- Khán giả nhới tới NSND Lan Hương trong vai bà mẹ chồng ghê gớm trong "Sống chung với mẹ chồng" và ấn tượng với vai bà mẹ hiền lành, nhân hậu của chị trong "Bước chân vào đời". Nhiều diễn viên nói đóng vai hiền lành khó tạo dấu ấn hơn, còn với chị thì sao?

Với những vai như cô giáo Hạnh tôi có cảm giác như không phải diễn, chỉ đơn giản sống với đúng hoàn cảnh nhân vật là ra vai diễn. Đó là người mẹ dù có cuộc sống bất hạnh nhưng bà vẫn tin tưởng và yêu con vô điều kiện, luôn cố gắng để sau này tìm lại đứa con của mình dù nhọc nhằn. Vì hiểu hoàn cảnh của bản thân mà bà biết cảm thông với Thương - nhân vật chính trong phim. Thương cũng chính là người giúp hai mẹ con gần nhau hơn và cuối cùng là cậu con trai trở về bên bà ấy. Ngoài xã hội không thiếu những phụ nữ như vậy, đôi khi họ buộc phải lựa chọn.

Tạo hình nhân vật của NSND Lan Hương trong "Bước chân vào đời".

Trong cuộc sống không phải lúc nào cuộc sống cũng như ý và người ta phải hy sinh. Điều quan trọng là bộ phim muốn truyền tải thông điệp về cách người ta đã vượt qua nghịch cảnh thế nào. Tôi thấy trên mạng nhiều người bình luận người tốt như cô Hạnh chỉ có trong mơ thôi nhưng tôi nghĩ ngoài xã hội còn có nhiều người còn tốt hơn, chẳng qua là chúng ta chưa gặp thôi. Họ lấy sự cảm thông, sự giúp đỡ mọi người làm niềm hạnh phúc.

Tôi cũng đã nhiều lần đóng những vai mà khán giả nói không có trong đời thường. Năm 2009 tôi vào vai một bà mẹ chồng đi cưới vợ cho con trai trong Vệt nắng cuối trời và từ mặt cậu con trai hư. Mọi người nói người tốt như thế làm gì có nhưng đó là niềm mơ ước của tôi, đó là sự xuất hiện của những người mẹ nhân hậu như vậy trong đời thường.

- Chị nói đóng vai bà Hạnh không phải diễn, vậy nhân vật này có nét gì giống con người thật của NSND Lan Hương ngoài đời dù xuất thân và hoàn cảnh khác nhau?

Nhân vật có nét giống là tôi sống mà ít khi nghĩ đến mình mà nghĩ cho người thân xung quanh, bạn bè, thậm chí cả những người hại mình như viết đơn tố cáo vợ chồng tôi đợt xét tặng danh hiệu NSND cho anh Đỗ Kỷ. Tất nhiên sau đó các đơn vị chức năng đã có câu trả lời vợ chồng tôi không phải những người như vậy. Khi đó nhiều người bảo sao tôi không kiện vì đây là vu khống, bôi nhọ danh dự. Tôi nói với chồng rằng họ cũng có con, nếu mình kiện và con họ nhận ra mẹ mình như thế không hiểu các cháu sẽ xấu hổ thế nào khi ra ngoài. Vì thế chúng tôi quyết định không làm gì cả.

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ.

- Tức là chị biết rõ người vu khống vợ chồng mình?

Tôi biết rõ và cũng hiểu người ta luôn. Tôi cũng biết vì sao họ làm như thế. Vợ chồng tôi không bao giờ giận những người như vậy vì tin gieo nhân nào gặt quả nấy. Tôi tin cuộc sống còn có Trời - Phật, có pháp luật. Tôi chưa bao giờ có ý định nói xấu hay hại những người như vậy.

- Sau vụ ồn ào đó, giờ chồng chị còn có ý định xin xét duyệt NSND?

Chúng tôi thấy việc đó cũng không quá quan trọng. Nếu có cơ hội mà mọi việc thuận lợi, đơn giản cứ làm hồ sơ. Còn nếu phức tạp thì thôi vì ở tuổi này chúng tôi muốn nghỉ ngơi là chính và tìm sự an yên trong cuộc sống.

Tuổi 65, NSND Lan Hương đắt show từ phim ảnh tới sự kiện.

- Chị nói mình đã đến tuổi nghỉ ngơi nhưng khán giả lại thấy chưa bao giờ anh chị chăm làm Vlog như vậy...

Nhiều bạn hỏi chúng tôi làm vậy có vất vả không nhưng thực ra khi đã lấy đó làm niềm vui thì không vất vả. Ví dụ hôm nay đi dự lễ phát động cuộc thi phim ngắn Hiền tài hôm nay tại Văn Miếu, có thể tôi sẽ làm một clip kêu gọi các bạn trẻ tham gia. Tôi nghĩ từ sự kiện này nên chăng chúng ta có thêm cả cuộc thi viết kịch bản phim, tức là xây từ móng trước.

- Sau "Bước chân vào đời" sắp tới NSND Lan Hương sẽ trở lại với vai diễn thế nào?

Tôi sắp vào một phim của VFC và lần này sẽ đóng vai một bà nội khác hẳn, một người rất truyền thống và cổ điển như nhai trầu bỏm bẻm và nói chuyện với con cái bằng tư duy rất trẻ trung. Chúng tôi mới đi định trang nhân vật và 18/5 mới khai máy.

NSND Lan Hương chinh phục khán giả từ vai bà mẹ ghê gớm đến hiền lành.

- Từ khi về hưu tới nay chị tham gia liên tục các dự án phim từ Nam ra Bắc, ngồi ghế khám khảo nhiều cuộc thi, dường như chị không cho phép mình ngơi nghỉ?

Thực ra tôi nghĩ đó cũng là cách nghỉ ngơi vì có phải lao động gì vất vả lắm đâu (cười).

- Sức khoẻ chị ở tuổi U70 vẫn tốt chứ?

Sức khoẻ mỗi năm một yếu đi, sang năm nay khớp gối của tôi bắt đầu có vấn đề nên vừa làm vừa nghỉ. May mắn đầu óc vẫn hoạt động tốt nên có thể tham gia cùng cách bạn. Tôi luôn nghĩ đi làm như đi chơi nên không có gì vất vả cả.

NSND Lan Hương trong "Bước chân vào đời":

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ là khách mời của lễ phát động cuộc thi phim ngắn "Hiền tài hôm nay" vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) nhằm tôn vinh truyền thống Quốc học và khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên của trí thức trẻ Việt Nam trong thời đại mới.