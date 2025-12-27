Suốt gần 2 thập kỷ, Táo Quân - Gặp nhau cuối năm không chỉ là "đặc sản" giải trí đêm giao thừa mà còn là nơi quy tụ những gương mặt nghệ sĩ tài năng. Bên cạnh dàn nghệ sĩ nam vốn quen thuộc, những nghệ sĩ nữ xuất hiện trong chương trình cũng tạo nên dấu ấn riêng, làm phong phú cho tiếng cười cuối năm.

NSND Minh Hằng

NSND Minh Hằng luôn mang đến một sắc thái hài chín muồi và tiết chế. Chị không cần lời thoại quá cầu kỳ nhấn vào ánh mắt, thủ pháp tung hứng và sự điềm đạm để dẫn dắt mạch tình huống. Nét duyên của Minh Hằng nằm ở chỗ không cố gây cười mà tiếng cười tự bật lên từ sự từng trải, tinh tế và sự thấu hiểu nhân vật. Nhiều năm liền, chị giữ vai trò quan trọng như một bản lề giúp tiết tấu Táo Quân trở nên mượt mà.

Nghệ sĩ Vân Dung

Nếu Táo Quân là bức tranh nhiều sắc độ, Vân Dung là màu sắc rực rỡ của dàn Táo nữ. Chị biến hóa liên tục: lúc chua ngoa, lúc đỏng đảnh, lúc đáo để khi lại mềm mại. Cách dùng giọng, khẩu hình, sự cường điệu có chủ đích của chị tạo ra một dạng hài thị giác rất hiệu quả. Điểm mạnh nổi bật của Vân Dung là khả năng tạo điểm nổ trên sân khấu, mỗi lần xuất hiện đều để lại câu thoại viral, biểu cảm gây sốt mạng xã hội.

NSƯT Anh Thơ

NSƯT Anh Thơ thể hiện hài bằng sự tiết chế của một nghệ sĩ chính kịch: lời thoại rõ ràng, cảm xúc vừa phải, nét diễn không ồn ào mà tập trung vào tình huống và tâm lý. Nhân vật của Anh Thơ mang chất đời thường, tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế nhưng không kém phần thâm thúy. Chính sự mộc mạc này tạo nên một đối trọng dễ chịu giữa dàn nghệ sĩ thường xuyên bùng nổ năng lượng.

Nghệ sĩ Thanh Hương và Vân Dung trên sân khấu.

Thanh Hương mới xuất hiện trong Táo Quân nhưng lại ghi dấu bởi phong cách hiện đại và phóng khoáng. Lối diễn của cô mạnh mẽ, cá tính, đôi khi quyết liệt hơn phong cách truyền thống trong Táo Quân. Hài của Thanh Hương đến từ sự đối lập giữa ngoại hình sắc sảo, hơi đanh đá với cách thoại dí dỏm. Cô mang tinh thần trẻ, mới, góp phần làm đa dạng màu sắc hài của chương trình.