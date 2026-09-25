Sáng 25/9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo khác.

Tại phần thủ tục, Thẩm phán Võ Hồng Sơn, chủ tọa phiên tòa cho biết, HĐXX nhận được 2 đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị, Bộ Y tế).

Trong đơn, bà Tiến nêu lý do đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM). Trong khi đó, ông Tú xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe không đảm bảo, bị rối loạn Lipid máu, tiểu đường.

Luật sư của bị cáo Tú đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa theo đơn của thân chủ. Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng bệnh tình của ông Tú không phải là căn cứ để xin hoãn phiên tòa.

Ngoài hai bị cáo Tiến và Tú, một số luật sư, đại diện Bộ Y tế cũng vắng mặt tại phiên tòa.

Đại diện VKS cho rằng sự vắng mặt của những người trên không phải lý do bắt buộc để hoãn phiên tòa.

Sau thời gian hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục phiên xét xử.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Hải

Các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án này gồm:

Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế);

Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế);

Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế);

Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm);

Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm);

Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT);

Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng);

Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng);

Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế);

Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng).

Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, giảm mức bồi thường hoặc gỡ phong tỏa tài sản.