NSND Hữu Quốc góp mặt trong MV Việt Nam muôn đời tiến bước của ca sĩ Minh Sang. Đáng chú ý, anh đảm nhận phần đọc hịch - điểm nhấn cảm xúc đắt giá nhất sản phẩm.

Phần lời hịch do Hữu Quốc thể hiện: "Dòng máu Việt muôn đời đỏ thắm. Đã hòa vào sông núi hùng thiêng. Để Điện Biên lừng lẫy năm châu. Để Hoàng Sa - Trường Sa mãi kiên cường. Đây lời thề tuổi trẻ hôm nay. Nguyện giữ vững ngọn cờ Tổ Quốc. Việt Nam kiên cường, Việt Nam bất khuất, Việt Nam muôn đời tự chủ".

Ca sĩ Minh Sang nói ban đầu định để rapper đọc rap giữa MV. Nhưng triển khai ý tưởng đọc hịch, anh cảm nhận bài hát thiêng liêng hơn hẳn.

Chia sẻ với VietNamNet, NSND Hữu Quốc nhận lời góp giọng trong MV sau khi nghe bài hát cùng ý tưởng đọc hịch độc đáo. Anh quý Minh Sang - một ca sĩ trẻ lại tâm huyết với dòng nhạc cổ động, hướng đến tinh thần dân tộc, có ý thức kết hợp với những vốn quý để giữ gìn, lan tỏa đến thế hệ trẻ.

NSND Hữu Quốc trong MV. Ảnh: NVCC

Nam nghệ sĩ nhận định nghệ thuật là cầu nối gần nhất để lan toả những giá trị về văn hoá và tinh thần yêu nước.

Ở mỗi giai đoạn phát triển của văn hoá nghệ thuật, những tác phẩm mới đề cao tinh thần dân tộc, sự hy sinh anh dũng của người lính ngày đêm bảo vệ đất nước, biển trời rất cần thiết để khơi gợi người trẻ trẻ lòng tự tôn và tinh thần dân tộc, từ đó tự hào hơn về lịch sử dựng và giữ nước của ông cha.

"Là nghệ sĩ của loại hình sân khấu truyền thống, khi được mời tham gia các dự án của các bạn trẻ, tôi thường đưa vào những tác phẩm mới của các bạn những giá trị về truyền thống dân tộc để công chúng trẻ có thể cảm nhận sâu hơn về tinh thần của bài hát", anh nói.

Phần đọc hịch của NSND Hữu Quốc trong MV "Việt Nam muôn đời tiến bước"

Nhắc lại lần xuất hiện "gây bão" với tiết mục Dạ cổ hoài lang tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, NSND Hữu Quốc nói chưa từng nghĩ sự kết hợp giữa mình và các anh tài của nhà Mứt Gừng lan tỏa, được khán giả trẻ yêu thích đến vậy.

Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, anh được mời diễn tiết mục này đến 9 lần tại các sân khấu khác nhau. Nghệ sĩ 7X vui và hạnh phúc khi thấy người trẻ hăng hái hòa giọng, lặng đi rồi vỡ òa cùng mình và các nghệ sĩ.

"Điều này giúp tôi hiểu hơn về cách thưởng thức nghệ thuật của giới trẻ ngày nay. Các bạn có cuộc sống khác thời chúng tôi, dĩ nhiên phải chọn những loại hình nghệ thuật tươi trẻ, hiện đại. Nếu người làm nghệ thuật biết chắt lọc và đưa nghệ thuật truyền thống vào ở mức độ vừa đủ và được dàn dựng chạm đến cảm xúc, khán giả trẻ sẽ có thêm cảm giác 'tìm về'. Tìm về với những giá trị truyền thống và tìm về với những nét xưa nhưng không cũ! Tôi biết ơn những lần kết hợp này và luôn sẵn sàng cho những dự án kế tiếp để cùng nhau lan toả tinh thần dân tộc", NSND trải lòng.

Ca sĩ Minh Sang hát phục vụ các chiến sĩ biển đảo. Ảnh: NVCC

MV Việt Nam muôn đời tiến bước (sáng tác: Nguyễn Trần Minh Sơn) là cách ca sĩ Minh Sang tri ân các chiến sĩ ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025). Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên kết hợp hình thức đọc hịch. Sản phẩm còn có phần góp giọng của nhiều quán quân, á quân như: Lê Xuân Nghi, Ngọc Trâm, Võ Đức Trí - 3 á quân Giọng hát Việt, Tuyết Mai - quán quân Hãy nghe tôi hát, cùng ca sĩ Thái Bảo, Đức Quang. Ca sĩ Minh Sang bắt đầu sự nghiệp từ cuộc thi Giọng hát hay trên sóng Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM năm 2007, sau đó ghi dấu ấn tại những sân chơi lớn như: Ngôi sao tiếng hát truyền hình TPHCM, Giọng hát Việt, Nhân tố bí ẩn hay những gameshow ca nhạc như Người kể chuyện tình, Tỏa sáng sao đôi. Gần 20 năm làm nghề, Minh Sang muốn hướng tiếng hát đến với cộng đồng. Trước Việt Nam muôn đời tiến bước, anh được đón nhận khi ra MV Rực sáng sức trẻ Việt Nam tháng 10 vừa qua.