và dịch vụ giao hàng nhanh chóng. Trong khi đó, Shopee Live mang đến trải nghiệm mua sắm trực tiếp qua livestream, nơi người tiêu dùng có thể theo dõi người bán giới thiệu sản phẩm, tương tác nhanh và lựa chọn mua ngay với nhiều ưu đãi.

Mỗi ngành hàng đều có sự tham gia của nhiều đối tác phân phối uy tín với hệ thống kênh bán đa dạng. Các sản phẩm Canada đều được phân phối với mức giá hợp lý từ các nhà sản xuất uy tín như: Tập đoàn Dan On Foods, Công ty TNNH Thương mại Dịch Vụ Khải Thịnh, Công ty TNHH Thực phẩm Trung Minh Thành, Công Ty TNHH Stherb Việt Nam, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Sức Khỏe Xanh.

Các sản phẩm từ Canada được đưa đến gần người tiêu dùng thông qua hệ thống thương mại điện tử

Lan tỏa trải nghiệm qua KOLs và nội dung số

Song song với hoạt động thương mại, chiến dịch còn đẩy mạnh nội dung trên mạng xã hội với sự tham gia của hơn 14 KOLs và nhà sáng tạo nội dung ẩm thực. Thông qua các video, livestream và chia sẻ thực tế, các KOLs mang đến góc nhìn gần gũi về cách ứng dụng nguyên liệu Canada vào bữa ăn hàng ngày.

Những nội dung này không chỉ truyền cảm hứng nấu ăn mà còn góp phần xây dựng niềm tin về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm trong tâm trí người tiêu dùng.

Chiến dịch có sự đồng hành của nhiều KOLs hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực

“Hộp Bí Mật” - Điểm chạm cộng đồng từ Yêu Bếp

Trong chuỗi hoạt động, cuộc thi nấu ăn online “Hộp Bí Mật” do cộng đồng Yêu Bếp triển khai tiếp tục là một điểm nhấn kết nối người tiêu dùng với nguyên liệu Canada. Sau hai mùa tổ chức thành công, cuộc thi đã quay trở lại với mùa 3, hứa hẹn mang đến một sân chơi sáng tạo bùng nổ hơn cho cộng đồng yêu ẩm thực.

Thông qua hình thức sáng tạo món ăn từ các hộp nguyên liệu bí mật, chương trình mang đến trải nghiệm thực tế, giúp người tham gia khám phá sự đa dạng và tính ứng dụng của nông sản Canada trong căn bếp Việt.

Với cách tiếp cận đa nền tảng, nông sản Canada đang từng bước xây dựng vị thế tại thị trường Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở chất lượng, các sản phẩm còn đại diện cho xu hướng tiêu dùng hiện đại - đề cao sự minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.

Hiện nay, các sản phẩm nông sản Canada đã có mặt rộng rãi trên thị trường, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua thông qua cả kênh online lẫn offline tại các hệ thống phân phối chính ngạch.