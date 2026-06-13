Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc NovaGroup đăng tải công khai trên website tuyển dụng của tập đoàn một danh sách mang tên "Danh sách ứng viên không tái tuyển dụng".

Danh sách này gồm khoảng 424 người lao động, với nhiều thông tin như họ tên, chức danh, đơn vị công tác cùng một phần số điện thoại và số căn cước công dân đã được che bớt. Các cá nhân xuất hiện trong danh sách nói trên thuộc nhiều vị trí khác nhau, từ nhân viên phục vụ, bảo vệ, tài xế đến cấp quản lý, trưởng phòng và giám đốc tại các công ty trong hệ sinh thái NovaGroup.

Nhiều ý kiến cho rằng việc công khai danh sách có thể ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của người lao động, đồng thời đặt ra những lo ngại về việc xử lý và công bố thông tin cá nhân.

Sau khi thông tin gây xôn xao dư luận, đường dẫn chứa danh sách nói trên được cho là đã không còn truy cập được, đồng thời một số nội dung liên quan cũng đã được chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ.

Một dự án chung cư tại TPHCM do Novaland phát triển. Ảnh: Anh Phương

Trong thông báo phát đi tối 12/6, NovaGroup cho biết doanh nghiệp được quản trị trên cơ sở hệ thống quy trình, quy định được xây dựng phù hợp với lĩnh vực hoạt động và tuân thủ pháp luật, nhằm chuẩn hóa cách thức làm việc, kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa gian lận và nâng cao hiệu quả vận hành.

Theo doanh nghiệp này, bên cạnh các chính sách lương, thưởng, đào tạo và phát triển nhân sự, NovaGroup cũng áp dụng các quy định xử lý đối với những trường hợp có hành vi tiêu cực hoặc vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy định pháp luật gây hậu quả. Các trường hợp này sẽ được đưa vào danh sách không tái tuyển dụng.

NovaGroup cho biết toàn bộ quy trình và chính sách liên quan đều được phổ biến đến cán bộ, nhân viên nhằm bảo đảm người lao động nắm rõ và tuân thủ trong quá trình làm việc.

Về việc danh sách xuất hiện trên website tuyển dụng, doanh nghiệp cho biết mục đích ban đầu là nhằm hỗ trợ công tác quản trị nguồn nhân lực trong nội bộ hệ sinh thái NovaGroup, phục vụ việc rà soát, đối chiếu thông tin theo các quy trình quản trị nhân sự.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành hệ thống, cách thức hiển thị một số thông tin đã dẫn đến những cách hiểu khác với mục đích quản trị nội bộ ban đầu.

"NovaGroup ghi nhận các ý kiến quan tâm từ cộng đồng, cơ quan truyền thông và người lao động liên quan đến vấn đề này", thông báo nêu.

Doanh nghiệp cho biết ngay sau khi tiếp nhận phản hồi, đơn vị đã đóng lại các thông tin liên quan để tiến hành điều chỉnh, đồng thời rà soát, đánh giá lại các quy trình nhằm bảo đảm phù hợp hơn. NovaGroup khẳng định việc này thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe để tiếp tục hoàn thiện trong quá trình hoạt động.

Trước đó, việc công khai danh sách hơn 420 nhân sự không tái tuyển dụng của NovaGroup đã khiến dư luận bức xúc.



