Ngày 25/9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, dưới sự điều hành của chủ tọa là Thẩm phán Võ Hồng Sơn.

Tại phiên tòa hôm nay, bà Tiến xin được xét xử vắng mặt do đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị, Bộ Y tế) cũng xin vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Các bị cáo được dẫn giải đến tòa.

Trước đó, hồi tháng 5, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng bị phạt 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn phải chịu án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp là 25 năm tù.

7 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 - 7 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế liên đới bồi thường hơn 800 tỷ đồng là hậu quả vụ án. Trong đó, bà Tiến phải bồi thường hơn 108 tỷ đồng (đã nộp 17 tỷ đồng).

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra từ ngày 25-26/9.

Đại diện Viện Công tố và xét xử phúc thẩm

Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.