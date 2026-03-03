Nhắc đến kỳ tích trong năm qua, NSND Lê Khanh không nói về những dự án phim nối tiếp, những vai diễn sân khấu rực rỡ hay các khóa đào tạo diễn xuất với bao thế hệ học trò chạm tay vào ước mơ. Với chị, kỳ tích lớn nhất lại giản dị đến nao lòng: thực hiện được lời hứa đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi chơi.

NSND Lê Khanh bên mẹ.

Chuyến đi bắt đầu từ Nha Trang, bởi mẹ chị muốn một lần nữa trở lại Hòn Tre - nơi bà từng nhiều lần theo con gái trong những chuyến chấm thi hoa hậu, diễn kịch hay tham gia sự kiện văn hóa.

Với Lê Khanh, những chuyến đi ấy không chỉ là công việc. Đó còn là cách chị bù đắp cho mẹ - người phụ nữ đã đi qua bao năm tháng nhọc nhằn, vượt khốn khó để nuôi con trưởng thành. Chị từng hứa: "Mẹ hãy thật khỏe, con sẽ đưa mẹ đi tất cả những nơi đẹp đẽ mà con đến, theo dấu những đoàn phim, những thánh đường sân khấu". Và thế là hai mẹ con gần như hình với bóng, tay trong tay sải bước khắp mọi nẻo đường: Đà Nẵng, TPHCM, Đà Lạt…

"Thời gian trôi, lưng mẹ đau hơn, gối mỏi hơn, bước chân ngắn lại, chậm lại. Nhưng chính vì thế, niềm vui trong chuyến đi Tết năm nay càng trở thành một kỳ tích. Không chỉ có hai mẹ con, mà đủ cả ba chị em gái - em Vi từ Pháp về ăn Tết, chị Vân đón đợi ở nhà Nha Trang. Ba cô con gái, những người mẹ đã dành trọn đời yêu thương, nuôi nấng, giờ cùng sóng vai dìu bước, thay nhau đẩy chiếc xe lăn để mẹ ngồi bình an", NSND Lê Khanh chia sẻ.

Ba con gái cùng đưa NSƯT Lê Mai đi du lịch dịp Tết Bính Ngọ.

NSND Lê Khanh cho biết, ở bất cứ đâu khi có khán giả nhận ra: "Ơ, bà đóng phim?", đôi mắt NSƯT Lê Mai lại long lanh. Bà giơ tay chào, nở nụ cười rạng rỡ. Trong ánh mắt ấy là niềm tự hào lặng lẽ của một người mẹ có con làm nghệ thuật và cũng là niềm hạnh phúc giản dị khi được sống trọn trong tình yêu của con cháu.

NSND Lê Khanh cho biết, khi các con gái kể về viễn cảnh tương lai sẽ đưa mẹ đi tới những nơi đẹp nhất, NSƯT Lê Mai nói: "Chả biết còn sống mà hưởng không, 88 tuổi rồi…". Câu nói khiến 3 chị em khựng lại, rồi cùng bật cười động viên: "Mẹ sống đến 108 cơ!".

Với NSND Lê Khanh, có lẽ hạnh phúc lớn nhất hiện tại là khi còn có thể nắm tay mẹ, nghe mẹ hỏi han và cùng nhau vẽ tiếp những hành trình phía trước, dù chỉ là một lời hẹn "ngày mai" đầy yêu thương.

NSND Lê Khanh dành phần lớn thời gian cho gia đình, chăm sóc mẹ già, đọc sách, trồng cây.

Sau khi nghỉ hưu, ngoài những lúc bận rộn với dự án riêng, NSND Lê Khanh dành phần lớn thời gian cho gia đình, chăm sóc mẹ già, đọc sách, trồng cây và tận hưởng nhịp sống chậm rãi tại Hà Nội.

Nữ nghệ sĩ không ngại chia sẻ hình ảnh mặt mộc, trang phục đời thường giản dị. Ở tuổi trung niên, chị toát lên vẻ điềm đạm, khỏe khoắn và tự nhiên. Không chạy theo xu hướng hay gây ồn ào trên mạng xã hội, NSND Lê Khanh chọn cách giao lưu vừa phải, giữ cho mình khoảng lặng cần thiết.

NSƯT Lê Vân - con gái cả hiện đang sống cùng chồng thứ 3 người Hà Lan. Những năm gần đây, Lê Vân sống thỏa mãn như "một người bình thường", không ai nhận ra mình. NSƯT Lê Vân trước đây không tin vào hạnh phúc vì bị gò bó trong phạm vi nhỏ hẹp của tình cảm đôi lứa. Nhưng sau này, chị ngộ ra ý nghĩa của hạnh phúc lớn hơn thế rất nhiều khi mình biết yêu thương và chia sẻ.

Hiện tại, NSƯT Lê Vân có cuộc sống khép kín, bình yên bên gia đình. Thỉnh thoảng, chị về nước thăm mẹ và các em, đi làm từ thiện với bạn bè.

NSƯT Lê Vi - con gái út của NSƯT Lê Mai, hiện sinh sống ở Pháp nhưng thường xuyên trở về thăm mẹ.