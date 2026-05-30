Đằng sau ánh hào quang rực rỡ của sân khấu, nhiều nghệ sĩ Việt khi bước qua những thăng trầm của cuộc đời lại chọn cho mình một lối sống tĩnh lặng, xa lánh chốn phồn hoa. NSND Bạch Tuyết, NSND Minh Hằng, NSƯT Việt Hoàn hay ca sĩ Nguyễn Phi Hùng hiện đang sống độc thân trong những căn biệt thự nhà vườn rộng lớn, tìm kiếm sự an yên và tự tại giữa thiên nhiên.

Biệt thự trắng của NSND Bạch Tuyết.

Ở tuổi xế chiều, NSND Bạch Tuyết hiện đang tận hưởng cuộc sống độc thân bình yên trong căn biệt thự màu trắng 1.200m2 vô cùng rộng rãi tại TPHCM. Chồng bà đã qua đời từ lâu, con trai định cư ở nước ngoài nhưng nữ nghệ sĩ không hề cảm thấy trống trải.

Căn biệt thự của bà tràn ngập sắc xanh của cây cỏ và hoa lá được thiết kế với nhiều không gian mở, đón ánh sáng tự nhiên. Bà dành hẳn một khu vực để thiền định và đọc sách.

Ở tuổi 80, NSND Bạch Tuyết chọn lối sống thiền định, ăn chay, niệm Phật.

Sự "cô đơn" của NSND Bạch Tuyết là sự lựa chọn mang đậm triết lý Phật giáo. Bà duy trì thói quen thức dậy sớm, tập thể dục, ngồi thiền và ăn uống thanh đạm.

Dù sống một mình, nữ nghệ sĩ luôn giữ được tinh thần minh mẫn, tươi trẻ. Bà vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, cập nhật xu hướng giới trẻ (dùng TikTok, kết hợp với nghệ sĩ Gen Z) và lấy việc truyền lửa đam mê cải lương làm niềm vui sống.

Cuộc sống vui thú điền viên của NSND Minh Hằng

Sau khi ông xã qua đời vào năm 2021, NSND Minh Hằng sống tại nhà vườn rộng 20.000m2 ở vùng ngoại ô Hà Nội. Cú sốc mất đi người thân từng khiến bà suy sụp nhưng chính thiên nhiên đã giúp bà gượng dậy.

Nhà vườn tràn ngập hoa trái của NSND Minh Hằng.

Khu nhà vườn của Minh Hằng giống như một trang trại thu nhỏ với hàng trăm loại hoa, cây ăn trái và những góc tiểu cảnh đậm chất thôn quê. Nữ nghệ sĩ gạo cội tự tay chăm sóc từng gốc cây, ngọn cỏ, nuôi chó, mèo và gà.

NSND Minh Hằng thừa nhận đôi khi nỗi nhớ người xưa vẫn len lỏi nhưng việc bận rộn với khu vườn giúp bà vơi đi nỗi buồn. Giờ đây, bà hài lòng với cuộc sống điền viên, thỉnh thoảng hội ngộ bạn bè đồng nghiệp tại chính khu vườn của mình để tìm niềm vui.

Nhà vườn xanh mát của NSƯT Việt Hoàn.

NSƯT Việt Hoàn, giọng ca "nhạc đỏ" đình đám, từng khiến công chúng bất ngờ khi quyết định rời xa trung tâm thủ đô để xây dựng một cơ ngơi nhà vườn, trang trại rộng hơn 10.000m2 tại Thạch Thất (Hà Nội). Sau khi cuộc hôn nhân với vợ trẻ tan vỡ, anh hiện sống cùng con gái tại không gian rộng lớn này.

Cơ ngơi của Việt Hoàn nằm trên một quả đồi nhỏ, xung quanh là cây cối um tùm, có hồ cá, khu vực trồng rau sạch và chăn nuôi đủ loại gia cầm.

Anh thực sự trở thành một người nông dân khi tự tay cuốc đất, trồng rau, tỉa cành và chăm sóc vật nuôi. Những ngày không chạy show, niềm vui của anh là mồ hôi ướt đẫm ngoài vườn và ngắm nhìn thành quả lao động của mình.

Căn nhà vườn của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cách trung tâm TPHCM khoảng 30km.

Khác với những bậc tiền bối tìm về nhà vườn để an dưỡng hay chữa lành, Nguyễn Phi Hùng ở tuổi U50 vẫn độc thân vui tính và tận hưởng cuộc sống vô cùng thoải mái trong căn biệt thự nhà vườn rộng 3.000m2 tại Củ Chi (TPHCM).

Biệt thự của Nguyễn Phi Hùng được thiết kế với phong cách hiện đại pha lẫn mộc mạc, ưu tiên sự thoáng đãng. Khu vườn của anh trồng vô số loại cây ăn trái đặc sản của miền Nam và các loại rau quả sạch.

Anh là người rất kỷ luật trong việc chăm sóc sức khỏe. Mỗi ngày, nam ca sĩ đều tập thể dục, tự nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cây cối.

Đẹp trai, nổi tiếng và giàu có nhưng vẫn độc thân, anh chia sẻ đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Sự cô đơn đối với anh đơn giản là sự tự do tuyệt đối để theo đuổi những sở thích cá nhân và chăm lo cho sự nghiệp nghệ thuật.

Ảnh: FBNV