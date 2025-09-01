Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tối 31/8, tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra chương trình hòa nhạc đặc biệt Bản giao hưởng mùa thu.

Mở đầu bằng nghi thức chào cờ trang nghiêm và toàn thể khán giả cùng nghệ sĩ cất vang Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, Bản giao hưởng mùa thu đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng hùng cường dân tộc.

Ca sĩ Đào Tố Loan, Đào Mác.

Mỗi tiết mục trong chương trình như một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, khi hào sảng, hùng tráng; lúc tha thiết, trữ tình; tất cả đều thấm đẫm nhân văn và niềm tự hào dân tộc. Những ca khúc nổi bật như: Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam (Chu Minh), Sông Da K’rông mùa xuân về (Tố Hải), Em có nghe âm thanh ngày mới (Nguyên An) khắc họa tình yêu quê hương, đất nước.

Songhành với đó là những bản hùng ca khơi gợi khí phách kiên trung của người lính: Người chiến sĩ ấy (Hoàng Vân), Con đường thế kỷ ngày ấy Người đi (Đức Trịnh), Chẳng sợ kẻ thù nào (Nguyễn Bá Hùng), Lá cờ (Tạ Quang Thắng)...

NSND Bùi Công Duy.

Trong chương trình, khán giả cũng được thưởng thức phần trình diễn đẳng cấp của các nghệ sĩ tên tuổi: giọng opera số 1 Việt Nam Đào Tố Loan và ca sĩ Đào Mác... cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. Đặc biệt, NSND Bùi Công Duy đem đến 2 tuyệt tác thế giới: Concerto for Violin No.5 in A major (III. Rondo) của Mozart - rực rỡ, tinh tế như nắng thu và Symphony No.9 From the New World của Dvořák - khép lại chương trình bằng thông điệp khát vọng vươn xa, truyền đi năng lượng tích cực, niềm tin vào một tương lai tươi sáng của dân tộc.

Ảnh: BTC