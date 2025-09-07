Các người đẹp tại họp báo.

Ngày 7/9/2025 tại Mộc Châu, Sơn La đã diễn ra cuộc họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025. Cuộc thi được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận theo công văn số 5050/UBND-KGVX ký ngày 5/9/2025.

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 là hành trình tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời quảng bá giá trị văn hóa, du lịch, bản sắc 54 dân tộc anh em đến bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 lần đầu tiên được tổ chức mang sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Đây không chỉ là cuộc thi nhan sắc mà còn là hành trình lan tỏa niềm tự hào văn hóa, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ.

BTC khẳng định cuộc thi sẽ không chỉ tìm ra tân hoa hậu mà còn lựa chọn những “đại sứ văn hóa - du lịch” hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái, có khả năng truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng. Thông qua các vòng thi, hình ảnh Việt Nam sẽ được khắc họa toàn diện: cảnh sắc thiên nhiên, bản sắc văn hóa, con người thân thiện và tiềm năng kinh tế - du lịch, đặc biệt tại khu vực Tây Bắc.

Thông điệp xuyên suốt của cuộc thi là vẻ đẹp của Việt Nam là vẻ đẹp của 54 dân tộc anh em và niềm tự hào của Việt Nam là giá trị văn hóa trường tồn được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ. Mỗi thí sinh chính là một đóa hoa đại diện cho sắc màu văn hóa riêng biệt cùng hòa quyện tạo nên bức tranh rực rỡ, thống nhất của dân tộc.

NSND Lan Hương - Trưởng BGK Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.

Về lý do chọn NSND Lan Hương làm Trưởng Ban giám khảo cuộc thi, Trưởng BTC Đàm Hương Thủy cho biết: "NSND Lan Hương là nghệ sĩ nổi tiếng, uy tín, ai gặp cũng đều cảm mến, ngưỡng mộ. Đặc biệt, chị là đại diện cho vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Hà Nội nói riêng, người phụ nữ Việt Nam nói chung.

NSND Lan Hương là người rất nghiêm túc, chuẩn mực, ở vai trò Trưởng Ban giám khảo, NSND Lan Hương rất công tâm, ngay thẳng, góp phần đem đến những kết quả xứng đáng cho cuộc thi”, bà Đàm Hương Thủy nói.

Điểm nhấn của cuộc thi Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025 chính là hành trình tìm kiếm gương mặt đăng quang được tổ chức theo hình thức truyền hình thực tế. Sau vòng sơ khảo, BTC sẽ chọn 30 thí sinh cùng bước vào “Nhà chung” và tham gia 4 tập truyền hình thực tế ghi hình tại Mộc Châu - vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong suốt thời gian này, thí sinh sẽ cùng sinh hoạt, trải nghiệm và thể hiện bản lĩnh qua nhiều tình huống khác nhau, đồng thời tham gia các hoạt động khám phá, giao lưu văn hóa và đời sống với người dân bản địa. Đặc biệt, mỗi thí sinh sẽ đảm nhận một dự án từ thiện và chịu trách nhiệm trình bày ý nghĩa của dự án, trực tiếp triển khai. Qua đó, các thí sinh không chỉ bộc lộ khả năng, cá tính của bản thân mà còn thấu hiểu, tôn vinh giá trị văn hóa và vẻ đẹp con người của các dân tộc Việt Nam.

BTC cho biết, việc áp dụng hình thức truyền hình thực tế sẽ làm nổi bật rõ nét tiêu chí, mục tiêu và giá trị mà cuộc thi hướng tới.

Đỗ Lê

Ảnh: BTC