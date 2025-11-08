Phải thực hiện mua lại trái phiếu

Công ty TNHH No Va Thảo Điền (thành lập năm 2008, trụ sở chính tại 27 Nguyễn Hữu Thọ, TPHCM) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố loạt thông tin bất thường liên quan đến doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Theo đó, Công ty TNHH No Va Thảo Điền bị tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép có giá trị tương đương); khi có quyết định về việc tổ chức lại hoặc chuyển đổi doanh nghiệp.

No Va Thảo Điền cũng thông báo về việc có sự thay đổi về nội dung thông tin so với thông tin đã công bố khi chào bán trái phiếu, làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ lãi, gốc trái phiếu; về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã phát hành, thay đổi đại diện người sở hữu trái phiếu.

Doanh nghiệp cũng thông tin về việc có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoặc bị xử lý vi phạm pháp luật theo quy định hoặc xử lý hình sự.

Chi tiết về các thông tin trên không được nêu rõ.

No Va Thảo Điền công bố thông tin bất thường.

Một điểm đáng lưu ý: No Va Thảo Điền công bố lại thông tin về việc phải thực hiện mua lại trái phiếu NTDCH2227001 có tổng trị giá theo mệnh giá là 2.300 tỷ đồng trước hạn bắt buộc theo công văn ngày 13/3/2023 của Chứng khoán TVSI thông báo vi phạm của lô trái phiếu này.

Đồng thời, No Va Thảo Điền công bố thông tin về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu NTDCH2227001 hồi tháng 3-5/2023 liên quan tới các phương án thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu này. Theo đó, người sở hữu trái phiếu lô trái phiếu này không thông qua các nội dung do No Va Thảo Điền đề xuất. Tỷ lệ tán thành là 49,61%, không tán thành là 25,02% trong tổng số 74,63% số phiếu lấy ý kiến hợp lệ.

Như vậy, hồi tháng 3-5/2023, No Va Thảo Điền đã thỏa thuận bất thành lô trái phiếu NTDCH2227001. Đây là lô trái phiếu trị giá 2.300 tỷ đồng, phát hành ngày 5/9/2022 có kỳ hạn 5 năm, trả lãi 6 tháng một lần. Vào thời điểm trả lãi tháng 3/2023, No Va Thảo Điền đã không thực hiện được cam kết.

Theo tờ trình xin ý kiến trái chủ vào ngày 17/3/2023, No Va Thảo Điền xin trả 20% lãi đến hạn, đổi thời gian đáo hạn trái phiếu từ 2027 xuống 15/3/2025, dồn lãi xuống cuối kỳ và xin không tính lãi phạt chậm trả. Đồng thời, No Va Thảo Điền còn đề xuất không bị tuyên sự kiện vi phạm hoặc vi phạm chéo khi phát sinh vi phạm “không thanh toán”...

No Va Thảo Điền công bố thông tin bất thường trong bối cảnh Thanh tra Chính phủ trong kết luận mới đây cho rằng, sai phạm về trái phiếu của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) và các công ty thành viên, công ty liên quan được xác định là nghiêm trọng hơn các doanh nghiệp còn lại, buộc Thanh tra Chính phủ phải chuyển sang Bộ Công an xem xét xử lý.

Công văn của TVSI hồi tháng 3/2023 thông báo về sai phạm trái phiếu NTDCH222700.

Chìm trong khó khăn, nợ nần

No Va Thảo Điền là công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland: NVL) do ông Bùi Thành Nhơn làm chủ tịch.

Tới nay, No Va Thảo Điền vẫn chưa tất toán được cả gốc và lãi cho người sở hữu trái phiếu NTDCH2227001. Công ty gặp nhiều khó khăn khi nhiều năm liên tiếp không có doanh thu, lỗ liên tục và lỗ lũy kế có thời điểm lên hơn 1.000 tỷ đồng.

Hồi tháng 8 vừa qua, theo HNX, No Va Thảo Điền đã "khất nợ" hơn 2.100 tỷ đồng tiền gốc, lãi trái phiếu lô trái phiếu nói trên do chưa thu xếp được nguồn tiền và đang thương thảo với nhà đầu tư về phương án thanh toán phần dư nợ còn lại.

Trước đó (đầu tháng 6 và trong năm 2024), công ty cũng đã chậm thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu này.

No Va Thảo Điền có tổng nợ lớn. Nguồn: BCTC

Về tình hình kinh doanh, No Va Thảo Điền mới công bố tình hình tài chính năm 2024 với mức lãi nhẹ gần 14,5 tỷ đồng, nhưng lỗ lũy kế vẫn ở mức hơn 933 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC cho biết, mặc dù không đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ, nhưng đơn vị kiểm toán lưu ý người đọc đến thuyết minh IX.6 "Thông tin về hoạt động liên tục" và thuyết minh VI.8 "Hàng tồn kho".

Theo kiểm toán, đến ngày 31/12/2024, No Va Thảo Điền có lỗ lũy kế và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2024 âm. Đồng thời, công ty có các khoản nợ quá hạn chưa thanh toán. Những sự kiện và điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Dù vậy, Ban Tổng giám đốc No Va Thảo Điền khẳng định công ty vẫn hoạt động liên tục dựa trên kế hoạch đầu tư kinh doanh và dự kiến dòng tiền thu được từ các khoản đầu tư, phải thu khác, quá trình thương thảo với chủ nợ để tái cơ cấu nợ cùng cam kết hỗ trợ tài chính từ các thành viên góp vốn để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Tính đến cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của No Va Thảo Điền tăng nhẹ từ mức 6.340 tỷ đồng hồi cuối năm 2023 lên 6.355 tỷ đồng. Còn tổng nợ phải trả ở mức 12.773 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng số nợ phải trả, nợ vay từ phát hành trái phiếu ở mức 3.417 tỷ đồng (chiếm 26,7%); nợ vay ngân hàng là 1.545 tỷ đồng (chiếm 12%) và phần còn lại 7.811 tỷ đồng là nợ khác.

Câu chuyện Novaland và các công ty thành viên liên tục chậm trễ thanh toán gốc và lãi trái phiếu đã trở nên quen thuộc với nhà đầu tư trong vài năm qua. Gánh nặng trái phiếu trong hệ sinh thái Novaland rất lớn và phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy cho các dự án và tình hình tài chính của tập đoàn này.