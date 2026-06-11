Sau phim Hoa hồng trên ngực trái, gần 7 năm qua NSND Hoàng Cúc không đóng phim. Bà nói phần vì sức khỏe không cho phép do làm phim dài ngày, phần vì liên tục phẫu thuật và cần thời gian phục hồi nên chưa có duyên trở lại. Thêm vào đó, bà cũng chưa thấy vai nào phù hợp và đủ thuyết phục. Thời gian không đóng phim, NSND Hoàng Cúc chăm sóc bản thân và viết lách. Sau khi ra mắt trường ca Cúc 2 năm trước, bà kể chuẩn bị ra tiếp tản văn và truyện vào mùa thu này.

NSND Hoàng Cúc rạng rỡ và sành điệu ở tuổi 70. Ảnh: Mỹ Anh

NSND Hoàng Cúc nói với VietNamNet: "Thực ra tôi cũng muốn làm phim nhưng chưa có vai nào phù hợp với thời gian và đam mê. Thêm nữa thời gian của tôi không cho phép. Sau khi hoàn thành phim Hoa hồng trên ngực trái, mấy năm qua tôi phải chữa bệnh, có khi 1 năm đi mổ tới 3 lần nên cần thời gian để dưỡng thương và phục hồi. Vừa rồi tôi được mời vào một vai khá hay nhưng không có sức khoẻ để đi. Tôi nghĩ với sân khấu, lửa nghề của mình vẫn còn. Nhưng phim ảnh bây giờ hầu hết chỉ tập trung vào người trẻ nên đó cũng là thiệt thòi với nghệ sĩ có tuổi chứ không chỉ riêng tôi".

NSND Hoàng Cúc nói hiện sức khoẻ tạm ổn hay nói cách khác là tế bào ung thư "đang ngủ" nhưng không thể nói trước được điều gì. Vì vậy, bà quan niệm "cứ vui đến đâu hay đến đấy", không để bệnh tật chi phối tâm tư, tình cảm của mình quá nhiều.

"Bạn cứ tưởng tượng căn bệnh giống như ngọn núi lửa, có thể ngủ quên cả đời nhưng cũng có thể bùng ra bất cứ lúc nào nên tôi chấp nhận và vui vẻ sống thôi. Vì xét cho cùng đời người cũng không biết thế nào. Sinh có hạn, tử bất kỳ! Mình không thể định đoạt được số phận. Nhưng chừng nào còn sống, còn đam mê, tôi sẽ gửi hết tình cảm vào số phận các nhân vật trong văn chương. Tôi lấy đó là niềm vui. Tôi nương vào gia đình, bạn bè và đặc biệt là trang viết. Một khi đã ngồi viết là quên đi hết", bà nói.

NSND Hoàng Cúc chia sẻ, với bà giai đoạn sợ hãi khi nghĩ về cái chết đã qua. Nữ nghệ sĩ cũng không chuẩn bị tâm lý cho ngày bệnh tật quay trở lại. "Nếu nói chuẩn bị thì từ 16 năm trước, khi đó tôi thấy bất ngờ kinh khủng nhưng ngay hôm sau khi nhận tin đã chuẩn bị tâm thế đi chữa bệnh. Dù bác sĩ nói có lẽ tôi chỉ sống được thêm 3 năm nhưng được 16 năm là tôi đã quá lãi rồi.

Tôi nghiệm ra dù cuộc đời vui hay buồn, không gì có thể thắng nổi chìa khoá của thời gian. Nó mở ra cho con người nhiều cánh cửa và mình thấy cánh cửa nào chấp nhận được thì bước vào. Và tôi chọn hướng theo văn thơ vì giờ thấy nó hợp chiều sâu và trải nghiệm của mình".

Ngoài văn chương, NSND Hoàng Cúc nói hàng ngày bà tìm niềm vui thường nhật vào những buổi sáng khi đưa cháu đi học và buổi chiều khi đón cháu về. Bạn bè cũng là những người làm cho nữ nghệ sĩ cảm thấy ấm lòng vì kể cả trong lúc buồn, hoạn nạn nhất họ vẫn sát cánh bên bà.

NSND Hoàng Cúc tìm niềm vui trong văn chương. Ảnh: Mỹ Anh

Điều đặc biệt nhất với NSND Hoàng Cúc là có con dâu "hoàn hảo". Con dâu đến với NSND Hoàng Cúc trước thời điểm bà phát hiện bị ung thư và suốt 16 năm qua đồng hành với nghệ sĩ trong cuộc sống lẫn hành trình chữa bệnh. "Con triền miên đưa tôi sang Trung Quốc chữa bệnh trước đây. Năm vừa rồi tôi mổ 3 lần và chỉ có duy nhất con dâu chăm tôi. Tất cả những điều đó khiến tôi vô cùng cảm động và ấm lòng", bà chia sẻ với VietNamNet.

NSND Hoàng Cúc nói bà sinh năm 1956 nên nếu tính tuổi âm thì năm nay bà đã 71 tuổi. NSND Hoàng Cúc không sợ những vết nhăn của thời gian, bà không mong ước kéo lại thanh xuân mà cứ để cho những nét tàn phai của thời gian thể hiện trên khoé mắt, khuôn miệng.

Bà chấp nhận tất cả nhưng chăm chút cho vẻ ngoài để lúc nào xuất hiện cũng phải thật đẹp. "Cuộc đời có những mất mát nói ra cũng không ai chia sẻ được với mình nên trên hết vẫn là kiếp nạn mình phải gánh, kể cả cái chết cũng phải gánh một mình. Khi đã trải qua hết kiếp nạn mà vẫn là người tử tế, thiện lương là điều đáng quý", NSND Hoàng Cúc chia sẻ.

Có lẽ chính vì thế mà NSND Hoàng Cúc luôn giữ tâm thế bình an. Bà vui vì ở tuổi gần 70 vẫn được gọi là "nhà văn trẻ" nhưng cho rằng đó là sự tích luỹ trải nghiệm vốn sống, những niềm vui nỗi buồn cả sự không chấp nhận số phận, tất cả đưa hết vào trang viết.

Nhìn xung quanh bà vẫn thấy những nghệ sĩ gần bằng tuổi mình vẫn miệt mài đi đóng phim như NSƯT Thanh Quý, NSND Lan Hương.... Đó là cách "dưỡng tâm dưỡng thể" để lửa nghề không bị hoen gỉ. Nhưng bên cạnh đó cũng có những người tìm niềm vui bằng cách trông cháu, chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên NSND Hoàng Cúc may mắn vì có con dâu đảm nên không phải lo bất cứ việc gì trong gia đình.

NSND Hoàng Cúc và NSND Lan Hương tại sự kiện họp báo DANAFF IV ở Hà Nội. Ảnh: Đào Anh Vũ

"Tôi không phải người bị ràng buộc với gia đình ở khía cạnh phải hy sinh bởi mọi người đều hy sinh cho mình và tôi được chăm sóc rất tử tế. Chính vì thế tôi thấy mình luôn khoẻ mạnh. Tôi có quan niệm rõ ràng rằng chăm sóc bản thân không chỉ là sức khoẻ bên trong mà còn ở bên ngoài, đi đâu cũng chỉn chu xịt nước hoa. Khi đến sự kiện, việc ăn mặc chỉnh tề là cách tôn trọng những người ở đó", bà nói.

Sắp tới bộ phim Tướng về hưu (1988) có NSND Hoàng Cúc đóng chính sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời Đổi mới” tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra từ 28/6-4/7 tại Đà Nẵng.

NSND Hoàng Cúc trong "Hoa hồng trên ngực trái" (Nguồn: VTV)