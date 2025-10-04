XEM VIDEO:

Trong video ‘ra mắt’, ông James Nickel cho biết: “Sau nhiều năm làm việc tại các nước châu Á, tôi đã trực tiếp chứng kiến sự chuyển mình phi thường của khu vực và sức mạnh của hợp tác trong việc thúc đẩy tăng trưởng toàn diện. Trải nghiệm đó đã nuôi dưỡng trong tôi sự tôn trọng sâu sắc đối với Đông Nam Á và những giá trị mà Canada và Việt Nam cùng chia sẻ – sự cởi mở, đổi mới và hợp tác”.

Tân Đại sứ Canada nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại Đông Nam Á, và hai bên có rất nhiều cơ hội để tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế thông qua việc thúc đẩy đầu tư, tăng cường hợp tác trong khoa học, công nghệ và đổi mới, đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Canada cùng thành công tại thị trường của nhau.

Hai nước đều cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, và đó chính là một lợi thế lớn cho mối quan hệ này.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Canada James Nickel đến trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cung cấp

“Thật thú vị khi ngay trong năm nay, lô việt quất Canada đầu tiên đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Và đó chỉ là một ví dụ cho những sản phẩm nông nghiệp mà Canada mong muốn chia sẻ với Việt Nam.

Canada cũng đang đóng góp cho sự phát triển của ngành hàng không đang lớn mạnh tại Việt Nam, từ thiết bị mô phỏng huấn luyện phi công đến các công nghệ hàng không tiên tiến.

Tôi cũng rất vui khi thấy rằng, trong những năm gần đây, chúng ta đã thực sự phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng và an ninh. Trọng tâm chung của chúng ta vẫn là hợp tác an ninh và nâng cao năng lực. Thông qua kế hoạch huấn luyện và hợp tác quân sự, chúng tôi đã mang lại những cơ hội đào tạo và giáo dục quân sự cho các sĩ quan Việt Nam.

Thông qua huấn luyện sơ cứu chiến trường, hỗ trợ xây dựng, phát triển và triển khai các khóa huấn luyện sĩ quan tham mưu, sự hợp tác của chúng tôi với Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam sẽ giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một trung tâm hàng đầu về gìn giữ hòa bình trong khu vực. Mối quan hệ bền chặt này nhấn mạnh cam kết chung của hai nước đối với quốc phòng, an ninh và ổn định khu vực”, ông James Nickel nhấn mạnh.

Theo Đại sứ Canada tại Việt Nam, mối quan hệ hai nước được xây dựng trên những giá trị chung, sự tôn trọng lẫn nhau và một tầm nhìn hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

“Tôi mong được gặp gỡ những người bạn Việt Nam và cùng làm việc với các bạn để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ này. Từ TP HCM đến Hà Nội, từ Đồng bằng sông Cửu Long đến miền núi phía Bắc – chúng ta hãy cùng nhau hướng đến một tương lai tươi sáng”, Đại sứ James Nickel bày tỏ.