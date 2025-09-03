Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý chia sẻ với PV VietNamNet, đêm 23/8, chồng cô đau dữ dội và phải đi cấp cứu. Lúc đó, cô đang có chuyến công tác ở Hàn Quốc. Sau vài ngày theo dõi, tình hình sức khỏe của NSND Công Lý ổn định nên bác sĩ chỉ định mổ để lấy sỏi thận.

NSND Công Lý

Ca phẫu thuật diễn ra sáng 3/9. Ngọc Hà cho biết nghệ sĩ Công Lý hiện đã ra khỏi phòng mổ, tình trạng sức khỏe tốt.

"Tôi biết tin khi vừa bay sang Hàn Quốc chuẩn bị cho công việc. Cả đêm hôm đó tôi thức trắng, liên tục cập nhật tình hình từ Việt Nam. May mắn là tôi có người thân và bạn bè đưa anh Lý đi cấp cứu kịp thời. Hiện tình trạng anh Lý ổn định. Bác sĩ nói theo dõi thêm vài ngày sẽ cho anh Lý về nhà để gia đình chăm sóc và hồi phục sức khỏe", cô nói.

NSND Công Lý bị đột quỵ vào tháng 7/2021. Căn bệnh đến đột ngột khiến anh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, phải rời xa sân khấu và màn ảnh. Trong giai đoạn đầu hồi phục, mọi thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe của nghệ sĩ đều do vợ anh cập nhật.

Sau gần 5 năm đồng hành cùng chồng, Ngọc Hà cho biết sức khỏe NSND Công Lý đã ổn định hơn. Anh trải qua nhiều đợt vật lý trị liệu ở Việt Nam và điều trị ở Nhật Bản. Nghệ sĩ đã trở lại màn ảnh qua một số vai diễn ngắn trên truyền hình, gần nhất là phim Cha tôi người ở lại.

NSND Công Lý trong "Trạm cứu hộ trái tim":