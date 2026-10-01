Do cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được gia đình nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, đại diện VKS đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo từ 18-24 tháng tù nhưng không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo.

Chiều 1/10, phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác tiếp tục với phần tranh luận.

Vào ngày 29/9, phiên tòa đã không thể tuyên án như dự kiến do luật sư và các bị cáo đề nghị HĐXX cho thời gian để khắc phục thêm hậu quả vụ án.

Đến hiện tại, tòa ghi nhận có 8 bị cáo đã khắc phục thêm tổng số hơn 1,7 tỷ đồng, riêng bà Kim Tiến được gia đình khắc phục thêm 1,1 tỷ đồng.

Do các bị cáo nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án, đại diện VKS quyết định thay đổi quan điểm giải quyết vụ án, tiếp tục đề nghị giảm thêm mức án cho các bị cáo.

Đối với bà Kim Tiến, đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm án cho bị cáo từ 18-24 tháng tù (mức đề nghị giảm trước đó là 6-12 tháng tù). Tuy nhiên, đại điện VKS đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của cựu Bộ trưởng.

Trước đó, bà Kim Tiến bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Phạm Hải

Đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm án cho các bị cáo Trần Văn Sinh 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; Nguyễn Hữu Tuấn 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; Đào Văn Sinh 6 - 12 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng được đại diện VKS đề nghị giảm 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Ngoài ra, đại diện VKS đề nghị cho các bị cáo Hoàng Xuân Hiệp, Nguyễn Kim Trung, Lê Văn Cư và Nguyễn Doãn Tú được hưởng án treo.

HĐXX nghị án kéo dài, đến 14h ngày 7/10 sẽ tuyên án.